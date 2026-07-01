Megérkezett a Temu-vám: az uniós jogszabály megváltoztathatja a vásárlási szokásokat

A július 1-jétől érvényes új szabályok az Európai Unión kívülről érkező, 150 euró alatti értékű, online vagy más távértékesítési formában vásárolt csomagokra vonatkoznak.

Megváltozhatnak a vásárlási szokások / szokásokatFotó: aileenchik

A döntéshozók szerint az intézkedés egyrészről védi az uniós fogyasztókat, másrészt pedig tisztességesebb versenyfeltételeket teremt a harmadik országbeli, valamint helyi kereskedők között.

A vásárlók is érintettek

Bár az új szabály elsősorban az európai vállalatoknak nyújt segítséget, hogy nemzetközi vetélytársaikkal szemben versenyképesebbek lehessenek, a vám bevezetése a vásárlókra is hatással lesz. Az elmúlt években Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az olyan olcsó termékeket forgalmazó webshopok, mint például a kínai Temu. A 2026. június 30-áig hatályos uniós szabályok értelmében az EU-n kívülről érkező, kisebb értékű csomagokra csupán 27 százalék áfát kellett fizetni, a vásárolt termékek pedig vámmentesek voltak.

A változás értelmében ezentúl az áfa mellett megjelenik egy új, 3 euróban meghatározott vámteher. Fontos, hogy ez nem csomagonként, hanem termékkategóriánként értendő, ezért a rendeléseknél érdemes figyelni.

Amennyiben egy küldemény kizárólag azonos vámtarifaszámú termékeket, például pólókat tartalmaz, úgy 150 euró értékig 3 euró vámot kell fizetni. Ha a vásárló azonban eltérő vámtarifaszámú termékeket, például pólókat és elektronikus eszközöket rendel, azt a webáruház hiába csomagolja össze, a vámot kategóriánként kell megfizetni. Az említett példa esetében a két eltérő kategória, azaz vámtarifaszám miatt ennek összege 6 euró lenne.

A magánszemélyeknek a vámolással nincs teendője, hiszen a kisebb csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy az adott webáruház megbízottja intézi.

Az új vámszabály hatásai

Számos csomagátvevőhely üzemeltetője arról számolt be a Világgazdaságnak, hogy az új szabály életbe lépése előtti néhány hétben szokatlanul magas volt a nyomás, néhányan szinte alig bírták tartani a tempót. Egy kisebb üzlet tulajdonosa például úgy oldotta meg a váratlan helyzetet, hogy a nagyobb csomagokat a bolt több pontján halmozta fel és különböző jelölésekkel látta el őket a gyorsabb kiszolgálás érdekében.

A megkérdezett kereskedők szerint a legtöbb szállítmány a Temutól, illetve a Sheintól érkezett.

Nem csupán az átvevőhelyek, hanem a csomagautomaták is leterheltek voltak az utóbbi időszakban. A budapesti, frekventált helyszínekre szinte lehetetlen volt rendelni, ezért a vásárlóknak számos esetben másik lehetőséget kellett választaniuk.