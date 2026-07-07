Kedden a parlament fontos döntésekről vitázik: megkezdődik Magyar Péter alaptörvény-módosításának általános vitája is

A parlament keddi ülésen az Alaptörvény 17. módosítása mellet az oktatást, a pénzügyi szabályozást és az államszervezet működését, valamint a mezőgazdaságot érintő javaslatok is szerepelnek az Országgyűlés napirendjén. A képviselők szavazhatnak többek közt a pedagógusok teljesítményértékelésének megújítását célzó jogszabályról, illetve az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról (ABTL) szóló törvény módosításáról.

A miniszterelnök távollétében kezdődik meg az általa benyújtott alaptörvény-módosítás vitáj a parlament keddi ülésén. / Fotó: Hatlaczki Balázs

Magyar Péter alaptörvény-módosítása több alkotmányos aggályt vet fel – a köztársasági elnök azonnali elmozdítása csak a jéghegy csúcsa

A parlament elé kerül több gazdasági tárgyú előterjesztés is, napirenden szerepelnek a pénzügyi szektort érintő jogharmonizációs módosítások, a Magyar Fejlesztési Bankról (MFB) szóló törvény változtatásai, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelről rendelkező jogszabály hatályon kívül helyezése is.

A szavazásokat követően a képviselők megkezdik a Magyar Péter miniszterelnök által benyújtott alaptörvény-módosítás általános vitáját. Ha a sürgős eljárásban tárgyalt javaslatot változatlan formában fogadják el, akkor

bevezeti az országgyűlési képviselők legfeljebb 12 éves, illetve három ciklusos mandátumkorlátját,

megszünteti a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását,

70 éves felső korhatárt állapít meg az alkotmánybíróknál,

és lehetővé teszi, hogy a bírák kezdeményezzék a Kúria, valamint az Országos Bírósági Hivatal elnökének visszahívását.

Az előterjesztés emellett létrehozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt is.

Napirenden Vitézy Dávid országos közlekedésszervező monstrumának létrehozása is

A képviselők kedden kezdik meg a vitáját azt annak a pénzügyminiszteri javaslatnak is, amely kivezeti a kriptoeszköz-átváltási szolgáltatásoknál alkalmazott validálási követelményt. A törvénytervezet indoklása szerint ez a szabály versenykorlátozó hatású, ezért nem illeszkedik az Európai Unió belső piacának működéséhez.

A keddi napirend része a közösségi közlekedés versenyképességét javító törvénycsomag is, amely megteremtené az országos közlekedésszervező és gördülőállomány-kezelő társaság létrehozásának jogi feltételeit.

Egy az agrárminiszter által beterjesztett módosító javaslat pedig a mezőgazdasági termelőket érő időjárási és egyéb természeti károk esetén működő kárenyhítési rendszert alakítaná át.