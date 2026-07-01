Húszezer milliárd forint után: van szegmens, ahol piacvesztést okozott az árrésstop, kivezetését megéreznénk, de boltot nem döntött be – az inflációtól nem kell tartanunk

Miközben az idei inflációs várakozások kapcsán a kormány és a jegybank is lényegében a jegybanki célsávban mozgó inflációt prognosztizál, az év második felének GDP növekedése kapcsán továbbra is a háztartási fogyasztást látják a fő hajtóerőnek. A feltételek ehhez látszólag adottak, és bár az iráni válság változatlanul jelentős bizonytalansági tényező, az olajárak esése és annak kiskereskedelmi lekövetése miatt Magyarországon megszűnt a védett ár intézménye az üzemanyagoknál, és a piaci szereplők arra számítanak, hogy még egy geopolitikai re-eszkaláció sem növeli meg azokat. Ebben a makrokörnyezetben vizsgálták kiskereskedelmi ágazati kitekintőjükben az MBH Bank Elemzési Centrumának szakemberei többek között azt, hogyan teljesített 2025-ben a kiskereskedelem, mire lehet elég idén a hazai fogyasztás, s hogyan befolyásolják az élelmiszerárakat az extrém időjárási körülmények, és mit jelent az e-kereskedelem Magyarországon is mért további erősödése.

Kiskereskedelmi ágazati kitekintő: árrésstoptól az élelmiszerárakig (illusztráció)

Fotó: Karnok Csaba

Jelentős a többletjövedelem, de nem mindent a kiskereskedelemben költenek el a magyarok

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbb június elején közölt kiskereskedelmi adatokat, a közlés szerint 2026. január–áprilisban az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a kiskereskedelem forgalmának volumene 4,8 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,4, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 10,6 százalékkal nőtt az értékesítés volumene. Bár mindhárom mérték érdemi növekedést sugall, az üzemanyagok forgalmának a többi pillérhez képest kétszeres arányú növekedése – köszönhetően az emelkedő áraknak, majd a márciusban bevezetett védett árakon való megugró vásárlásoknak – első pillantásra talán kétséget ébreszt arról, hogy a háztartási fogyasztás lesz az idei növekedés pillére.

Ez azért is nagyon érdekes vonatkozás, mert Magyarországon az idei év első felében jelentősen nőtt a magyar háztartásokhoz áramló jövedelem nagysága, szinte közmondásossá vált, hogy a bér és bérszerű jövedelem kiáramlása továbbra is magas, nő az elkölthető jövedelem. Ám ebből nem minden forint köt ki a kiskereskedelemben. Báthori Bence, az MBH Elemzési Centrumának ágazati elemzője szerint a korábbi évek magas inflációs nyomása meglátszott és meglátszik a magyarok vásárlási kedvén, és a jövedelemek egy része megtakarításokban köt ki, vagyis a fogyasztás még nem állt teljesen helyre a magas inflációs időszak előtti szintet alapul véve. Részben ennek is köszönhető a régiós lemaradásunk is a forgalom visszaállásában.