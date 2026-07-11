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Grád Ottó
gázolaj ár
üzemanyag
kőolaj
termék
finomított
dízel

Ezt jobb, ha tudják a magyarok: extrém tempóban drágul a dízel, különös válság robbant ki – így reagálnak a benzinkutak

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A jelenlegi üzemanyagpiaci helyzetet egyre inkább termékpiaci, mintsem nyersolajpiaci válságként lehet értelmezni Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint. A fő kockázat nem a nyersolaj rendelkezésre állása, hanem a benzin és a gázolaj szűkülő kínálata.
B. H. L.
2026.07.11, 06:00
Frissítve: 2026.07.11, 06:00

Az elmúlt hónapok eseményei jól mutatják, hogy a nemzetközi olajpiac rendkívül érzékenyen reagál a közel-keleti geopolitikai fejleményekre. Amikor a konfliktusok eszkalálódnak vagy az ellátási útvonalak biztonsága kerül veszélybe, a piacok gyors áremelkedéssel reagálnak, míg a feszültségek enyhülése vagy a tűzszüneti bejelentések rendszerint az árak stabilizálódását vagy mérséklődését eredményezik – magyarázta a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Grád Ottó egyútta rámutatott a benzin- és a gázolajpiac egy új jelenségére.

benzin
A benzin és a gázolaj árát már elsősorban az mozgatja, hogy van-e elég feldolgozott termék a piacon/Fotó: Stringer / Reuters

Az Irán és az Egyesült Államok közötti feszültség újbóli erősödése, valamint a szerdai amerikai nyilatkozatok ismét növelték a geopolitikai kockázatokat, amelyre a piacok azonnal reagáltak: a kőolaj ára emelkedésnek indult (a Brent 6 százalékkal drágult), miközben a dollár erősödése a forint gyengülését eredményezte.

Különös figyelem irányul továbbra is a Hormuzi-szoros térségére, amely a világ egyik legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonala. A térség biztonsági helyzetének romlása nemcsak az energiahordozók árát, hanem a szállítási és biztosítási költségeket is emeli, ami további nyomást helyez a nemzetközi piacokra.

A termékpiac helyett sokan még az olajpiacot vizslatják

Különösen fontos ugyanakkor megkülönböztetni a nyersolaj és a finomított termékek piacát. 

A töltőállomási árakat nem közvetlenül a kőolaj, hanem elsősorban a benzin és a gázolaj nemzetközi jegyzésárai befolyásolják.

 Az elmúlt hetekben a finomított termékek piacán a közel-keleti eseményektől függetlenül is feszesebb kínálati helyzet alakult ki, amihez hozzájárultak

  • az orosz finomítókat ért ukrán dróntámadások,
  • az orosz exportkorlátozások,
  • valamint az európai importszabályok szigorodása is.

A jelenlegi helyzetet ezért egyre inkább termékpiaci, mintsem nyersolajpiaci válságként lehet értelmezni: a fő kockázatot nem a nyersolaj rendelkezésre állása, hanem a finomított termékek szűkülő kínálata jelenti. Ennek eredményeként a termékárak sok esetben gyorsabban emelkednek, mint maga a nyersolaj ára: a szerdai kereskedés során például a kőolaj ára mintegy 6 százalékkal emelkedett,

miközben a gázolaj európai jegyzésára közel 13 százalékkal nőtt 

– mutatott rá az összefüggésra Grád Ottó.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a kőolaj világpiaci árának vagy a nagykereskedelmi árak változása nem jelenik meg azonnal és automatikusan a magyarországi töltőállomások áraiban.

A fogyasztók által érzékelt kiskereskedelmi árak jellemzően kisebb késéssel követik a nemzetközi piaci folyamatokat. Az árak változásának ütemét emellett a hazai üzemanyagpiacon tapasztalható erős verseny is mérsékli, ami tompítja a nemzetközi ármozgások közvetlen hatását.

Régiós összevetésben jók vagyunk a benzin- és a gázolajárakkal

A magyarországi töltőállomási árak jelenleg továbbra is kedvezően alakulnak regionális összevetésben: a Központi Statisztikai Hivatal havi rendszerességgel publikált adatai szerint a hazai benzin- és gázolajárak egyaránt a szomszédos országok átlagos árszintjén mozog.

A június üzemanyagár-statisztika alapján Magyarországon a benzin ára átlagosan 3 forinttal magasabb, a dízelé 4 forinttal alacsonyabb volt a szomszédos országok áraihoz képest.

A következő időszakban ezért továbbra is elsősorban

  • a geopolitikai fejlemények,
  • a nemzetközi olaj- és termékpiaci folyamatok
  • és a devizaárfolyamok alakulása

határozhatja meg az árak mozgását. Ilyen piaci környezetben a kieső mennyiségek pótlása nemzetközi piacról jellemzően nehezebb és drágább, ezért az ellátásbiztonság megőrzése különösen fontos szempont.

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