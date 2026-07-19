Rettenetet szállítottak a sivatagi országba az iráni rakéták, az fogyhat el, ami nélkül nem élhetnek – újra izzik a háború
Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) szombat éjszaka végrehajtotta a nyolcadik csapáshullámot a perzsa állam ellen a kiújult iráni háborúban, ezúttal a jordániai bázisra mért iráni csapást is megtorolták, melyben két amerikai katona életét vesztette - írja a Jerusalem Post. Az iráni csapások során közben jeges rémület költözött a sivatagba. A háború újra rátelepszik a Közel-Keletre, az energiáját féltő világ szorongva figyel.
Változatlan hevességgel folytatódik az iráni háború
A portál szerint valamivel később az iráni állami televízió is közölte az iráni hadseregre hivatkozva, hogy vasárnapra virradóra két amerikai katonai bázist vettek célba Kuvaitban.
A csapások célja, hogy tovább csökkentsék Irán azon képességét, hogy fenyegetést jelentsen a kereskedelmi hajózásra a Hormuzi-szorosban, és gyorsan megbüntessék az Iszlám Forradalmi Gárda erőit, akik tegnap este támadásokat indítottak amerikai katonák ellen Jordániában
– írta a CENTCOM az X-en.
Az amerikai hadsereg egy Hadzsiábád városa közelében lévő területet vett célba az iráni háborúban. Robbanásokat hallottak azonban Bandar Abbasz és a Kesm-sziget közelében is az iráni IRNA hírportál szerint, a Tasnim pedig arról számolt be, hogy az Egyesült Államok egy Sadegan közelében lévő helyszínre is csapást mért.
A CENTCOM szerint iráni part menti megfigyelő és légvédelmi létesítményeket, a tengeri hadviselési képességeket, rakéta- és dróntárolókat, valamint az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) azon erőit érték a találataik, akik kilőtték az amerikai katonákat Jordániában.
Korábban a CENTCOM bejelentette, hogy két amerikai katona meghalt, egy eltűnt, négy pedig megsérült a pénteki jordániai amerikai bázis elleni iráni csapásokban.
A négy sérült katonát jordániai kórházakba szállították, de azóta már elbocsátották őket, míg a többi, kisebb sérülések miatt megvizsgált személy már vissza is tért a szolgálatba
– áll a közleményben.
Közben megszólalt Donald Trump amerikai elnök is, aki „nagyon szomorú dolognak” nevezte a haláleseteket, de hozzátette, hogy
soha nem fogjuk megengedni, hogy Irán atomfegyverhez jusson.
Kuvaitban a jeges rémület az úr
Az Aljazeera pedig arról tudósított, hogy Kuvait szombaton másodszor is azzal vádolta meg Iránt, hogy megtámadott egy erőművet és egy vízművet az országban.
Egy kuvaiti lakos az AFP-nek elmondta, hogy attól tartanak, hogy az alapvető árucikkek elérhetetlenné válhatnak, ha a helyzet tovább fokozódik.
A víz és a konzervek iránti kereslet ma reggel óta megnőtt, mivel attól tartanak, hogy a szolgáltatások vagy az ellátási láncok érintettek lesznek
– mondta Haszán Radzsán az AFP-nek.
Egy másik helyi lakos pedig azt mondta a francia hírügynökségnek, hogy
az utcák és a strandok szinte néptelenek voltak, pedig ünnepnap van.