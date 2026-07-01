Korszak ér véget, múzeumba kerülnek a dobozos PlayStation-játékok – a Sony átírja a videójátékok világát

A Sony hivatalosan is bejelentette, hogy 2028 januárjától minden új PlayStation-játék kizárólag digitális formában jelenik meg. A vállalat szerint a vásárlói szokások egyértelműen ebbe az irányba mozdultak el, ezért megszünteti az új fizikai játéklemezek gyártását. A döntés ugyanakkor jóval túlmutat azon, hogy eltűnnek a dobozos játékok: ezzel egy olyan folyamat indul fel, melytől a játékosok, a fejlesztőstúdiók és a kiskereskedők egy része már hosszú évek óta tart.

Véget ér a dobozos PlayStation-játékok korszaka: a Sony döntése teljesen átírhatja a videójáték-ipart / Fotó: Joeri Mostmans

A Sony indoklása szerint a digitális vásárlások aránya mára messze meghaladja a lemezes kiadásokét, ezért a vállalat a fejlesztési és logisztikai erőforrásait is ehhez igazítja. A már korábban megjelent játékokat ez nem érinti, és a 2028 előtt piacra kerülő címek továbbra is megjelenhetnek lemezen.

Egy korszak lezárul, de valójában egy sokkal nagyobb átalakulás kezdődik

A bejelentés nem volt teljesen váratlan, az elmúlt években folyamatosan csökkent a fizikai játékok piaci részesedése, miközben a PlayStation Store, az Xbox Store és a Steam forgalma rekordokat döntött. A mostani döntés valódi jelentősége, hogy a konzoliac egyik legfontosabb szereplője hivatalosan is kimondta: a jövő kizárólag digitális lesz.

Ez könnyen dominóhatást indíthat el.

Ha a PlayStation felhagy a fizikai kiadásokkal, az jelentősen csökkentheti a lemezgyártás volumenét, ami növeli az előállítási költségeket a többi szereplő számára is.

Emiatt sok elemző szerint idővel az Xbox, sőt akár a Nintendo is hasonló irányba mozdulhat el, még ha eltérő ütemben is.

A fejlesztőstúdiók számára ez egyszerre jelent költségcsökkentést és nagyobb kiszolgáltatottságot. Megszűnik a lemezek gyártása, csomagolása, szállítása és raktározása, ugyanakkor minden értékesítés néhány digitális piactér kezébe kerülhet. Ez tovább erősíti a platformtulajdonosok – elsősorban a Sony, a Microsoft és a Valve – alkupozícióját.

Gazdasági fordulat jön a teljes játékiparban

A fizikai játékok eltűnése nem csupán technológiai kérdés, hanem több milliárd dolláros üzleti átrendeződést is jelent. A Sony számára a digitális értékesítés jóval magasabb nyereséget biztosít:

nem kell fizetni a lemezgyártást,

a csomagolást,

a logisztikát és a bolti jutalékokat,

miközben a teljes bevétel szinte közvetlenül a vállalatnál marad.

A döntés ugyanakkor komoly kihívást jelent a videójáték-kiskereskedelem számára. Az olyan üzletláncok, melyek évtizedeken keresztül dobozos játékok értékesítéséből éltek, újabb fontos bevételi forrást veszíthetnek el. Hasonlóan nehéz helyzetbe kerülhet a használt játékok piaca is, mely a digitális licenceknél gyakorlatilag megszűnik.