Opus Global: bevásárolt a részvényekből a Mészáros-család, kedvezőnek láthatják az árfolyamot

Átlépte az öt százalékos sávhatárt a Talentis Management Korlátolt Felelősségű Társaság az Opus Globalban - közölte a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett cég a kft. kedden megtett bejelentése alapján.

Opus Global: bevásárolt a részvényekből a Mészáros-család / Fotó: NurPhoto via AFP

A Talentis Management Kft. ugyanis hétfőn 1 939 071 darab Opus Global törzsrészvényt vásárolt, s ezáltal a tőzsdei cégben fennálló közvetlen szavazati jogának aránya 5,15 százalékra nőtt, ezzel átlépve a tőkepiacról szóló törvény szerint bejelentésköteles határértéket.

A cégnyilvántartás nyilvános adatai szerint a Talentis Manegement Kft. Mészáros Lőrinc három gyermeke, azaz dr. Mészáros Beatrix, ifj. Mészáros Lőrinc és Mészáros Ágnes tulajdonában áll.

Mint ismert, Mészáros Lőrinc az Opus Global április 30-án tartott éves rendes közgyűlésén jelentette be, hogy az Opus tavalyi eredménye után őt megillető osztalékot, sőt egy annál nagyobb összeget is visszaforgat a cég részvényeinek vásárlásába.

Ez pedig jelentős összeg lehet, hiszen az osztalék részvényenként bruttó 20,11 forint volt, s Mészáros Lőrincnek közvetve és közvetlenül összesen 163 778 526 darab részvénye van a cégben, tehát osztalékának bruttó összege csaknem 3,3 milliárd forintot tehetett ki.

Az Opus Global részvényárfolyama a június 17-i osztalékfizetés másnapján meg is ugrott, egészen 375 forintig, ám onnan kisebb kilengésekkel alapvetően lefelé csorog a kurzus.

Az Opus egyébként az első negyedévben 14,4 milliárd forintos adózott eredményt ért el ami 9,2 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál, miközben az árbevétel 14 százalékkal csökkent a bázishoz képest, de még így is közel 104 milliárd forint volt.

Szerdán kora délutánig amúgy az árfolyam 0,3 százalékkal, 360 forintra emelkedett.