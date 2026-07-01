Deviza
EUR/HUF355,87 +0,07% USD/HUF312,99 +0,44% GBP/HUF414,25 +0,33% CHF/HUF385,65 +0,08% PLN/HUF82,87 +0,17% RON/HUF67,97 +0,16% CZK/HUF14,68 +0,1% EUR/HUF355,87 +0,07% USD/HUF312,99 +0,44% GBP/HUF414,25 +0,33% CHF/HUF385,65 +0,08% PLN/HUF82,87 +0,17% RON/HUF67,97 +0,16% CZK/HUF14,68 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX140 452,36 +0,4% MTELEKOM2 646 -0,15% MOL3 752 +1,39% OTP46 060 +0,24% RICHTER12 100 +0,41% OPUS362 +0,83% ANY7 810 -0,9% AUTOWALLIS143 -1,75% WABERERS4 660 0% BUMIX9 315,22 -0,23% CETOP4 608,96 +0,69% CETOP NTR2 957,43 +0,31% BUX140 452,36 +0,4% MTELEKOM2 646 -0,15% MOL3 752 +1,39% OTP46 060 +0,24% RICHTER12 100 +0,41% OPUS362 +0,83% ANY7 810 -0,9% AUTOWALLIS143 -1,75% WABERERS4 660 0% BUMIX9 315,22 -0,23% CETOP4 608,96 +0,69% CETOP NTR2 957,43 +0,31%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Temu
változás
vám

Megérkezett a Temu-vám: az uniós jogszabály megváltoztathatja a vásárlási szokásokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az új vámszabály az összes tagállamban életbe lépett, ezért már a kisebb értékű, Európai Unión kívülről érkező küldemények után is vámot kell fizetni. A változás előreláthatóan az olcsó termékeket forgalmazó webáruházakat érinti elsősorban, ezért a vásárlások alkalmával érdemes figyelni az esetleges árváltozásokra.
Nagy Krisztián
2026.07.01, 12:08
Frissítve: 2026.07.01, 15:11

A július 1-jétől érvényes új szabályok az Európai Unión kívülről érkező, 150 euró alatti értékű, online vagy más távértékesítési formában vásárolt csomagokra vonatkoznak.

Megváltozhatnak a vásárlási szokások
Megváltozhatnak a vásárlási szokások /  szokásokatFotó: aileenchik

A döntéshozók szerint az intézkedés egyrészről védi az uniós fogyasztókat, másrészt pedig tisztességesebb versenyfeltételeket teremt a harmadik országbeli, valamint helyi kereskedők között.

A vásárlók is érintettek

Bár az új szabály elsősorban az európai vállalatoknak nyújt segítséget, hogy nemzetközi vetélytársaikkal szemben versenyképesebbek lehessenek, a vám bevezetése a vásárlókra is hatással lesz. Az elmúlt években Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az olyan olcsó termékeket forgalmazó webshopok, mint például a kínai Temu. A 2026. június 30-áig hatályos uniós szabályok értelmében az EU-n kívülről érkező, kisebb értékű csomagokra csupán 27 százalék áfát kellett fizetni, a vásárolt termékek pedig vámmentesek voltak.

A változás értelmében ezentúl az áfa mellett megjelenik egy új, 3 euróban meghatározott vámteher. Fontos, hogy ez nem csomagonként, hanem termékkategóriánként értendő, ezért a rendeléseknél érdemes figyelni.

Amennyiben egy küldemény kizárólag azonos vámtarifaszámú termékeket, például pólókat tartalmaz, úgy 150 euró értékig 3 euró vámot kell fizetni. Ha a vásárló azonban eltérő vámtarifaszámú termékeket, például pólókat és elektronikus eszközöket rendel, azt a webáruház hiába csomagolja össze, a vámot kategóriánként kell megfizetni. Az említett példa esetében a két eltérő kategória, azaz vámtarifaszám miatt ennek összege 6 euró lenne.

A magánszemélyeknek a vámolással nincs teendője, hiszen a kisebb csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy az adott webáruház megbízottja intézi.

Az új vámszabály hatásai

Számos csomagátvevőhely üzemeltetője arról számolt be a Világgazdaságnak, hogy az új szabály életbe lépése előtti néhány hétben szokatlanul magas volt a nyomás, néhányan szinte alig bírták tartani a tempót. Egy kisebb üzlet tulajdonosa például úgy oldotta meg a váratlan helyzetet, hogy a nagyobb csomagokat a bolt több pontján halmozta fel és különböző jelölésekkel látta el őket a gyorsabb kiszolgálás érdekében.

A megkérdezett kereskedők szerint a legtöbb szállítmány a Temutól, illetve a Sheintól érkezett.

Nem csupán az átvevőhelyek, hanem a csomagautomaták is leterheltek voltak az utóbbi időszakban. A budapesti, frekventált helyszínekre szinte lehetetlen volt rendelni, ezért a vásárlóknak számos esetben másik lehetőséget kellett választaniuk.

A változás nagy valószínűséggel a logisztikai vállalatokra is hatással lesz, előzetes becslések szerint az Európai Unióba irányuló légi áruszállítás volumene akár 35 százalékkal is csökkenhet. A kérdés csupán az, hogy az érintett cégek képesek lesznek-e alternatív piacokat találni:

Amikor az Egyesült Államok megszüntette a kisebb értékű csomagok vámmentességét, Európa nagyon jó alternatívát jelentett, ahová az e-kereskedelmi platformok átterelhették a forgalmat. Most azonban Európának már nincs igazán egyértelmű alternatívája

− mutatott rá Derek Lossing e-kereskedelmi és légi árufuvarozási tanácsadó.

Feltehetően a vásárlói szokásokban is változás várható, mivel ezentúl csak jelentős többletköltséggel lehet egy-egy darab olcsó terméket megvásárolni. Például egy 1500 forintos árucikk esetében a 3 eurós (nagyjából 1070 forintos) vámteher önmagában több mint 70 százalékos áremelkedést jelentene.

A webshopok és online platformok természetesen beépíthetik áraikba a többletterhet, kérdés azonban, hogy az olcsó termékek vásárlói mennyire árérzékenyek és hogyan reagálnak egy ilyen mértékű drágulásra.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu