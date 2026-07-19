Végveszélybe került a magyarok egyik kedvenc sajtja, az utolsó nemzedék fogyaszthatja: először még brutálisan megdrágulhat – 800 év után szűnik meg?

Az elmúlt hetekben erőteljes hőhullámok söpörtek végig Európán. Az úgynevezett hőkupola miatt Magyarországos is sorra dőltek meg a melegrekordok, de a kontinens számos pontján is hasonló események zajlottak, még olyan helyeken is, ahol korábban ez egyáltalán nem volt jellemző. Ráadásul a hőség már nemcsak a komfortérzetünkre van hatással, hanem kedvenc termékeinket, ételeinket is veszélyezteti. Ilyen az olasz parmezán sajt is.

Az eredeti parmezán sajtokat öt olaszországi régióban készíthetik. Most ezek a területek is gondban vannak. / Fotó: Shutterstock

Ötven évvel ezelőtt az olaszországi Emilia–Romagna régió gazdái a nyári éjszakákon kinyitották az istállók ablakait, hogy hűvösen tartsák a szarvasmarhákat. Napjainkban azonban, amikor a hőhullámok miatt a hőmérséklet rekordmagasságokba emelkedik, ezek az ablakok éjjel-nappal nyitva maradnak, hogy megóvják a teheneket, és végső soron a tejüket is. Azt az alapanyagot, amelyre a térség évszázados múltra visszatekintő Parmigiano Reggiano sajtipara épül – számolt be róla a Reuters.

„A szélsőséges hőség a tej mennyiségét és minőségét egyaránt rontja” – panaszolta Nicola Bertinelli, a Parmigiano Reggiano Konzorcium elnöke, aki egyben annak a tejgazdaságnak a vezetője is, amelyet családja 1895-ben alapított Parma külvárosában.

A brutális hőség nehezebbé és drágábbá teszi a termelést

Amikor a hőmérséklet meghaladja a 40 Celsius-fokot, a tehenek többet fekszenek, kevesebbet esznek, és akár 10 százalékkal kevesebb tejet adnak. Ez különösen érzékenyen érinti a Parmigiano Reggianót, amelynek a tej a só és az oltóenzim mellett a mindössze három összetevőjének egyike. Az eredeti Parmigiano Reggiano kizárólag öt tartományban – többségében Emilia–Romagnában – készülhet, és a teheneket kizárólag az ott termesztett fűvel és szénával szabad etetni.

„Ha nincs eső, nem nő a fű, nem lehet szénát készíteni, így pedig lehetetlen előállítani a sajtgyártáshoz szükséges tejet” – nyilatkozta az 54 éves Bertinelli a Reutersnek. Ő és más termelők ventilátorokat, valamint vízpermetező hűtőrendszereket is telepítettek, ezek a kiegészítő megoldások azonban jelentősen megemelték az energiaköltségeiket.