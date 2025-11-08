Trump-Orbán-csúcs: itt van a valós összeg, mennyibe kerül Magyarországnak az amerikai megállapodás – ez az igazság a 7000 milliárd forintról

Donald J. Trump elnök és Orbán Viktor miniszterelnök irányítása alatt az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata az együttműködés és az eredményesség terén új magasságokba emelkedett – áll az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleményében. Eszerint a partnerség a szuverén döntéshozatal kölcsönös tiszteletén, valamint kereskedelmi partnerként és NATO szövetségesként mindkét nemzet számára előnyös stratégiai célok előmozdítása melletti elkötelezettségen alapul.

Az együttműködésrészeként Magyarország 600 millió dollárért vesz amerikai LNG-t/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A következő eredmények szolgálnak kiváló példaként a Donald Trump elnök újraválasztása óta kialakult mély és széleskörű kapcsolatra, valamint arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország 2026-ban örömmel tekint az amerikai függetlenség 250. évfordulójának megünneplése elé:

Együttműködés az energetikában

Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok nukleáris energiáról szóló szándéknyilatkozatot írt alá. Mint olvasható, "a megállapodás kifejezi azon szándékunkat, hogy tárgyalásokat kezdeményezzünk a polgári nukleáris energiaiparban történő együttműködés előmozdítása érdekében, beleértve a kis moduláris reaktorokat (SMR) és a kiégett fűtőelemek tárolását." Az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország együttműködik annak érdekében, hogy

Budapest egy kialakulóban lévő közép-európai SMR-piac központjává váljon,

új transzatlanti iparágat indítva útjára piacvezető amerikai nukleáris innovatív megoldások felhasználásával. Magyarország jelezte, hogy legfeljebb 10 SMR építését kívánja támogatni, ennek bekerülése attól függ, hogy végül Magyarország ebből ténylegesen mennyit valósít meg.

Szijjártó Péter erről azt mondta a péntek esti sajtótájékoztatón, hogy ez egy gazdaságstratégiai döntés és annak függvénye, hogy az újonnan létrejövő gyárak és munkahelyek áramigénye, hogyan alakul.

Amennyiben mindegyik SMR megépülne, annak az értéke elérheti a 20 milliárd dollárt is, ha csak öt SMR-re van szükség, akkor ez értelemszerűen lefeleződik. Pénteken Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy megállapodás született az amerikai Westinghouse vállalattal amerikai nukleáris üzemanyag szállításáról a magyarországi Paks I atomerőmű számára. A megállapodás értéke megközelítőleg 114 millió dollár. Magyarország vállalta, hogy amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárol, tovább diverzifikálva ezzel energiaforrásait. A szerződések értéke várhatóan megközelíti a 600 millió dollárt.

Utazás, védelem, űrkutatás, oktatás

Az energetikai megállapodások mellett számos más területen is létrejött egyezmény a két ország között, így például az utazások terén.

Magyarország vízummentességi programban való részvételének teljes körű helyreállítása,

a legális utazás megkönnyítése a szigorú ellenőrzés fenntartása és a határbiztonság fokozása mellett.

Az American Airlines bejelentette, hogy 2026 májusától újraindítja a közvetlen, szezonális járatait Philadelphia és Budapest között, tovább erősítve ezzel a gazdasági és kulturális kapcsolatokat.

A Katonai Információk Általános Biztonsága egyezmény (GSOMIA) megújítására irányuló tárgyalások megkezdése, amely jelzi a kétoldalú védelmi kapcsolatok szorosabbra fűzését, és Magyarország elkötelezettségét a nemzetbiztonsági infrastruktúra védelme iránt a rosszindulatú szereplőkkel szemben.

A magyar kormány bejelentette, hogy 700 millió dollár értékben kíván védelmi eszközöket vásárolni külföldi katonai értékesítés útján.

Magyarország október 22-én aláírta az Artemis-megállapodást is. Ez tükrözi Magyarország űrkutatási törekvéseit, és kijelöli helyét a békés és átlátható űrhasznosítás mellett elkötelezett nemzetek egyre növekvő hálózatában.