Papíron megszűntek, a valóságban még itt vannak: furcsa fordulat a budapesti parkolásban
Ahogy korábban is beszámoltunk, a Fővárosi Közgyűlés még 2024 végén döntött a parkolóautomaták fokozatos kivezetéséről, a szabályozás pedig július 1-jén lépett hatályba. Ettől kezdve Budapesten kizárólag mobiltelefonos fizetési módok használhatók: mobilalkalmazással, SMS-ben vagy hanghívással lehet parkolási díjat fizetni, az új szabályokkal együtt pedig emelkednek a parkolási díjak is. A parkolóautomatákat a kerületi szolgáltatók a közeljövőben Budapest szerte le is szerelik.
Több autós egyesület tiltakozik az új parkolási rendszer ellen
A Fővárosi Közgyűlés indoklása szerint az automatás pénzbeszedés milliárdos tételekkel többe kerül a városnak, mint amennyit az autósok befizetnek.
Több autós egyesület tiltakozik az új parkolási rendszer ellen. Néhányan a készpénzfizetési lehetőséget hiányolják, amire csak az ügyfélszolgálaton van lehetőség, mások azt kifogásolják, hogy a nehezebb, 2 tonna feletti autóknak hamarosan dupla parkolási díjat kell fizetni. Ez a módosítás az elektromos autókat is érinti, ezért az eddigi ingyenesség után ez sokkszerű változást jelenthet az érintetteknek.
A budapesti parkolási díjak is módosultak július 1-jétől, zónától függően 30 és 50 százalék közötti mértékben:
- Az A zónában 600-ról 800 forintra,
- a B zónában 450-ről 600 forintra,
- a C zónában 300-ról 400-ra,
- a D zónában 200-ról 300 forintra nőtt az óradíj.
Parkolás külföldi mobilról: kivitelezhető, de mérsékelten kényelmes
Az SMS-es vagy telefonos parkolás külföldi mobilelőfizetéssel már jóval problémásabb lehet. Ezek a szolgáltatások többnyire csak magyar mobilszolgáltatók hálózatából érhetők el közvetlenül, ezért a külföldi telefonszámmal érkezőknek célszerű inkább mobilalkalmazást használniuk.
Amennyiben mégis SMS-es megoldást vesznek igénybe, a rendszámot és az országkódot az előírt formátumban kell megadni (hasonlóan pl. az SMS-ben történő lottófogadáshoz), hogy a rendszer megfelelően azonosítsa a külföldi rendszámú járművet (például: Rendszám,Országkód,Járműkód – a példaformátumban szándékosan nincs szóköz a kódelemek között), ami biztosítja, hogy a magyar rendszer helyesen azonosítsa a külföldi felségjelzésű autót.
De mi a helyzet a még utcákon álló automatákkal?
Budapest város honlapja alapján a parkolásüzemeltetés a Magyarország önkormányzatairól szóló törvény szerint a kerületi önkormányzatok feladatkörébe tartozik. A Fővárosi Önkormányzat jogszabályi feladata az egységes szabályozás megalkotása, de a parkolóautomatákat a kerületi önkormányzatok (vagy megbízásukból a saját intézményük) üzemeltetik. A Főváros rendelkezésére álló adatok szerint a kerületi önkormányzatok összesen több mint 3300 darab parkolóautomatát üzemeltetnek.
Még egy ideig köztünk lesznek
A parkolóautomaták fizikai eltávolítása nem egyetlen időpontban történik, hanem fokozatosan valósul meg, mivel az eszközök üzemeltetése és leszerelése a kerületi önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a közterületen még olyan parkolóautomata is látható, amely már nem működik és nem fogad el fizetést, de fizikailag még nem került elszállításra vagy leszerelésre.
Azonban akad olyan kerület is, ahol megmarad ez a jegyvásárlási lehetőség.
Újbudán maradnak az automaták, a XII. kerület fokozatosan vezeti ki
A XI. kerületi önkormányzat döntése alapján a megszokott berendezések a helyükön maradnak, így azok a jövőben is változatlanul biztosítják a jegyvásárlás lehetőségét. Újbudán tehát a jövőben is egymás mellett, egymást kiegészítve működik a mobilparkolás és az automatás díjfizetés.
A XII. kerületben jelenleg a várakozási övezetekben és a Normafánál található jegykiadó automaták fokozatosan kikapcsolásra kerülnek, rájuk pedig információs matricák kerülnek ki, amelyek az adott zóna feltételeiről és a fizetési lehetőségekről adnak információt. A díjfizetést ettől kezdve a már megszokott módokon, mobilalkalmazással vagy SMS-ben lehet igénybe venni, esetenként az üzemben lévő jegykiadó automatáknál.