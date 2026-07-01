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Primark
átalakítás
teljesítmény

Szenved a Primark, pedig mekkora siker volt, amikor megjelentek Magyarországon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nagy változás előtt áll a közkedvelt divatüzletlánc. Az anyavállalat célja, hogy szétválassza ruházati és élelmiszeripari tevékenységét, így a Primark hamarosan önálló lehet.
Nagy Krisztián
2026.07.01, 14:25
Frissítve: 2026.07.01, 15:15

Miközben az Associated British Foods (AB Foods) kedvezőtlen helyzetbe került a világgazdaságot sújtó nehézségek miatt, a vállalat átalakításokra készül. Habár a konglomerátum teljesítményét elsősorban a cukorüzletág rossz eredményei fékezik, a Primark eladásai is némileg visszaestek. A kilátások nem kedvezőek, de a vezérigazgató szerint nincs ok a túlzott pesszimizmusra.

Hamarosan önálló lehet a Primark
Hamarosan önálló lehet a Primark / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Primark Európában sem remekelt

Az AB Foods szerdai közlése szerint a Primark azonos alapon számolt eladásai 2,2 százalékkal csökkentek a június 20-án zárult harmadik pénzügyi negyedévben. A vállalat vezetése ezt a nehéz gazdasági környezet miatt megváltozó fogyasztói szokásokkal indokolta. Az eladások az Egyesült Királyságban stagnáltak, míg Európa más részein erőteljesebb visszaesés volt megfigyelhető:

Inkább amiatt vagyunk csalódottak, hogy az európai teljesítményünk nem javult gyorsabban

−  mondta George Weston vezérigazgató egy elemzőkkel folytatott konferenciahívás alkalmával, utalva ezzel a Primark kontinensen folytatott, intenzív marketingtevékenységére. Weston szerint az eredmények hamarosan kedvezőek lehetnek, csupán több időre van szükség.

Az eredményekre a befektetők is reagáltak, az AB Foods részvényei a szerdai kereskedés elején 3,6 százalékot estek, ami április óta a legnagyobb napon belüli zuhanás volt.

A papírok árfolyama már a keddi záráskor is 6,6 százalékkal maradt el az év eleji szinttől, a szerdai korai kereskedés mélypontján pedig a veszteség megközelítette a 10 százalékot.

Kedvezőtlen gazdasági környezet

A közel-keleti konfliktus az AB Foods több üzletágát érinti. A vállalat közölte, hogy a Primark áprilisban és májusban gyengébb forgalmat podukált, amelynek oka az lehet, hogy a fogyasztók visszafogták költéseiket.

A divatcég alacsony árazása elsősorban azokat a vásárlókat vonzza, akik érzékenyen reagálnak az inflációs nyomásra.

A magasabb gázárak a cukorüzletágat is terhelik, amely az elmúlt években egyébként is szenvedett az ingadozó áraktól és a magas termelési költségektől. A vállalat vezetése arra számít, hogy a cukorüzletág korrigált üzemi vesztesége nagyjából 25 millió és 60 millió font között alakulhat.

Az AB Foods a kedvezőtlen eredmények ellenére azzal igyekezett megnyugtatni a befektetőket, hogy a cukorüzletág kivételével nem módosított az egész éves előrejelzésen.

Megszólaltak az elemzők

A friss vállalati tájékoztató kissé csalódást keltő volt − írta jegyzetében Georgina Johanan, a JPMorgan elemzője, majd rámutatott, hogy a cukorüzletág várható gyenge teljesítménye hatással lesz a cégcsoport eredményeire.

Az AB Foods esetében legalább 5 százalékkal vághatják vissza a 2027-es pénzügyi évre vonatkozó adózás előtti eredményre adott elemzői konszenzust

− írta Charles Allen, a Bloomberg Intelligence vezető kiskereskedelmi elemzője, aki szerint ez a cukorüzletág gyenge teljesítményének köszönhető. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben a cukorárak alacsonyan vannak, addig a magas energiaköltségek tovább csökkenthetik az európai profitot.

A Primark és a konkurencia

A Primark olyan vállalatokkal versenyez, mint

  • a kínai Shein, ami az utóbbi években szinte letarolta az európai piacokat, és
  • a brit Next, ami májusban megemelte eredmény- és árbevétel-várakozását.

A Primark nemcsak az európai piacon gyengélkedik, hanem az Egyesült Államokban is hullámzó teljesítményt nyújt. George Weston szerint az új manhattani bolt erősen indított, azonban olyan térségekben, ahol a márka kevésbé ismert, az üzletek teljesítménye „csalódást keltő”.

Leválik a Primark

Az AB Foods áprilisban közölte, hogy több mint három évtized után leválasztja a Primarkot a cégcsoportról. Ez egy olyan lépés, amelyre senki nem számított, de a vállalat vezetése szerint erre azért van szükség, hogy a befektetők jobban megérthessék az élelmiszeripari üzletágat. Az AB Foods portfóliójába olyan ismert élelmiszermárkák tartoznak, mint a Twinings, az Ovaltine, a Patak’s, a Blue Dragon, a Jordans, a Ryvita, a Silver Spoon és a Dorset Cereals.

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