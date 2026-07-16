Abszolút befektetés: megérte ide tenni a pénzt, nyár elején 130 milliárd forintot termelt a magyarok kedvelt terméke

Folytatódott a hazai befektetési alapok menetelése a nyár elején is, az alapkezelőknél fialtatott ügyfélvagyon június végére új csúcsra ért a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) szerdán közzétett friss statisztikája szerint.

Csúcsot döntött a hazai befektetési alapok vagyona a nyár elején / Fotó: MMD Creative / shutterstock

Júniusban 1,4 százalékkal 21 721 milliárd forintra emelkedett a befektetési alapokban kezelt vagyon, a Bamosz-tagok így minden eddiginél nagyobb befektetés útját egyengették. A 293 milliárd forintos gyarapodáshoz

a piaci hozamok 127 milliárd forinttal járultak hozzá,

az ügyfelek friss metakarításai pedig 166 milliárd forittal növelték a portfóliók összértékét.

Nem érik már be az alacsony hozamokkal a befektetők

A nyár eleji tőkeáramlások alapján a befektetők a magasabb hozammal kecsegtető alapok felé irányítják megtakarításaikat. Kedvenceik ezúttal is az abszolút hozamú alapok voltak, de a pénzpiaci, árupiaci és ingatlanalapokat leszámítva mindenhol tőkebeáramlást volt látható.

A pénzpiaci alapoktól 30,6 milliárd forintnyi tőke távozott a hónapban, amin a hozamok sem tudtak érdemben javítani, így a vagyon 6,1 százlékkal csökkent.

A kötvényalapoknál fél év után újra tőkebeáramlást láthatunk, igaz ennek nagysága csupán 7,3 milliárd forint. A hozamok valamelyest javítani is tudtak az összképen. Mindezek hatására a nettó eszközérték szűk egy százalékkal nőtt a hónap folyamán.

A vegyes alapokhoz 48,3 milliárdnyi tőke érkezett a hónapban. A kategória vagyonát növelték a hozamok is, így 2,2 száalékos vagyonnövekedés valósult meg júniusban.

Megérte a tőzsdére vinni a pénzt, az abszolút hozamú befektetés volt az ügyfelek kedvence

A részvényalapok 22,4 milliárd forint tőkét gyűjtöttek. Bár a fejlett és a fejlődő piac tőzsdékken is negatív volt a hangulat, a pesti börze négy százalékos emelkedésével felülteljesítőnek bizonyult, így a hozamok is hozzátettek a vagyongyarapodáshoz. Mindezek hatására a kategória 2,7 százalékkal növekedett.

A tőkevédett alapokhoz 13,3 milliárd forint ügyfélpénzt csatornáztak be. A hozamok alig támogaták a növekedést, ennek megfelelően a terméktípus vagyona 1,9 százalékkal gyarapodott.

Az abszolút hozamú alapok továbbra is a befektetők érdeklődésének középpontjában állnak. 90,7 milliárdos értékesítés szerepel a kimutatásokban, ami a legmagasabb érték a kategóriák között.

A hozamok is hozzá tudtak járulni a gyarapodáshoz, így az ilyen eszközökben kezelt vagyon 2,8 százalékkal hízott, és karnyújtásnyira került a 4 ezermilliárd forintos határhoz.