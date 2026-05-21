Magyarországon soha nem látott boltot nyitott a Tesco – ezt lehet tudni az első hazai Premier üzletről

Hivatalosan is megnyitott a vásárlók előtt a Premier franchise első boltja Magyarországon. A Budapesten, a Hegedűs Gyula utcában található üzletbe csütörtökön, néhány perccel reggel 8 óra után léptek be az első vevők. A Premier franchise a Tesco prémium márkája és prémium üzleti modellje. A budapesti nyitás amiatt is különleges, mivel ez a márka első boltja az Egyesült Királyságon kívül.

Budapesten, a Hegedűs Gyula útcában nyitott a Tesco első Premier boltja / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ahogyan arról ősszel a Világgazdaság is beszámolt, Magyarországon először Csepelen, a Kossuth Lajos utcában nyílt meg Premier néven egy Tesco üzlet. Azt már akkor is kiemelték, hogy a márka nem csupán egy átnevezés, hanem egy kísérlet arra, hogyan tud a lánc versenyképesebb lenni a városi, gyors bevásárlások piacán. A Tesco akkor megerősítette lapunknak, hogy az új Premier tesztüzemként működik, a vásárlói visszajelzések alapján döntenek a folytatásról.

A visszajelzések pedig egyértelműen pozitívak voltak, ennek ékes bizonyítéka, hogy május 21-én megnyílt az első hivatalos Premier bolt.

Pálinkás Zsolt, a Tesco Magyarország vezérigazgatója a megnyitón elmondta, hogy a mostani nyitást egy nagyjából két éves előkészítés előzte meg, ugyanis bár a Premier is a Tescohoz köthető, különálló márkáról, és külön üzleti modellről van szó, emiatt többek között saját beszerzési rendszert és hálózatot, és saját informatikai infrastruktúrát is ki kellett építenie. Ebből a két évből leginkább a nyitás előtti öt hét volt erőltetett menet, és bízik benne, hogy a vásárlók is elégedettek lesznek az eredménnyel.

Szatmáry Márk, a Premier franchise partnere és boltvezetője elmondta, hogy egy Magyarországon és Budapesten is újszerű megoldással szerettek volna előrukkolni, amely a kényelmi szempontokat ötvözi a fiatalos megoldásokkal. Ezek közül kiemelte a helyben sütött pékárukat, a gluténmentes termékeket valamint a helyben készült kávét is. Úgy akarták kialakítani a boltjukat, hogy a gyors tízóraira vagy ebédre vágyók igényeit is kielégítsék (kínálnak szendvicsből és üdítőből álló "menüt"), de a heti nagybevásárlást is el tudják intézni a vásárlók.