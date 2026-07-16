Súlyos szalmonella-járvány veszélyre figyelmeztetett a magyar hatóság - ezt a terméket ne egye meg!
Azonnali hatállyal visszahívja a forgalomból az összes Reeva márkájú, forró vízzel elkészíthető instant levest és tésztaételt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Az intézkedés valamennyi ízesítésre, kiszerelésre, tételazonosítóra és minőségmegőrzési időre vonatkozik. A Reeva egy Ukrajnában gyártott, prémium minőségű instant tészta és leves márka.
Az NKFH döntésének közvetlen előzménye, hogy Magyarországon is azonosítottak egy Salmonella-fertőzéses megbetegedést, amelyet a járványügyi és mikrobiológiai vizsgálatok alapján kapcsolatba hoztak a Reeva instant tésztatermékekkel összefüggő európai járvánnyal.
A hazai hatósági ellenőrzések tovább erősítették a gyanút. Több, különböző magyarországi kiskereskedelmi egységből származó Reeva termékmintában is szalmonella baktériumot mutattak ki. Ez arra utal, hogy a probléma nem feltétlenül egyetlen gyártási vagy forgalmazási tételre korlátozódik.
Több mint száz megbetegedést azonosítottak Európában
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ közös gyors kockázatértékelése szerint 2025 novembere és 2026 júniusa között 14 európai országban összesen 106 igazolt Salmonella Stanley-fertőzést regisztráltak.
A betegek csaknem fele kórházi ellátásra szorult, az érintettek között pedig nagy arányban voltak gyermekek és fiatal felnőttek. A nemzetközi vizsgálatok alapján a járvány legvalószínűbb forrásai az ugyanattól a gyártótól származó, ízesített instant tésztatermékek.
Németországban és Litvániában Reeva termékekből közvetlenül is kimutatták a járványt okozó Salmonella Stanley törzset. A gyártó más termékeiben további szalmonella-szerotípusokat is azonosítottak, ami az NKFH szerint azt jelezheti, hogy nem elszigetelt szennyeződésről van szó.
Hónapokig a háztartásokban maradhatnak a termékek
A hatóság külön kockázatként emelte ki az instant tészták hosszú minőségmegőrzési idejét. Emiatt az érintett termékek még hónapokig megtalálhatók lehetnek a fogyasztók otthonaiban, és további megbetegedéseket okozhatnak.
Bár az instant leveseket és tésztaételeket jellemzően forró vízzel öntik fel, ez nem feltétlenül jelent megfelelő hőkezelést. A víz hőmérséklete az edény anyagától, méretétől, a felhasznált víz mennyiségétől és az elkészítés módjától függően gyorsan csökkenhet.
A termék teljes tömegében így nem minden esetben alakul ki olyan hőmérséklet és behatási idő, amely biztonságosan elpusztítaná a Salmonella baktériumot. A forró vízzel történő felöntés ezért önmagában nem szünteti meg megbízhatóan a mikrobiológiai kockázatot.
A vásárlók visszakapják a vételárat
Az NKFH arra kéri a fogyasztókat, hogy
semmilyen Reeva márkájú instant levest vagy instant tésztaterméket ne fogyasszanak el.
A visszahívás az ízesítéstől, a csomagolás méretétől, a gyártási tételtől és a minőségmegőrzési időtől függetlenül minden ilyen termékre kiterjed.
A termékeket vissza lehet vinni a vásárlás helyére, ahol a forgalmazónak vissza kell térítenie a vételárat. A fogyasztóknak nem javasolt otthoni főzéssel vagy más hőkezeléssel megpróbálniuk biztonságossá tenni az élelmiszert.
A hatóság szerint egy szalmonellával szennyezett termék biztonságossága háztartási körülmények között nem garantálható. A biztonságos megoldás ezért az, ha a terméket nem fogyasztják el, hanem visszaviszik a kereskedőhöz vagy megsemmisítik.
Gyermekeknél és időseknél súlyosabb lehet a fertőzés
A Salmonella-fertőzés leggyakoribb tünetei közé tartozik
- a hasmenés,
- a hasi görcs,
- a láz,
- a hányinger
- és a hányás.
A betegség különösen veszélyes lehet kisgyermekekre, idősekre, várandós nőkre és legyengült immunrendszerű emberekre.
Ezekben a csoportokban súlyos kiszáradás vagy más szövődmény is kialakulhat. Amennyiben valaki Reeva termék fogyasztása után tapasztal tüneteket, és azok 24–48 órán belül nem enyhülnek vagy súlyosbodnak, ajánlott mielőbb orvoshoz fordulni.
Kisgyermekek, idősek, várandós nők és legyengült immunrendszerű személyek esetében már a tünetek megjelenésekor indokolt lehet orvosi segítséget kérni.
Az NKFH közölte, hogy továbbra is figyelemmel követi a nemzetközi járvány alakulását, kapcsolatban áll az európai társhatóságokkal, és szükség esetén további intézkedéseket hoz a magyar fogyasztók védelmében.
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