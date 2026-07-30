Deviza
EUR/HUF362,32 -0,36% USD/HUF314,17 -0,91% GBP/HUF423,37 -0,13% CHF/HUF390,47 +0,16% PLN/HUF84,15 +0,09% RON/HUF69,09 -0,46% CZK/HUF14,97 -0,5% EUR/HUF362,32 -0,36% USD/HUF314,17 -0,91% GBP/HUF423,37 -0,13% CHF/HUF390,47 +0,16% PLN/HUF84,15 +0,09% RON/HUF69,09 -0,46% CZK/HUF14,97 -0,5%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 453,37 +0,95% MTELEKOM2 750 +0,81% MOL4 500 +0,27% OTP46 890 +1,41% RICHTER11 740 +0,34% OPUS352 +0,28% ANY6 790 +2,41% AUTOWALLIS143 -1,04% WABERERS4 730 -0,42% BUMIX9 390,38 +0,8% CETOP4 904,1 +0,9% CETOP NTR3 140,82 +0,9% BUX146 453,37 +0,95% MTELEKOM2 750 +0,81% MOL4 500 +0,27% OTP46 890 +1,41% RICHTER11 740 +0,34% OPUS352 +0,28% ANY6 790 +2,41% AUTOWALLIS143 -1,04% WABERERS4 730 -0,42% BUMIX9 390,38 +0,8% CETOP4 904,1 +0,9% CETOP NTR3 140,82 +0,9%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyorsforgalmi út
m87
M86-os út

Óriási fordulat az M86-os és az M87-es autópálya megépítésében: Vitézy Dávidék mégsem törölték a beruházást, nyilvános a levelük – "A döntés nem ezzel a céllal született"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bizakodóan értékelte a minisztériumi választ Rápli Róbert, aki szerint továbbra is megvan a lehetőség a nyugat-magyarországi útfejlesztések megvalósítására. Az M86-os és M87-es projektek sorsáról a felülvizsgálatok után születhet új döntés.
VG
2026.07.30, 19:20
Frissítve: 2026.07.30, 19:33

Rápli Róbert, a TISZA országgyűlési képviselője szerint nem került le a napirendről az M86-os és az M87-es gyorsforgalmi utak fejlesztése. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium válasza alapján a korábbi eljárás lezárása nem a beruházások végleges elvetését jelenti, hanem a konstrukció és a költségek felülvizsgálatát.

A3-as autópálya, Erdély M86-os
Megmaradtak az M86-os és M87-es fejlesztések dokumentumai és engedélyei, így a beruházások újraindíthatók lehetnek / Fotó: Magyar Építők

Rápli Róbert keddi megkeresésére válaszolva a minisztérium azt közölte, hogy az M86-os és M87-es fejlesztéseket nem állították le véglegesen. A tájékoztatás szerint a kormánydöntés célja nem az volt, hogy a beruházások megvalósítását ellehetetlenítse, hanem az, hogy újraértékelje a korábbi feltételeket.

A minisztérium indoklása szerint a korábbi közbeszerzési eljárást azért zárták le, mert a beérkezett ajánlatok jelentősen meghaladták az előzetesen becsült költségeket. 

Jelenleg a korábban kialakított koncessziós konstrukciót, valamint a beruházások műszaki és pénzügyi feltételeit vizsgálják felül.

A válasz szerint az eddig elkészült dokumentáció, az építési engedélyek és a kiviteli tervek továbbra is rendelkezésre állnak, így a projektek folytatásának jogi és szakmai akadálya nincs, amennyiben megszületik az erről szóló döntés.

A minisztérium közlése szerint „a beruházások nem kerültek véglegesen leállításra”, a kormányzati döntés pedig elsősorban „az előző kormány által kialakított, a beérkezett ajánlatok alapján túlárazott koncessziós konstrukció elutasítására irányult”.

Kulcsfontosságú az M86-os és M87-es fejlesztése

Rápli Róbert közleménye szerint a válasz azt mutatja, hogy az M87-es és az M86-os ügyét nem vetették el, a projektek folytatásáról a szükséges felülvizsgálatok lezárása után születhet döntés.

A TISZA képviselője hangsúlyozta: továbbra is azért dolgozik, hogy az M86-os, az M87-es és a szombathelyi elkerülő út fejlesztése átlátható, gazdaságos és szakmailag megalapozott módon valósuljon meg.

A beruházások különösen fontosak Vas vármegye közlekedési kapcsolatai, a térség gazdasági versenyképessége és a közlekedési terhelés csökkentése szempontjából. A minisztériumi válasz alapján ugyanakkor a következő lépés a felülvizsgálatok lezárása és az új döntés előkészítése lesz.

Hivatalos bejelentés: törölte az első autópálya-építést Magyarországon a Tisza-kormány, másra adja az uniós pénzt – térképen, merre haladt volna a gyorsforgalmi út nyomvonala

Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ismét fordulatot vett: miközben korábban már elkészültek a kiviteli tervek, zajlott a területszerzés és elindult a kivitelező kiválasztására kiírt eljárás, de a kormány most leállította a beruházást. A döntést túlárazási aggályokkal indokolták, míg az ellenzéki és kormánypárti politikusok egymást hibáztatják a projekt sorsáért. A Szombathely és Kőszeg közötti gyorsforgalmi kapcsolat megvalósítása így ismét bizonytalanná vált.

 

Országszerte

Országszerte
1360 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu