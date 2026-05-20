Paksra nyugati üzemanyag is érkezhet, Kanada amerikai színekben is befutó lehet az EU-ban

Egyre erősebb politikai és gazdasági nyomás nehezedik az Európai Unióra annak érdekében, hogy az orosz energiahordozók után az orosz urán importját is korlátozza vagy fokozatosan kivezesse. Egy ilyen döntés jelentősen átalakíthatná az európai nukleáris piacot, és új lehetőségeket teremthetne a kanadai, illetve amerikai beszállítók számára – akár a Paksi Atomerőmű üzemanyag-ellátásában is. Az átalakulás nyertese Kanada lehet – írja az Origo.

Kanada erősödő szerepben

Az orosz nukleáris fűtőanyag kiváltásának egyik legnagyobb nyertese Kanada lehet. Az ország már 2024-ben is az Európai Unió legnagyobb uránbeszállítója volt, az uniós import több mint 30 százalékát biztosítva.

Az Európai Bizottság szóvivője a lap szerint azt nyilatkozta a napokban, hogy jelenleg is dolgoznak az orosz nukleáris üzemanyag fokozatos kivezetésére vonatkozó javaslaton.

Bár hivatalos tiltás egyelőre nincs, a piac már most alkalmazkodik az új geopolitikai helyzethez.

A világ egyik legnagyobb urántermelője, a kanadai Cameco szerint az európai energiaszolgáltatók önkéntes döntései már most jelentősen csökkentik az orosz függőséget. A vállalat úgy látja, hogy az átrendeződés jelentős része már megtörtént, még uniós szankciók nélkül is.

A cég külön előnyként emeli ki, hogy kanadai lelőhelyei geopolitikai szempontból stabil térségben találhatók, ami egyre fontosabb szempont az európai energiabiztonság szempontjából.

Miként arról a Világgazdaság oldalán beszámoltunk, az Egyesült Királyság május 20-i hatállyal tilalmat vezetett be az oroszországi uránimporttal szemben – jelentette be kedden a brit kormány. A brit szankciók megtiltják az oroszországi urán közvetlen vagy közvetett importját, beszerzését és szállítását, továbbá az ezekhez kapcsolódó műszaki, pénzügyi és közvetítői szolgáltatások nyújtását is.

Energiabiztonság és klímacélok gyorsítják az átállást

Az európai országok egyszerre próbálják erősíteni energiabiztonságukat és teljesíteni klímavédelmi vállalásaikat, ezért a nukleáris energia szerepe ismét felértékelődött. Az orosz invázió Ukrajna ellen rámutatott arra, milyen sérülékennyé válhat Európa a külső energiafüggőség miatt.