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tőzsde
Opus Global
Mészáros Lőrinc

Opus Global: bevásárolt a részvényekből a Mészáros-család, kedvezőnek láthatják az árfolyamot

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Sávátlépést jelentett be a Talentis Management Kft. A Mészáros Lőrinc három gyermeke tulajdonában álló cég már 5 százalék felett jár az Opus Globalban.
VG
2026.07.01, 13:29
Frissítve: 2026.07.01, 13:30

Átlépte az öt százalékos sávhatárt a Talentis Management Korlátolt Felelősségű Társaság az Opus Globalban - közölte a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett cég a kft. kedden megtett bejelentése alapján.

Hungarian BUX Companies Opus Global
Opus Global: bevásárolt a részvényekből a Mészáros-család / Fotó: NurPhoto via AFP

A Talentis Management Kft. ugyanis hétfőn 1 939 071 darab Opus Global törzsrészvényt vásárolt, s ezáltal a tőzsdei cégben fennálló közvetlen szavazati jogának aránya 5,15 százalékra nőtt, ezzel átlépve a tőkepiacról szóló törvény szerint bejelentésköteles határértéket. 

A cégnyilvántartás nyilvános adatai szerint a Talentis Manegement Kft. Mészáros Lőrinc három gyermeke, azaz dr. Mészáros Beatrix, ifj. Mészáros Lőrinc és Mészáros Ágnes tulajdonában áll.

Mint ismert, Mészáros Lőrinc az Opus Global április 30-án tartott éves rendes közgyűlésén jelentette be, hogy az Opus tavalyi eredménye után őt megillető osztalékot, sőt egy annál nagyobb összeget is visszaforgat a cég részvényeinek vásárlásába.

Ez pedig jelentős összeg lehet, hiszen az osztalék részvényenként bruttó 20,11 forint volt, s Mészáros Lőrincnek közvetve és közvetlenül összesen 163 778 526 darab részvénye van a cégben, tehát osztalékának bruttó összege csaknem 3,3 milliárd forintot tehetett ki.  

Az Opus Global részvényárfolyama a június 17-i osztalékfizetés másnapján meg is ugrott, egészen 375 forintig, ám onnan kisebb kilengésekkel alapvetően lefelé csorog a kurzus.

Az Opus egyébként az első negyedévben 14,4 milliárd forintos adózott eredményt ért el ami 9,2 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál, miközben az árbevétel 14 százalékkal csökkent a bázishoz képest, de még így is közel 104 milliárd forint volt. 

Szerdán kora délutánig amúgy az árfolyam 0,3 százalékkal, 360 forintra emelkedett. 

 OPUS részvény
OPUS részvény14:52:45
Árfolyam: 362 HUF +3 / +0,83 %
Forgalom: 22 805 752 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A cég részvénykurzusa nagyot esett a választások után, a 290 forintos mélypontot április 28-án érte el, miután az évet még 550 forinton kezdte. A rendkívül magas, összesen 10,55 milliárd forintos osztalék hírére azonban június elejére 407,5 forintra erősödött. Innen a szelvényvágás után 342 forintig esett, s onnan indult a legújabb emelkedő trend, amely azonban időközben ellaposodott. 

 

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