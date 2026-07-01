Szenved a Primark, pedig mekkora siker volt, amikor megjelentek Magyarországon

Miközben az Associated British Foods (AB Foods) kedvezőtlen helyzetbe került a világgazdaságot sújtó nehézségek miatt, a vállalat átalakításokra készül. Habár a konglomerátum teljesítményét elsősorban a cukorüzletág rossz eredményei fékezik, a Primark eladásai is némileg visszaestek. A kilátások nem kedvezőek, de a vezérigazgató szerint nincs ok a túlzott pesszimizmusra.

Hamarosan önálló lehet a Primark / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Primark Európában sem remekelt

Az AB Foods szerdai közlése szerint a Primark azonos alapon számolt eladásai 2,2 százalékkal csökkentek a június 20-án zárult harmadik pénzügyi negyedévben. A vállalat vezetése ezt a nehéz gazdasági környezet miatt megváltozó fogyasztói szokásokkal indokolta. Az eladások az Egyesült Királyságban stagnáltak, míg Európa más részein erőteljesebb visszaesés volt megfigyelhető:

Inkább amiatt vagyunk csalódottak, hogy az európai teljesítményünk nem javult gyorsabban

− mondta George Weston vezérigazgató egy elemzőkkel folytatott konferenciahívás alkalmával, utalva ezzel a Primark kontinensen folytatott, intenzív marketingtevékenységére. Weston szerint az eredmények hamarosan kedvezőek lehetnek, csupán több időre van szükség.

Az eredményekre a befektetők is reagáltak, az AB Foods részvényei a szerdai kereskedés elején 3,6 százalékot estek, ami április óta a legnagyobb napon belüli zuhanás volt.

A papírok árfolyama már a keddi záráskor is 6,6 százalékkal maradt el az év eleji szinttől, a szerdai korai kereskedés mélypontján pedig a veszteség megközelítette a 10 százalékot.

Kedvezőtlen gazdasági környezet

A közel-keleti konfliktus az AB Foods több üzletágát érinti. A vállalat közölte, hogy a Primark áprilisban és májusban gyengébb forgalmat podukált, amelynek oka az lehet, hogy a fogyasztók visszafogták költéseiket.

A divatcég alacsony árazása elsősorban azokat a vásárlókat vonzza, akik érzékenyen reagálnak az inflációs nyomásra.

A magasabb gázárak a cukorüzletágat is terhelik, amely az elmúlt években egyébként is szenvedett az ingadozó áraktól és a magas termelési költségektől. A vállalat vezetése arra számít, hogy a cukorüzletág korrigált üzemi vesztesége nagyjából 25 millió és 60 millió font között alakulhat.