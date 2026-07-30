Nagy fordulat a Samsungnál: nyereségbe lendült az akkumulátorgyártó – a magyarországi üzem lehet Európa egyik nagy nyertese
A Samsung SDI 3,77 billió von, átszámítva 2,59 milliárd dollár bevételt ért el 2026 második negyedévében, ami 18,5 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest – derült ki a vállalat csütörtökön ismertetett pénzügyi eredményeiből.
Az üzemi nyereség 203,8 milliárd vonra emelkedett, így a társaság 2024 harmadik negyedéve óta először zárt pozitív üzemi eredménnyel negyedévet. Az első fél évben összesen 48,2 milliárd von üzemi nyereséget könyveltek el, vagyis a Samsung SDI a saját várakozásánál korábban tért vissza a jövedelmező működéshez.
A fordulatot elsősorban az akkumulátorüzletág teljesítménye hozta. Ennek bevétele éves összevetésben 18,8 százalékkal, 3,52 billió vonra nőtt, az üzemi nyeresége pedig elérte a 159,3 milliárd vont. Az elektronikus anyagok üzletágának bevétele eközben 14,5 százalékkal, 249,8 milliárd vonra, üzemi nyeresége pedig 34,8 százalékkal, 44,5 milliárd vonra emelkedett.
Felértékelődik a Samsung gödi gyártóbázisa
A Samsung SDI szerint az európai autógyártók két területen változtatják meg látványosan beszerzési stratégiájukat. Egyre több következő generációs elektromos platformhoz választanak prizmatikus akkumulátorcellákat, miközben felértékelődik az Európán belüli termelés is.
Ez utóbbi közvetlenül növelheti a gödi gyár jelentőségét. A Samsung SDI ugyanis nemcsak európai gyártóbázissal rendelkezik Magyarországon, hanem a kulcsfontosságú alkatrészek és alapanyagok helyi beszállítói láncának jelentős részét is kiépítette. Ez lerövidítheti a szállítási útvonalakat, és csökkentheti az Európán kívüli beszállítóktól való függést. A társaság további
előnyként emelte ki, hogy prizmatikus cellákból már nem kizárólag magas nikkeltartalmú termékeket kínál.
Portfólióját lítium-vasfoszfát, vagyis LFP-technológiával és közepes nikkeltartalmú megoldásokkal is kibővítette, így az olcsóbb tömegmodellektől a nagyobb teljesítményű prémiumautókig több kategóriát is ki tud szolgálni.
A vállalat jelenleg több európai autógyártóval folytat tárgyalásokat új projektekről, és arra számít, hogy még 2026-ban további szerződéseket köthet. A közelmúltban a Mercedes-Benznél is elnyert egy projektet, így
- a BMW
- és az Audi
mellett már mindhárom vezető német prémiumgyártó megtalálható az ügyfelei között.
A Samsung SDI azzal számol, hogy az elektromos autók részesedése az európai járműpiacon a tavalyi húsz százalék alatti szintről idén a húszszázalékos sáv közepére emelkedhet, 2030-ra pedig megközelítheti a negyven százalékot. Az európai elektromosautó-akkumulátorok iránti kereslet éves átlagban körülbelül tizenöt százalékkal bővülhet az évtized végéig.
A Volkswagen is stratégiai feladatot hozhat Magyarországra
A magyar gyár felértékelődésére már korábban is érkeztek jelek. A Világgazdaság júniusban írta meg, hogy dél-koreai sajtóértesülések szerint a Samsung SDI jelentős megrendelést nyerhetett el a Volkswagentől az egységes akkumulátorcellák gyártására.
A tervek szerint a gödi üzemben két gyártósort alakíthatnak át a Volkswagen által használt prizmatikus cellatípus előállítására.
A sorozatgyártás akár 2027-ben elkezdődhet, több tíz gigawattórás éves kapacitással. Ez évente hozzávetőleg háromszázezer–négyszázhatvanezer elektromos autó akkumulátorcelláinak előállítására lehet elegendő.
A Volkswagen elképzelése szerint ugyanazt a szabványos cellaméretet a belépőszintű elektromos modellektől a prémium-SUV-kon át akár a Porsche sportautóiig több járműkategóriában is alkalmazhatnák. A megoldás különböző akkumulátorkémiákkal is használható, ami egybevág a Samsung SDI kibővített termékpalettájával.
A Volkswagen-megrendelést egyelőre egyik vállalat sem erősítette meg hivatalosan. A Samsung SDI mostani beszámolója ugyanakkor azt mutatja, hogy a helyben előállított prizmatikus cellákra épülő stratégia már nem csupán lehetőség:
- a gödi üzemre
- és magyarországi beszállítói láncára
a vállalat az új európai megrendelésekért folyó verseny egyik legfontosabb előnyeként tekint.