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orosz-ukrán háború
Volodimir Zelenszkij
Olekszandr Szirszkij
Mihajlo Fedorov

A kijevi mészárossal Putyin sem bírt, Zelenszkij egyetlen ballépése már ma elintézheti – szorongva figyelnek a bunkerekből

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Ukrajna szövetségesei és pénzelői eddig nemigen emlegették Szirszkij gúnynevét: "a Mészáros", már igen. Az ukrán főparancsnok helyzete most megingott, és amit Vlagyimir Putyin tankjai nem tudtak ekintézni, elvégetheti Volodimir Zelenszkij ballépése: órákon belül döntés születhet.
Pető Sándor
2026.07.19, 09:49
Frissítve: 2026.07.19, 09:54

Az egy évvel ezelőtti ukrajnai tüntetéshullám több hónapos késéssel végül Volodimir Zelenszkij kabinetfőnökének bukásához vezetett, a mostani lehet, hogy hadserege főparancsnokáéhoz – gyakorlatilag napok alatt. Ha Olekszandr Szirszkij száma volna meg az új magyar védelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz telefonjában, növekvő eséllyel hamarosan egy másikat kell beszereznie. 

Az ukrán főprancsnok eddig nem volt "Mészáros" a nyugati sajtóban – most az lett belőle, és ez számára nem sok jót sejtet
Az ukrán főprancsnok eddig nem volt "Mészáros" a nyugati sajtóban – most az lett belőle, és ez számára nem sok jót sejtet Fotó: AFP

A brit Financial Times értesülését vette át az ukrán Kyiv Post is: Egy magas rangú kormányzati tisztségviselő szerint Zelenszkij a hétvégére katonai parancsnokokat hív össze, hogy meghallgassa értékelésüket a harctéri helyzetről, és meghallgassa a hadsereg irányítására esélyes jelölteket. 

Erre azután kerül sor, hogy Olekszandr Szirszkij, a fegyveres erők főparancsnoka az elmúlt napokban az ukrán városokon végigsöprő tiltakozássorozat céltáblájává vált. 

Az ok: az elnök kormányátalakítása során kikerült a kabinetből a népszerű fiatal védelmi miniszter, a drónháború atyjának tekintett Mihajlo Fedorov, aki a hadsereg megreformálására készült, de most már nyíltan kimondta: folyton Szirszkij ellenállásába ütközött. 

Veteránok és aktív szolgálatot teljesítő katonák is csatlakoztak a Fedorov menesztése elleni és Szirszkij leváltását követelő csütörtöki és pénteki tüntetésekhez, ami ritka példája a katonai állomány nyilvános elégedetlenségének.

Ukrán főparancsnok: eddig csak a függöny miatt használták csúfnevét – most a színpad lett véres

Fedorovval szemben Szirszkijt a háta mögött eddig is "Mészáros" néven emlegették. Ukrajna nyugati szövetségesei és pénzelői természetesen nem, de sokat mondó, hogy a Financial Times jelentése a csúfnév említésével indít. 

Ezt a főparancsnok Bahmut ostroma során szerezte, amikor az terjedt el róla, 

  • hogy a hagyományos hadviselés híveként hajlandó akár hatalmas emberveszteséget is vállalni. 
  • Ellenlábasát, Fedorovot ezzel szemben a modern drónhadviselés híveként és megalkotójaként tisztelik, amelynek oroszországi mélységi bevetéseivel az ukrán hadsereg kétségtelen sikereket ért el Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szemben.
Fotó: AFP

Ez egy nagyon kényelmetlen szembeállítás a folyamatosan nyugati fegyverekért és pénzért kolduló Zelenszkij számára, amely szövetségesei körében ugyanúgy kellemetlen helyzetbe hozza, mint a tavalyi tüntetések, amikor megpróbálta alávetni az antikorrupciós hivatalokat, de a tiltakozáshullám hatására visszakozni kényszerült. 

Az ezt követő korrupciós vizsgálatok nyomán november végén meneszteni kényszerült jobbkezét, Andrij Jermakot az elnöki hivatal vezetői posztjáról. Most gyorsabb lépésre kényszerülhet. tekintve hogy a Fedorov és Szirszkij közti vita a világ arcába robbant és nem tűnik kibékíthetőnek.

A brit lap idézte tisztségviselő szerint Zelenszkij kész lenne eltávolítani Szirszkijt a posztjáról, amennyiben találna olyan parancsnokot, aki biztosítani tudná a zökkenőmentes hatalomátadást, miközben fennmaradna az erős védelem az 1200 kilométer hosszú frontvonal mentén.

"Takarodj!"

Zelenszkij ezen a héten menesztette Mihajlo Fedorov védelmi minisztert, miután Fedorov szerint Szirszkij „ultimátumot” intézett az elnökhöz, és a 35 éves miniszter eltávolítását követelte.

A lépés felszínre hozta az Ukrajna katonai stratégiájával kapcsolatos megosztottságot, valamint azokat a vitákat, hogy a fegyveres erők hajlandók-e szembenézni saját hiányosságaikkal, éppen akkor, amikor az Oroszország elleni háború lendülete Ukrajna javára fordult – értékel a lap. 

Az elnök azonban csak azután kezdte komolyan mérlegelni Szirszkij leváltását, hogy a Fedorov menesztése miatt indult tiltakozások péntek este a főparancsnok elleni szélesebb körű mozgalommá alakultak. Ukránok ezrei gyűltek össze az elnöki hivatal épülete előtt az utóbbi évek egyik legnagyobb tüntetésén. A demonstrálók azt skandálták: 

Szirszkij, takarodj!

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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