Szenved a Primark, pedig mekkora siker volt, amikor megjelentek Magyarországon
Miközben az Associated British Foods (AB Foods) kedvezőtlen helyzetbe került a világgazdaságot sújtó nehézségek miatt, a vállalat átalakításokra készül. Habár a konglomerátum teljesítményét elsősorban a cukorüzletág rossz eredményei fékezik, a Primark eladásai is némileg visszaestek. A kilátások nem kedvezőek, de a vezérigazgató szerint nincs ok a túlzott pesszimizmusra.
A Primark Európában sem remekelt
Az AB Foods szerdai közlése szerint a Primark azonos alapon számolt eladásai 2,2 százalékkal csökkentek a június 20-án zárult harmadik pénzügyi negyedévben. A vállalat vezetése ezt a nehéz gazdasági környezet miatt megváltozó fogyasztói szokásokkal indokolta. Az eladások az Egyesült Királyságban stagnáltak, míg Európa más részein erőteljesebb visszaesés volt megfigyelhető:
Inkább amiatt vagyunk csalódottak, hogy az európai teljesítményünk nem javult gyorsabban
− mondta George Weston vezérigazgató egy elemzőkkel folytatott konferenciahívás alkalmával, utalva ezzel a Primark kontinensen folytatott, intenzív marketingtevékenységére. Weston szerint az eredmények hamarosan kedvezőek lehetnek, csupán több időre van szükség.
Az eredményekre a befektetők is reagáltak, az AB Foods részvényei a szerdai kereskedés elején 3,6 százalékot estek, ami április óta a legnagyobb napon belüli zuhanás volt.
A papírok árfolyama már a keddi záráskor is 6,6 százalékkal maradt el az év eleji szinttől, a szerdai korai kereskedés mélypontján pedig a veszteség megközelítette a 10 százalékot.
Kedvezőtlen gazdasági környezet
A közel-keleti konfliktus az AB Foods több üzletágát érinti. A vállalat közölte, hogy a Primark áprilisban és májusban gyengébb forgalmat podukált, amelynek oka az lehet, hogy a fogyasztók visszafogták költéseiket.
A divatcég alacsony árazása elsősorban azokat a vásárlókat vonzza, akik érzékenyen reagálnak az inflációs nyomásra.
A magasabb gázárak a cukorüzletágat is terhelik, amely az elmúlt években egyébként is szenvedett az ingadozó áraktól és a magas termelési költségektől. A vállalat vezetése arra számít, hogy a cukorüzletág korrigált üzemi vesztesége nagyjából 25 millió és 60 millió font között alakulhat.
Az AB Foods a kedvezőtlen eredmények ellenére azzal igyekezett megnyugtatni a befektetőket, hogy a cukorüzletág kivételével nem módosított az egész éves előrejelzésen.
Megszólaltak az elemzők
A friss vállalati tájékoztató kissé csalódást keltő volt − írta jegyzetében Georgina Johanan, a JPMorgan elemzője, majd rámutatott, hogy a cukorüzletág várható gyenge teljesítménye hatással lesz a cégcsoport eredményeire.
Az AB Foods esetében legalább 5 százalékkal vághatják vissza a 2027-es pénzügyi évre vonatkozó adózás előtti eredményre adott elemzői konszenzust
− írta Charles Allen, a Bloomberg Intelligence vezető kiskereskedelmi elemzője, aki szerint ez a cukorüzletág gyenge teljesítményének köszönhető. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben a cukorárak alacsonyan vannak, addig a magas energiaköltségek tovább csökkenthetik az európai profitot.
A Primark és a konkurencia
A Primark olyan vállalatokkal versenyez, mint
- a kínai Shein, ami az utóbbi években szinte letarolta az európai piacokat, és
- a brit Next, ami májusban megemelte eredmény- és árbevétel-várakozását.
A Primark nemcsak az európai piacon gyengélkedik, hanem az Egyesült Államokban is hullámzó teljesítményt nyújt. George Weston szerint az új manhattani bolt erősen indított, azonban olyan térségekben, ahol a márka kevésbé ismert, az üzletek teljesítménye „csalódást keltő”.
Leválik a Primark
Az AB Foods áprilisban közölte, hogy több mint három évtized után leválasztja a Primarkot a cégcsoportról. Ez egy olyan lépés, amelyre senki nem számított, de a vállalat vezetése szerint erre azért van szükség, hogy a befektetők jobban megérthessék az élelmiszeripari üzletágat. Az AB Foods portfóliójába olyan ismert élelmiszermárkák tartoznak, mint a Twinings, az Ovaltine, a Patak’s, a Blue Dragon, a Jordans, a Ryvita, a Silver Spoon és a Dorset Cereals.