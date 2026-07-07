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építőipar, építkezés, ingatlanpiac
beruházás
GKI
építőipar

A bizonytalan környezettől szenved az építőipar – a várható fordulat sem ment meg mindenkit

Az iparág nehéz időszakon van túl, és 2026 is tele bizonytalansággal. Csupán minden tizedik hazai építőipari vállalkozás építette be az innovatív gyakorlatokat működésébe.
VG
2026.07.07., 07:48

Az építőipar nehéz időszakon van túl és az idei esztendő is tele van bizonytalansággal. Középtávon ugyanakkor a lakossági, a vállalati és a közbeszerzési piacon is élénkülés várható. A kedvezőbbé váló beruházási klíma és befektetői környezet az ágazat piaci lehetőségeit növeli, de a fenntarthatóság, illetve a digitalizáció terjedése az építési folyamatokban érezhető kihívást jelent – írta legfrissebb elemzésében a GKI.

építőipar, építkezés, ingatlanpiac
Beruházási fordulat jöhet a GKI szerint, de nem minden építőipari cég lesz a nyertese / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Adataik alapján a magyarországi építésgazdaság számára nehéz volt az elmúlt három év. 2023-ban és 2024-ben visszaesett az ágazat termelési volumene, és bár 2025-ben 2,8 százalékkal növekedni tudott a megelőző esztendőhöz képest, ez jórészt néhány nagyobb autópályaépítés következménye volt, vagyis az ágazat jelentős része nem érezte a fellendülést.

2022-ben még csúcsot döntött az ágazatban működő cégek száma, ami az itt dolgozó egyéni vállalkozókat is beleértve 132 ezer volt. Ám azóta folyamatos a csökkenés, a cégszám 2025 végére 111 ezerre zsugorodott. Az idei év felemásan indult. Az építőipari termelés volumene az első négy hónapban 2,2 százalékkal csökkent éves összevetésben. A mélyépítés teljesítménye 1 százalékkal, a magasépítésé csaknem 3 százalékkal zsugorodott. Ez utóbbin belül viszont a lakásépítés jól teljesített: az első negyedévben az átadott lakások száma 5 százalékkal, a kiadott engedélyek száma 64 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest.

Jönnek a források, de nem mindenkinek jut

Május végén a magyar kormány és az Európai Bizottság 16,4 milliárd euró, vagyis mintegy 6 ezer milliárd forint befagyasztott uniós forrás felszabadításáról állapodott meg. A GKI szerint a megegyezés fontos az építőiparnak is, mert a pénz jelentős része közlekedési infrastruktúrára, vasúti fejlesztésekre, valamint bérlakás- és kollégiumépítésekre fordítható. Ezek már olyan beruházások, amelyekből nemcsak a nagyvállalatok, hanem alvállalkozóként kisebb kivitelezők is részesedhetnek. Mindez azonban nem jelent azonnali beruházási fordulatot, ugyanis a támogatások legkorábban az év végén érkezhetnek meg. Az első érdemi, uniós forrásokból finanszírozott beruházások 2027-ben jelenhetnek meg a piacon. Addig a vállalkozásoknak továbbra is a mostani, szűkebb kereslettel kell beérniük.

Kiemelték, hogy a tavaly szeptemberben elindult Otthon Start Program egyértelmű élénkítést jelentett. Bár a használt lakások piacán ez elsősorban az árak emelkedését, s kevésbé a forgalom bővülését hozta magával, de a lakásépítés terén megindult a fellendülés. Az Építésaktivitási Jelentés adatai szerint az idei első negyedévben elindult társasházi projektek összértéke évtizedes csúcsot döntött. A lakásépítés 2027-től kaphat igazi lendületet, ekkorra várhatók az átadott lakások számában is jelentős növekedés.

2022 óta évről évre csökkent a vállalati beruházások volumene, ami az üzleti szféra óvatosságára utal. Magyarország vonzereje az elmúlt években jelentősen csökkent a nemzetközi ingatlanbefektetők körében, amit a geopolitikai kockázatok és a gazdaságpolitikai kiszámíthatatlanság egyaránt magyarázhatnak. Az orosz-ukrán háború még mindig mérgezi a térség gazdasági kapcsolatait, de a befektetői megítélés gyorsan változhat. Az ingatlanfejlesztői piac a hivatalba lépett új kormánytól az egyenlő elbírálás visszatérését, a jogbiztonság erősítését, illetve a fejlődést akadályozó intézményi korlátok lebontását várja – ez utóbbira jó példa a plázastop.

Nem elég innovatívak az építőipari cégek

A GKI friss felmérése 500 építőipari cég megkérdezésével azt kutatta, hogy mennyire innovatív és mennyire felkészült a hazai építési szektor a digitalizáció kihívásaira? A felmérés eredményei alapján egy három részre szakadt építőipar képe rajzolódik ki: egy szűk innovatív élmezőny, egy alkalmazkodó középmezőny és egy jelentős, technológiailag lemaradó vállalkozói kör.

Mindössze a cégek egytizede elkötelezett az innovációk alkalmazása iránt. Ezekre jellemző az új technológiák bevezetése, a korszerű anyaghasználat, a fenntarthatósági szempontok integrálása a működésbe. Ezek általában nagyobb vagy specializált cégek. A cégek szűk fele nevezhető adaptív fejlesztőnek. Ezek inkább csak bizonyos projekteknél alkalmaznak új anyagokat, illetve optimalizálják a kivitelezési lépéseket, olykor előregyártott elemeket és moduláris megoldásokat alkalmaznak. A vállalkozások fennmaradó része az innováció terén teljesen inaktív.

Hasonló arányok voltak tapasztalhatók a digitalizációhoz való viszonyban. Az építőipari cégek 10 százaléka jelenti a digitálisan fejlődő élmezőnyt: jellemző rájuk a felhőalapú adatkezelés, a digitális költségbecslés, illetve az AI-alapú elemzés. A cégek mintegy 40 százaléka tekinthető funkcionálisan digitalizáltnak. Ezek inkább csak egy-egy digitális megoldást használnak, nem jellemző projektmenedzsment vagy vállalatirányítási szoftver alkalmazása. Végül a hazai cégek fele digitálisan inaktívnak tekinthető. Ezek jellemzően egyáltalán nem használnak digitális technológiákat.

Az innováció és a digitális technológiák alkalmazása számos előnnyel jár az építőipar számára. A korszerű technológiák és anyagok csökkenthetik az építési költségeket, gyorsíthatják a kivitelezést, valamint javíthatják a tervezés és a megvalósítás pontosságát. Emellett hozzájárulnak a fenntarthatóbb építési gyakorlatok elterjedéséhez, illetve a munkabiztonság javításához is. A közeljövő nagy kérdése tehát az, hogy a hosszabb távon kedvező piaci lehetőségeket hogyan tudják kihasználni az ágazat szereplői. A felmérés eredményei szerint a hazai építőipari cégek jelentős részének intenzív felkészülésre van szükségese ahhoz, hogy a következő évek várható beruházási hullámát minél többen meg tudják lovagolni.

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A bizonytalan környezettől szenved az építőipar – a várható fordulat sem ment meg mindenkit

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