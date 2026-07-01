Fegyveres rablás, poggyászkár, járatkésés – súlyos milliók múlhatnak az utasbiztosításon

Az utasbiztosítással rendezett károk csaknem felét továbbra is a váratlan megbetegedések és balesetek teszik ki, miközben a nyári szezonban egyre gyakoribbak a közlekedési fennakadások, járatkésések és poggyászkárok is – közölte a Világgazdasággal az Uniqa Biztosító. A vállalat tavaly közel 250 millió forintot fizetett ki ügyfeleinek, az egy káresetre jutó átlagos kártérítés pedig meghaladta a 170 ezer forintot.

Bárhová utazunk, mindenképpen érdemes biztosítást kötni / Fotó: Shutterstock

Már az egynapos utakra is egyre többen kötnek biztosítást

A biztosító szerint az elmúlt években jelentősen nőtt az utazók tudatossága: ma már sokan a rövid, akár egynapos külföldi utakra is kötnek utasbiztosítást. Ugyanakkor továbbra is sok a félreértés a biztosítások fedezetével és a kárrendezés menetével kapcsolatban.

A szakemberek szerint sokan tévesen azt gondolják, hogy egy alapbiztosítás minden felmerülő problémára automatikusan fedezetet nyújt, illetve hogy a szerződésben szereplő maximális összeget minden esetben kifizeti a biztosító. Valójában a kártérítés mértéke mindig a biztosítási feltételektől, a benyújtott igazolásoktól és a ténylegesen felmerült költségektől függ.

A hiányos dokumentáció a leggyakoribb hiba

Az biztosító szerint a kárrendezést leggyakrabban a hiányos dokumentáció lassítja. Járatkésés esetén érdemes megőrizni

a beszállókártyát,

a légitársaság igazolását,

a késésről készült képernyőképeket,

valamint minden olyan számlát, amely a késés miatt felmerült többletköltségeket igazolja.

Poggyászkárnál elengedhetetlen a repülőtér vagy a légitársaság által felvett jegyzőkönyv, poggyászkésésnél pedig a kézbesítés időpontját igazoló dokumentumok és a szükségből vásárolt ruházatról vagy tisztálkodási szerekről szóló nyugták megőrzése. Súlyosabb egészségügyi probléma vagy gépjármű-meghibásodás esetén pedig célszerű azonnal felvenni a kapcsolatot az asszisztenciaszolgálattal, amely a helyi ügyintézésben és a hazautazás megszervezésében is segítséget nyújthat.

Fegyveres rablás után is segített a biztosító

A biztosító egy különösen összetett káresetet is bemutatott. Egy ügyfél egy egzotikus országban bérelt autóval indult a szállására, amikor megállt segíteni egy út mellett fekvő embernek. Ekkor fegyveres támadók vették körül, elrabolták

az értékeit,

telefonját,

a bérautót,

valamint a járműben lévő kézi- és útipoggyászát is. Az utasbiztosítás ebben az esetben nemcsak az ellopott értékek és okmányok megtérítésében nyújtott segítséget, hanem az asszisztenciaszolgálaton keresztül a helyi ügyintézésben és a hazautazás megszervezésében is.