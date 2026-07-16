Nincs megállás, az Uber még tovább akar terjeszkedni: nyilvános felvásárlási ajánlatot tett a német Delivery Heróra. Az amerikai vállalat 14,8 milliárd dollárra értékeli az ételkiszállító céget, amelynek megszerzésével jelentősen bővítené az Uber Eats hálózatát Európában, a Közel-Keleten, Ázsiában és Latin-Amerikában.

Eltűnhet a magyarok egyik kedvenc ételrendelő appja? Óriási üzletre készül az Uber, Magyarországot is elérheti a változás / Fotó: Vlad Ispas

Az Uber csütörtökön jelentette be hivatalos ajánlatát. A társaság részvényenként 41,50 euró készpénzt ajánl a Delivery Hero részvényeseinek, ugyanakkor az ügylet csak akkor valósulhat meg, ha legalább az összes részvény 50 százaléka plusz egy részvény az ajánlat mögé áll – számolt be róla a Reuters.

A 14,8 milliárd dollárra értékelt tranzakció az elmúlt időszak egyik legnagyobb felvásárlása lehet az online ételkiszállítási piacon.

Az ajánlati ár mintegy 34 százalékos prémiumot jelent a Delivery Hero részvényeinek a bejelentést megelőző három hónap forgalommal súlyozott átlagárához képest. A Delivery Hero papírjai szerdán még 38,18 eurón zártak, a felvásárlási ajánlat bejelentése után pedig a frankfurti tőzsde nyitás előtti kereskedésében közel 5,7 százalékos emelkedést mutattak. A német vállalat már kedden megerősítette, hogy előrehaladott tárgyalásokat folytat az Uberrel egy esetleges felvásárlásról.

A Delivery Hero a világ egyik legnagyobb online ételkiszállító vállalata, amelyet 2011-ben alapítottak Berlinben. A társaság több mint 70 országban volt vagy van jelen különböző márkáin keresztül, és nemcsak éttermekből történő házhoz szállítással foglalkozik, hanem egyre nagyobb hangsúlyt helyez a gyorskereskedelemre (quick commerce) is, vagyis élelmiszerek, gyógyszerek és egyéb napi fogyasztási cikkek akár 30 percen belüli kiszállítására.

A vállalat az elmúlt években számos felvásárlással vált globális szereplővé, és meghatározó piaci pozíciókat épített ki Európában, a Közel-Keleten, Ázsiában és Latin-Amerikában. Éppen ez a nemzetközi jelenlét teszi különösen értékessé az Uber számára, hiszen a Delivery Hero hálózatának megszerzésével egyszerre több kontinensen is jelentősen erősíthetné az Uber Eats piaci pozícióját.