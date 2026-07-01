Deviza
EUR/HUF355,62 0% USD/HUF312,4 +0,25% GBP/HUF414,94 +0,5% CHF/HUF386,25 +0,23% PLN/HUF82,87 +0,17% RON/HUF68,01 +0,22% CZK/HUF14,68 +0,09% EUR/HUF355,62 0% USD/HUF312,4 +0,25% GBP/HUF414,94 +0,5% CHF/HUF386,25 +0,23% PLN/HUF82,87 +0,17% RON/HUF68,01 +0,22% CZK/HUF14,68 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 468,07 -0,3% MTELEKOM2 626 -0,91% MOL3 668 -0,86% OTP45 970 +0,04% RICHTER12 120 +0,58% OPUS355 -1,11% ANY7 710 -2,16% AUTOWALLIS142,5 -2,06% WABERERS4 600 -1,29% BUMIX9 169,48 -1,8% CETOP4 642,16 +0,72% CETOP NTR2 969,51 +0,72% BUX139 468,07 -0,3% MTELEKOM2 626 -0,91% MOL3 668 -0,86% OTP45 970 +0,04% RICHTER12 120 +0,58% OPUS355 -1,11% ANY7 710 -2,16% AUTOWALLIS142,5 -2,06% WABERERS4 600 -1,29% BUMIX9 169,48 -1,8% CETOP4 642,16 +0,72% CETOP NTR2 969,51 +0,72%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autópiac
használt autók
Toyota

Őrségváltás a használt hibridek hazai piacán, háziverseny döntött az új bajnokról - csökkent az átlagár, javult a minőség

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Trónfosztás az élvonalban és a Ford Kuga nagy menetelése. A használt hibridek mezőnyében a Toyota háziversenye döntött, hogy melyik modell lett a legnépszerűbb májusban.
Murányi Ernő
2026.07.01, 17:20
Frissítve: 2026.07.01, 17:21

Valóságos roham indult a részben elektromos hajtású járművek iránt a hazai használtautó-piacon a Használtautó.hu legfrissebb, májusi statisztikái szerint. Egyetlen év alatt több mint 34 százalékkal emelkedett a hibrid modellek iránti kereslet, miközben a kínálatbővülésnek köszönhetően a szegmens átlagára némileg csökkent. A legnépszerűbb modellek rangsorában trónfosztás történt: a Toyota Corolla megszerezte az első helyet, a Ford Kuga pedig hatalmasat lépett előre.

Automobile Manufactures Debut Latest Models At Los Angeles Auto Show Toyota
A népszerű hibrid Toyota Corolla új korában /Fotó: AFP

Fiatalabb, olcsóbb és nagyobb lett a kínálat a hibridek piacán

A teljes piacot lefedő adatok alapján 2025 májusához képest az érdeklődések száma 16 100-ról 21 600 darabra ugrott, ami látványos, 34 százalékos növekedést jelent. Ezzel párhuzamosan a Használtautó.hu portálon elérhető hirdetések száma is jelentősen, 38 százalékkal bővült, elérve az 5 400-at.

A vevők számára kifejezetten jó hír, hogy a hibridautó-állomány a növekvő volumen mellett némileg elérhetőbbé vált: 

az átlagár 10,75 millió forintról 10,28 millió forintra (-4,3 százalék), míg a medián ár 8,89 millióról 8,59 millió forintra mérséklődött. 

A kínálat ráadásul egyre jobb minőségű, hiszen az átlagéletkor 5,1 évről 4,9 évre csökkent, az átlagos futásteljesítmény pedig 101 700 kilométerről 95 900 kilométerre esett vissza.

Trónfosztás az élvonalban és a Ford Kuga nagy menetelése

A modellek versenyében komoly átrendeződés zajlott le az elmúlt egy évben. A tavalyi harmadik helyezett Toyota Corolla az élre tört: több mint 1 550 érdeklődéssel megszerezte a vezetést, minimálisan megelőzve a korábbi első Toyota RAV 4-et. A dobogó harmadik fokára a Toyota C-HR futott be 1 300 érdeklődéssel.

Az éves összehasonlítás legnagyobb nyertese egyértelműen a Ford Kuga. A modell a tavalyi nyolcadik helyről a negyedik pozícióba ugrott előre, miközben a rá érkező megkeresések száma két és félszeresére, 480-ről 1 200 darabra növekedett.

A Toyota dominál a hibrid-toplistán

A japán gyártók – és különösen a Toyota konszern – fölénye továbbra is megkérdőjelezhetetlen a hibrid kategóriában, hiszen a top 10-es listából 7 helyet a Toyota és a Lexus modelljei birtokolnak. Ugyanakkor új szereplőként megjelentek a prémium és középkategóriás Volkswagen-konszern hibrid modelljei is: 

a Volkswagen Passat a 8. helyen, míg a Skoda Superb a 10. helyen zárt, miközben a Mitsubishi Outlander és a Lexus RX kiestek az élmezőnyből.

 

Elérhetőbbé válnak a hibrid modellek

A májusi adatok alapján egyértelműen látszik a hibrid autók térnyerése a hazai használtautó-piacon. Az érdeklődések több mint 34 százalékos növekedése és a kínálat párhuzamos bővülése azt mutatja, hogy a vásárlók egyre tudatosabban keresik a környezetbarátabb, alacsonyabb fogyasztású modelleket. 

Különösen pozitív piaci folyamat, hogy a hibridek átlagára enyhén mérséklődött, miközben az állomány fiatalodott és kevesebbet futott autókból áll. Ez a tendencia az alternatív hajtásláncok demokratizálódását vetíti előre, ahol a technológia egyre szélesebb rétegek számára válik valós és elérhető alternatívává a mindennapokban

– mondta Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu