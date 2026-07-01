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reptér
légiközlekedés
Európai Bizottság

Vésztanácskozás lesz Brüsszelben, ötórás várakozásokat okoz az EU reptéri ujjlenyomatszabálya

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Egyre nagyobb nyomás nehezedik az Európai Bizottságra a schengeni határokon bevezetett új beléptetési rendszer miatt. Az európai repülőtereket és légitársaságokat képviselő szervezetek szerint a nyári utazási szezonban súlyos fennakadások várhatók, ha nem kapnak nagyobb mozgásteret a határellenőrzések kezelésében.
Lehoczky Milán
2026.07.01, 16:23

Az európai repülőterek érdekképviselete, az ACI Europe, valamint a légitársaságokat tömörítő Airlines for Europe és az IATA közös levélben fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez. A szervezetek azt kérik: júliusban és augusztusban ideiglenesen függeszthessék fel az új uniós szabályokat az ellenőrzésekben azokon a repülőtereken, ahol az utasforgalom meghaladja a határőrizeti kapacitásokat, valamint szeptember után is szeretnék megtartani ezt a lehetőséget rendkívüli helyzetekben – írja a Financial Times (FT). A levél nyilvánosságra kerülése után az Európai Bizottság egy szóvivője azt mondta a lapnak: „a következő néhány napban” találkozót kezdeményeznek az iparági szereplők képviselőivel.

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Vészjelzést küldtek az európai repülőterek és légitársaságok: komoly fennakadásokat okoz a megújult ki- és beléptetési rendszer. / Fotó: Budapest Airport

Ellehetetlenülő légikikötők, elégedetlen légitársaságok, síkideg utasok – feladta a leckét a biometrikus adatok begyűjtése az európai repülőtereknek

A figyelmeztetés szerint a jelenlegi szabályok mellett a nyári hónapokban tovább romolhat az utasok helyzete. Egyes repülőtereken már most akár ötórás várakozás is kialakulhat, miközben az érkezők a terminálokon kívül vagy a repülőgépek állóhelyein kénytelenek sorban állni.

A késedelmek a légitársaságokat is igen érzékenyen érintik, ugyanis egyre gyakrabban fordul elő, hogy az utasok a határellenőrzésen rekednek, ezért a járatok csak részben megtöltve tudnak elindulni. 

Az ACI szóvivője szerint egyes gépek emiatt késnek, míg mások utasokat hagynak hátra.

A problémák az Európai Unió belépési és kilépési rendszerének (Entry/Exit System, EES) fokozatos bevezetése óta jelentkeznek. A tavaly októberben elindított rendszer előírja, hogy az unión kívülről érkező utazókról ujjlenyomatot és arcképet rögzítsenek az első belépési ponton. 

A repülőterek tapasztalatai alapján az automata ellenőrző kapuk működése még nem elég megbízható, de a személyzet és az infrastruktúra sem mindenhol képes kiszolgálni a megnövekedett forgalmat.

Az iparág képviselői szerint átmeneti könnyítésekre addig lenne szükség, amíg 

  • elegendő határőr nem áll rendelkezésre, 
  • stabilan nem működnek az automatizált rendszerek, 
  • és teljes körűen elérhetővé nem válik az előzetes online regisztrációt biztosító alkalmazás.

Az érdekvédelmi szervezetek egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy a torlódások Európa turisztikai vonzerejét is jelentősen gyengíthetik. Egyes távolsági utazók már most újragondolják európai útjukat a hosszú várakozások miatt.

Nincs itt semmi látnivaló, az Európai Bizottság szerint a beléptetési rendszer megfelelően működik

A nyári időszak különösen nagy terhelést jelent majd a repülőtereknek, hiszen júliusban és augusztusban várhatóan mintegy 40 millióval több utas fordul meg az európai légikikötőkben, mint az előző két hónap során. Az Egyesült Államok továbbra is a legnagyobb Európán kívüli küldőpiac, amelyet az Egyesült Királyság követ.

Az Európai Bizottság ugyanakkor kitart amellett, hogy a beléptetési rendszer megfelelően működik. A testület szóvivője a múlt héten azt közölte, hogy a szabályok elegendő rugalmasságot biztosítanak a határforgalom kezeléséhez. A bizottság szerint a hosszú várakozások oka sok esetben a korábban is fennálló személyzeti hiány, az infrastruktúra korlátai és a járatok egy időpontra koncentrálódása áll.

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