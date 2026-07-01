Vésztanácskozás lesz Brüsszelben, ötórás várakozásokat okoz az EU reptéri ujjlenyomatszabálya

Az európai repülőterek érdekképviselete, az ACI Europe, valamint a légitársaságokat tömörítő Airlines for Europe és az IATA közös levélben fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez. A szervezetek azt kérik: júliusban és augusztusban ideiglenesen függeszthessék fel az új uniós szabályokat az ellenőrzésekben azokon a repülőtereken, ahol az utasforgalom meghaladja a határőrizeti kapacitásokat, valamint szeptember után is szeretnék megtartani ezt a lehetőséget rendkívüli helyzetekben – írja a Financial Times (FT). A levél nyilvánosságra kerülése után az Európai Bizottság egy szóvivője azt mondta a lapnak: „a következő néhány napban” találkozót kezdeményeznek az iparági szereplők képviselőivel.

Vészjelzést küldtek az európai repülőterek és légitársaságok: komoly fennakadásokat okoz a megújult ki- és beléptetési rendszer. / Fotó: Budapest Airport

Ellehetetlenülő légikikötők, elégedetlen légitársaságok, síkideg utasok – feladta a leckét a biometrikus adatok begyűjtése az európai repülőtereknek

A figyelmeztetés szerint a jelenlegi szabályok mellett a nyári hónapokban tovább romolhat az utasok helyzete. Egyes repülőtereken már most akár ötórás várakozás is kialakulhat, miközben az érkezők a terminálokon kívül vagy a repülőgépek állóhelyein kénytelenek sorban állni.

A késedelmek a légitársaságokat is igen érzékenyen érintik, ugyanis egyre gyakrabban fordul elő, hogy az utasok a határellenőrzésen rekednek, ezért a járatok csak részben megtöltve tudnak elindulni.

Az ACI szóvivője szerint egyes gépek emiatt késnek, míg mások utasokat hagynak hátra.

A problémák az Európai Unió belépési és kilépési rendszerének (Entry/Exit System, EES) fokozatos bevezetése óta jelentkeznek. A tavaly októberben elindított rendszer előírja, hogy az unión kívülről érkező utazókról ujjlenyomatot és arcképet rögzítsenek az első belépési ponton.

A repülőterek tapasztalatai alapján az automata ellenőrző kapuk működése még nem elég megbízható, de a személyzet és az infrastruktúra sem mindenhol képes kiszolgálni a megnövekedett forgalmat.

Az iparág képviselői szerint átmeneti könnyítésekre addig lenne szükség, amíg

elegendő határőr nem áll rendelkezésre,

stabilan nem működnek az automatizált rendszerek,

és teljes körűen elérhetővé nem válik az előzetes online regisztrációt biztosító alkalmazás.

Az érdekvédelmi szervezetek egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy a torlódások Európa turisztikai vonzerejét is jelentősen gyengíthetik. Egyes távolsági utazók már most újragondolják európai útjukat a hosszú várakozások miatt.