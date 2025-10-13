Donald Trump digitális aranya: hogyan alakítja át az amerikai elnök a kriptovaluták világát?

A kriptoszektor egyértelműen Donald Trump mellé állt az elnöki címért folytatott küzdelemben, miután Trump többször pozitívan beszélt a digitális pénzről. Sőt, az elnök és felesége, Melania is indított egy mémcoint még Trump beiktatása előtt. Ugyan Trump második elnöki ciklusának középpontjában a vámok állnak, a visszatérő elnök fokozatosan beváltja a kriptotér felé tett ígéreteit.

Donald Trump átformálná a kriptovaluták világát /Fotó: Aricancaner / Shutterstock

A politikus márciusban aláírta az amerikai stratégiai bitcoin- és digitális eszköztartalék létrehozásáról szóló végrehajtási rendeletet, amelynek értelmében az amerikai kormány által lefoglalt kriptopénzekből hoznak létre egy állami tartalékot. Becslések szerint a polgári vagy büntetőjogi eljárásokból közel 200 000 bitcoin lehet állami kézben.

A készlet főként bitcoinból és más digitális eszközökből (eter, XRP, solana, cardano) áll majd, amelyeket nem terveznek eladni, hanem digitális aranyként kezelnek. Az elemzők szerint a tartalék mindenképpen létrejön, de azt nem tudni, hogy pontosan mikor. A piac arra számít, hogy legkésőbb jövőre a gyakorlatban is megvalósul a terv.

Törvények is segítik a kriptókat, legalábbis a stabilcoinokat

A júliusban elfogadott GENIUS Act egyik fő eleme, hogy a cégek kizárólag engedély birtokában bocsáthatnak ki stabilcoinokat az Egyesült Államokban. A törvény szigorú előírásokat támaszt a stablecoinok fedezetére és likviditására: minden kibocsátónak 1:1 arányban likvid és biztonságos eszközben kell tartania a fedezetet, például dollárkészpénzben, banki pénzeszközökben vagy rövid lejáratú amerikai állampapírokban.

Emellett a kibocsátók kötelesek havi tartalékjelentéseket készíteni, és lehetővé kell tenniük a tranzakciók befagyasztását hatósági kérés esetén. Az Egyesült Államokban továbbá a Clarity Act révén rendezik a digitális eszközök jogi státuszát, az Anti-CBDC Act pedig az állami túlzott befolyás korlátozását célozza a digitális valuták felett.

Utóbbi két törvényjavaslatot a képviselőház már elfogadta, jelenleg pedig a szenátus jóváhagyására várnak. A fentieken kívül Trump kinevezett egy kriptopiacért felelős elnöki tanácsadót maga mellé, és még a tőzsdefelügyelet élére is egy kriptobarát elnököt helyezett.