Rekord lett az ország egyik legnagyobb áruházláncának eladásából – soha nem látott nagyságú hitel kellett hozzá, ez abszolút csúcs
A román üzletemberek tulajdonában levő Paval Holding a tranzakciót részben a kolozsvári székhelyű Banca Transilvania hiteléből finanszírozta, a romániai pénzpiac történetének legnagyobb értékű kölcsönével. Miként arról a Világgazdaság beszámolt, nemrég a román versenyhatóság jóváhagyta azt a 823 millió eurós tranzakciót, mely során a Carrefour Romania 478 üzletből álló bolthálózatát a Dedeman barkácsláncot tulajdonló Pavăl Holdingnak adja el. A romániai boltok értékesítése is egy hosszabb átalakulási folyamat része lehet, ugyanis a Carrefour 2025 elején elindított portfólió-felülvizsgálatának célja, hogy jelenlétüket elsősorban a franciaországi, spanyolországi és brazíliai piacon erősítsék. Nemrég megírtuk: a Carrefour Lengyelországban is visszaszorul a piacon, és inkább francia, brazíliai piacaira koncentrál.
2001-ben kezdődött a Carrefour romániai odüsszeiája, most végéhez ér
A románai tranzakcióban a Paval Holding a Carrefour négy romániai leányvállalatát
- Carrefour Romania,
- Supeco Investment,
- Bringo Magazin,
- Columbus Active
vásárolta fel.
A francia keskereskedő 2001 óta volt jelen a román piacon, ahol 478 hipermarketet, szupermarketet, diszkontáruházat és kisboltot működtetett.
A Carrefour csoport 2025-ös romániai árbevétele 3,2 milliárd euró (mintegy 1140 milliárd forint) volt, a vállalat globális forgalmának kb. 3,5 százalékát tette ki.
A bukaresti versenyhivatal június 23-án közölte, hogy zöld jelzést ad a felvásárlásnak.
A Paval Holdingnak főleg a kiskereskedelem, az ingatlanfejlesztés és az idegenforgalom terén vannak érdekeltségei. A cégcsoport legnagyobb vállalata a barkácsáruházakat működtető Dedeman, amely tavaly 13,157 milliárd lej (mintegy 894 milliárd forint) árbevétel mellett 1,635 milliárd lej (mintegy 111 milliárd forint) nettó nyereséget ért el.
A Banca Transilvania a piacvezető bank Romániában, a tavalyi év végén aktívumainak az értéke 210,414 milliárd lej (14 295 milliárd forint) volt, 21,98 százalékos piaci részesedéssel rendelkezett.
Hátrál Közép- és Dél-Európában a Carrefour
„Ez egy meghatározó pillanat a Banca Transilvania számára, amely igazolja a képességünket helyi bajnokok és nagy lélegzetű projektek támogatására” - nyilatkozta Omer Tetik, a tranzakcióban részt vevő bank vezérigazgatója.
„Köszönet partnereinknek a Banca Transilvaniától, a teljes folyamat során tanusított komolyságukért és elkötelezettségükért” - mondta Karina Paval, a Paval Holding elnökhelyettese.
A hitel értékét a felek nem hozták nyilvánosságra, a pénzintézet annyit közölt azzal kapcsolatban, hogy az minden idők legnagyobb romániai hitelösszegét jelenti.
A racionalizálás keretében az elmúlt időszakban több országban is megindult a Carrefour kivonulási folyamata. Olaszországban például 2025-ben a Carrefour teljes helyi üzletágát eladta a NewPrinces Groupnak, az egyik legnagyobb olasz élelmiszergyártó vállalkozásnak. Noha a francia kiskereskedelmi lánc 1188 üzletet működtetett az országban, ám az évek során nem tudott tartós nyereségességet elérni az erősen széttagolt olasz piacon.