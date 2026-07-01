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tőzsde
OTP
Hongkong

Bekongatták a hongkongi tőzsdén az OTP-t, szétkapkodják a bank kötvényeit

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Az EU bankjai közül elsőként indított kötvényprogramot Hongkongban a legnagyobb magyar bank. A 7 milliárd euró keretösszegű program bevezetését június 30-án gongceremóniával ünnepelték a Hongkongi Értéktőzsdén. A program célja, hogy az OTP csoport tovább erősítse kapcsolatait az ázsiai intézményi befektetőkkel, és még láthatóbb szereplővé váljon a régió tőkepiacain.
VG
2026.07.01, 13:44
Frissítve: 2026.07.01, 13:44

Újabb mérföldkőhöz érkezett az OTP csoport a nemzetközi tőkepiacokon: az Európai Unió bankjai közül elsőként indított kötvényprogramot a Hongkongi Értéktőzsdén (HKEX). A 7 milliárd euró keretösszegű EMTN-program bevezetését ünnepélyes gongceremóniával köszöntötték a Hongkongi Értéktőzsde Connect Halljában június 30-án.

OTP Bank
Bekongattak Hongkongban az OTP-nek / Fotó: Daniel Murray

A program hosszú távú lehetőséget teremt az OTP csoport számára, hogy az ázsiai intézményi befektetők felé is erősítse jelenlétét: állandó felületet biztosítson az OTP-kötvényekkel történő kereskedéshez, és rugalmasan vonjon be forrást különböző devizákban, futamidőkkel és konstrukciókban.

Az új program első lépéseként június 16-án a bank 1 milliárd euró értékű Tier 2-es besorolású kötvényt bocsájtott ki, amelyeket Hongkongban és Luxemburgban is jegyeznek. Ez az OTP csoport eddigi legnagyobb kötvénytranzakciója:

 a kereslet 4,1 milliárd eurós csúcs-megrendelésállományt ért el, a végleges kibocsátási hozam 4,625 százalék lett.

A hongkongi tőzsdei megjelenés jól mutatja az OTP csoport hosszú távú gondolkodását és elkötelezettségét a nemzetközi tőkepiacok iránt. Hongkong a világ egyik meghatározó pénzügyi központja, amely fontos kapocs Kelet és Nyugat között. Számunkra ez nemcsak új finanszírozási lehetőséget jelent, hanem azt is, hogy tovább erősíthetjük kapcsolatainkat az ázsiai befektetőkkel

– mondta Pataki Sándor, az OTP Bank befektetői kapcsolatokért és tőkepiaci műveletekért felelős igazgatója.

Az OTP az elmúlt években fokozatosan építette jelenlétét az ázsiai tőkepiacokon: 2025-ben első Dim Sum zöldkötvényét is kibocsátotta, amellyel az első magyar intézmény lett a nyilvános offshore renminbi zöldkötvények piacán.

Az OTP csoport erősödését jól jelzi, hogy a Forbes Global 2000 legfrissebb listáján a 398. helyen szerepel, több mint 600 helyet javítva a 2022-es rangsoroláshoz képest.


 

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