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kiskereskedelem
Eurostat
fogyasztás

A régió és Európa fele a magyarokat irigyli: tudnak fogyasztani

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Alacsony infláció, gyors bérnövekedés: ideális kombináció a boltoknak és vásárlóiaknak – ez a jelen Magyarországa. A magyar fogyasztás olyan ütemben nő, amit megirigyelhet a régió és az Európai Unió jórésze – ezt az Eurostat friss összesítése is megerősítette.
Pető Sándor
2026.07.07, 07:35

A kiskereskedelmi forgalom jó közelítéssel mutatja az életszínvonal alakulását. Kijöttek az új magyar számok, és mivel ugyanakkor az Eurostat is összesítést közölt, szépen összehasonlítható, hol a derű, s hol a ború Európában. Esetünkben pillanatnyilag irigylendő helyzetünk nem politikai változáshoz köthető: az új kormány alatt ugyanaz folytatódik, ami elődje idejében elindult, és ez bizakodást kelthet a gazdaság egészének teljesítményét illetően is. Másutt kevésbé derűs a helyzet Európában.

Magyar fogyasztás: például Romániában megirígyelnék a dinamikáját, náluk visszaesés van
Magyar fogyasztás: például Romániában megirígyelnék a dinamikáját, náluk visszaesés van  Fotó: NurPhoto via AFP

A kiskereskedelmi forgalomról tudni kell, hogy ezek a havonta közölt számok mindenütt nagyon változékonyak, ugrálóak. A magyarok esetében most is több érdekes egyedi tényező vezetett a májusra kimutatott szép növekedéshez. Ha azonban több hónap számait hasonlítjuk össze más országokéval, abból már elég jó képet nyerhetünk. Európai összehasonlításban összefoglalóan elmondható: a magyarok szépen vásárolgatnak.

A magyar fogyasztás dinamikáját ők csak megirígyelhetik: akik nem jutnak ötről hatra 

Nézzük meg először, Európában, illetve a régióban hol borúsak a tekintetek. Ilyen hely bőven van, az európai gazdaság nincsen jó bőrben, alig akar növekedni, pedig egyes országok erősen kiköltekeztek a gazdasági sokkok sorozatát hozó 2020-as években, és ennek az árát háztartásaik fizetik meg, most.

A legszembeszökőbb példa épp a régiónkban van. 

Miközben az EU egészében átlagosan 1,9 százalékkal nőtt a kiskereskedelemi volumen tavaly májushoz képest – Magyarországon 4,9-cel –,

 a már egy éve megszorításokkal küszködő Románia rendre az unió legcsúfabb számaival jön elő. Májusban 4 százalékkal vásároltak kevesebbet Romániában, mint egy éve, igaz az elmúlt hónapokban ennél még rosszabb éves mutatóik is voltak: februárban még mínusz 7,1 százaléknál tartottak – összesít az Eurostat.

Ugyancsak költségvetésével bajlódik Ausztria és Szlovákia, az előző esetében a nulla körül táncol az egy évvel korábbihoz hasonlított fogyasztás, a szlovákok azonban kicsit megkönnyebbülhettek, mert fél év alatt már másodszor produkáltak nem mínuszos mutatót, májusban 1,5 százalékos növekedéssel.

Érdekes, hogy a horvátok a megint kiválónak ígérkező nyaralási szezonhoz közeledve "soványodtak" meg. Decemberben még a magyarnál is nagyobb volt a növekedésük a kiskereskedelmi volumenben, az akkori 4,8 százalékról májusig azonban 0,5 százalékra küzdötték le magukat.

Vannak persze a régiónkon kívül is EU-tagországok, ahol szomorkás az öszkép: ilyen Belgium, ahol nem jutnak ötről hatra, és hasonló cipőben jár a szebb napokat is látott Írország.

A nagyoknak nem megy kifejezetten jól

A nagy tagállamok közül a mérsékelt növekedés jellemző a német fogyasztásra (a májusi 1,5 százalék náluk szép adatbnak számított), kicsit gyorsabb a franciákra (az elmúlt félévben 2-3 százalék), miközben alig valamicske növekedés van az olaszoknál, a spanyoloknál pedig negyedelődött az ütem, májusban 1,1 százalékra.

A régiónkban ugyanakkor nem szégyenkezhet 3,9 százalékos májusi növekedési számával Lengyelország, a cseheknél pedig még nem tudjuk, folytatódott-e a lassulás az áprilisi 1,8 százalék után, vagy megint 5-6 százaléknál t5artnak, mimnt az év elején.

A szuperboldogok

Itt térjünk ki röviden a "szuperboldogok" ki csoportjára, mert néhány ország a kiválóen teljesíti magyaropat is lehagyta. 

Elképesztő, 7,9 százalékos növekedést produkált Bulgária az euróövezeti csatlakozásától számított ötödik hónapban. Róluk azonban azt is tudni kell, hogy az infláció is durván pörög: a magyar 1,8 százalékkal szemben náluk 5,6. Ez azonban nem vette el a kedvüket a vásárlástól. 

Még őrájuk is rávert a maga 8,4 százalékával a kis Ciprus, és majdnem utolérte Luxemburg (7,8), illetve a kevésbé kőgazdag Litvánia (7,3), de a 3-4 százalékos szintről feljebb kapcsoltak a finnek (6 százalék) és a svédek is (7,7).

Magyarország: hosszabb távon nagy javulás, rövid távon – EU-vám, Hervis 

Ami magukat a magyarokat illeti, a nálunk történtekről jegyzetében érdekességeket közölt az ING hazai főközgazdásza, Virovácz Péter:

  • Éves szinten szerinte 5-6 százalékos növekedés várható idén a kiskereskedelmi forgalmunkban, amely máris 6,8 százalékkal haladja meg 2021 havi átlagát: tehát az évek során lényeges javulás történt.
  •  "A csomagküldő és online kiskereskedelmi értékesítések jelentősen megugrottak. Ez részben bázishatásnak tudható be, mivel az előző hónap gyenge volt. Ugyanakkor az sem zárható ki, hogy az EU vámeljárási szabályainak 2026 júliusában hatályba lépett módosításai is hozzájárultak ahhoz, hogy egyes vásárlásokat előrehoztak."
  • "A kiemelkedő teljesítményt a textil-, ruházati és lábbeli-kiskereskedelem nyújtotta, ahol havi alapon 8,1 százalékkal nőtt a forgalom. Ezt részben befolyásolhatta az is, hogy egy ismert sportszer-kiskereskedelmi lánc bezárása (szerk.: a Hervisé)  előtt jelentős kiárusítási hullám zajlott, valamint az áprilisi rendkívül gyenge értékesítés miatt kialakult alacsony bázis is hozzájárult a növekedéshez."

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