Megvan az összesítés: így veszik át a kínaiak a járműipart Európában, sorra szerzik meg a gyárakat – Magyarország sem marad ki
Lassan már egy tucatnál jár a kínai kézbe került európai járműgyárak száma. Ha a még építés alatt álló, illetve csak bejelentett beruházásokat nem vesszük figyelembe, jelenleg kilenc kínai tulajdonú járműgyár működik az Európai Unióban, valamint az EFTA-országokban és az Egyesült Királyságban – írja összeállításában az Autopro. Ezek közé tartozik a BYD két magyarországi üzeme – a szegedi személyautógyár és a komáromi buszgyár –, továbbá a Chery barcelonai gyára. A többi üzem azonban más kategóriát képvisel: ezek eredetileg európai autómárkák gyárai, amelyek időközben kínai tulajdonba kerültek. Ennek stratégiai jelentősége is van, hiszen például a Volvo nemrég bejelentette, hogy európai üzemeiben a Geely-csoport más márkáinak modelljei is készülhetnek. Ez jelentősen megkönnyítheti a kínai gyártók európai piacra lépését.
Európai márkák kínai tulajdonban
A kínai Geely-csoporthoz tartozó Volvo Cars jelenleg három európai gyárral rendelkezik:
- a belgiumi Gentben, valamint
- a svédországi Torslandában és Skövdében, ahol utóbbi üzemben már kizárólag motorokat gyártanak.
A vállalat emellett hamarosan megnyitja kassai üzemét is, ahol kizárólag elektromos autók készülnek majd.
A Geely emellett a London Electric Vehicle Company (LEVC) révén két brit gyárral rendelkezik, míg a csoporthoz tartozó Lotus központja és gyártóbázisa szintén az angliai Hethelben működik.
A legismertebb kínai tulajdonba került európai autómárkák és gyáraik 2026 július elején a következők:
- Volvo Cars (Svédország): 2010 óta a Geely tulajdona.
- Lotus Cars (Egyesült Királyság): a Geely 51 százalékos többségi tulajdonrésszel rendelkezik, a fennmaradó részesedés a malajziai Etika Automotive kezében van.
- MG (Morris Garages, Egyesült Királyság): a legendás brit márkát az állami tulajdonú SAIC Motor vásárolta fel.
- LEVC – London Electric Vehicle Company (Egyesült Királyság): a londoni fekete taxik gyártója szintén a Geely-csoport része.
Szegeden a kínai BYD európai szinten is jelentős gyára is említést érdemel, ahol várhatóan az idei negyedik negyedévben, a próbagyártás lezárása után fog megindulni a termelés.
További európai gyárakat keresnek a kínai autógyártók
A jelenlegi kilenc. kínai tulajdonú európai üzem várhatóan csak a kezdetet jelenti. A BYD már nyíltan keresi második európai személyautógyárának helyszínét, míg a Chery a barcelonai beruházás mellett további európai üzemek átvételét is vizsgálja.
Emellett a Great Wall Motor és az Xpeng is európai gyártás indítását tervezi. Ezek a már ismert projektek, de hosszabb távon további kínai autógyártók is mérlegelik európai termelőkapacitások kiépítését.
Más modellt követ a Leapmotor, amely saját gyárak helyett a Stellantis európai üzemeit használja gyártásra.
Emellett több kínai autógyártó bérgyártás keretében van jelen Európában, elsősorban az ausztriai Grazban működő Steyr-üzemben.
Könnyen lehet, hogy mégis Pécs és környéke lesz a befutó helyszín a legújabb, európai viszonylatban is jelentős autóipari beruházásnak, a Great Wall Motor (GWM) első európai gyárának. A GWM a BYD nagy konkurense, és mindkét kínai óriás számára az európai piaci térnyerés az egyik stratégiai cél most – a részletekről a napokban írtunk lapunkban.
Az akkumulátorgyártásban még csak most kezdődik a terjeszkedés
Bár a kínai akkumulátorgyártók európai terjeszkedése sok figyelmet kap, a termelőkapacitások egyelőre még korlátozottak. Jelenleg a CATL rendelkezik működő gyárral Németországban, és rövidesen elindulhat a vállalat debreceni cellagyára is.
Magyarországon épül a Sunwoda nyíregyházi üzeme is, miközben több további beruházás előkészítése zajlik. Jelenleg azonban – a szlovák InoBat és kínai partnere, a Gotion együttműködésében megvalósult gyár kivételével – kevés új kínai akkumulátorgyár folytat tényleges termelést Európában.
Az Európai Gépjárműgyártók Szövetségének (ACEA) összesítése szerint Európában jelenleg 76 akkumulátorgyár, 100 autógyár, 61 motorgyár és 103 kis- és nagyhaszongépjárművet előállító üzem működik.
A kontinensen összesen 127 gyárban készül akkumulátoros elektromos jármű, amelyek közül öt Magyarországon található. Ebbe a számba már beleszámít a még nem termelő szegedi BYD-gyár, valamint az Ikarus buszgyára is.
A kínai gyártók európai jelenlétét tovább erősítheti, hogy a Volvo Cars üzemeiben a Geely-csoport más márkái – köztük maga a Geely és a vállalat további kínai érdekeltségei – is gyárthatják saját modelljeiket. Ez jelentősen csökkentheti az európai piacra lépés költségeit és felgyorsíthatja a kínai autómárkák terjeszkedését a kontinensen. Ez ugyanakkor tovább növelheti a nyomást a már évek óta nehéz helyzetben lévő európai autóiparon, elsősorban az abban központi szerepet játszó német autógyártásban.