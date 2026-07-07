Donald Trump valami elképesztőt kaszált a kriptón: több mint egy milliárd dollár bevétele volt az elnöknek a beiktatása óta

Az amerikai Kormányzati Etikai Hivatalhoz benyújtott vagyonnyilatkozat szerint Trump cégei csaknem 800 millió dollárhoz jutottak a családja által alapított World Liberty Financial révén – írta a Reuters . Ebből több mint 520 millió dollár kriptotokenek értékesítéséből, további 250 millió dollárnál is több pedig a vállalkozásban lévő üzletrészek eladásából származott. Emellett az elnök 635 millió dolláros bevételt vallott be a nevéhez kötődő mémcoinok értékesítéséből.

Trump második elnöki ciklusának kezdetétől több olyan intézkedést is bevezetett, amelyet a kriptoszektor kedvezően fogadott/ Fotó: Mehaniq

A kriptó lett Trump legfontosabb üzlete

A mostani bevallás jól mutatja, milyen gyorsan vált a digitális eszközök piaca Trump legfontosabb bevételi forrásává. Egy évvel korábban még mindössze 57,35 millió dollárnyi bevételt jelentett a World Liberty Financial tokeneladásaiból, vagyis egyetlen év alatt közel tízszeresére ugrott ez az összeg. A Trump család 2025 eleje óta legalább 2,3 milliárd dollárt keresett különböző kriptovalutás projektjein.

Az elnöki politika is támogatta az iparágat

Trump második elnöki ciklusának kezdetétől több olyan intézkedést is bevezetett, amelyet a kriptoszektor kedvezően fogadott. Az adminisztráció új szabályozást dolgozott ki a stablecoinokra, miközben az amerikai igazságügyi minisztérium és az értékpapír-felügyelet is visszafogta a kriptoszektor elleni fellépéseket.

A Fehér Ház ugyanakkor visszautasította az összeférhetetlenségi aggályokat. Anna Kelly szóvivő közölte: Donald Trump és családja nem folytatott és nem is fog olyan tevékenységet végezni, amely összeférhetetlenséget jelentene, az elnök minden döntését az amerikai emberek érdekében hozza meg.

A golfpályák továbbra is százmilliókat termelnek Trumpak

Bár a kriptovaluták váltak Trump legfontosabb bevételi forrásává, hagyományos vállalkozásai sem teljesítettek rosszul. A golfklubok és üdülőhelyek bevétele 15 százalékkal, több mint 500 millió dollárra nőtt 2025-ben.

A floridai Mar-a-Lago klub árbevétele 50 millió dollárról 77 millió dollárra emelkedett, míg a közeli West Palm Beach golfklub bevétele 27 százalékkal nőtt. Az ingatlanüzletág ugyanakkor már jóval szerényebb növekedést mutatott, ami jól jelzi, hogy Trump üzleti birodalmában a kriptovaluták vették át a vezető szerepet.