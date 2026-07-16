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azbeszt-ügy
Szombathely MJV
Magyar Péter
Ausztria

Azbesztbotrány: Magyar Péter sürgősen találkozni akar az osztrák kancellárral – "Ezt már nem lehet a szőnyeg alá söpörni"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kormány az azbesztszennyezéssel kapcsolatos vizsgálatok eredményei alapján úgy döntött, hogy eltávolítják a szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oladi Plató városrész érintett útjairól – hangzott el a csütörtöki kormányszóvivő sajtótájékoztatón. Az azbesztügy kapcsán Magyar Péter miniszterelnök egyúttal bejelentette: a közvetlen állami felelősségvállalás, valamint a kártérítés rendezése érdekében újabb sürgős kétoldalú találkozót kezdeményez az osztrák kancellárral.
VG
2026.07.16, 20:11

A csütörtöki – a miniszterelnök részvételével zajló – kormányinfón elhangzottak szerint szerint a mérések alapján a szennyezés mértéke ugyan mindenhol az egészségügyi határérték alatt marad, azonban a szombathelyi Oladi Platón az azbesztszennyezett terület kiterjedése indokolttá teszi a beavatkozást. 

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Az azbesztszennyezés kapcsán Magyar Péter a bányát üzemeltető vállalkozó és az osztrák állam felelősségét firtatta. / Fotó: Reyhan Reynardot /  Shutterstock

Megelőlegzi az állam az azbesztszennyezés kármentesítési költségeit

Szondi Vanda kormányszóvivő ennek kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok szerint más településeken és helyszíneken nincs szükség hasonló intézkedésekre. A munkálatok finanszírozásának részleteit később ismertetik, a kormány pedig még ezen a héten egyeztet Szombathely polgármesterével a végrehajtásról.

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, Magyar Péter e hétre ígérte a bejelentést az azbesztszennyezési ügy kapcsán. A kormányfő második hivatalos külföldi útja Lengyelország után Ausztriába vezetett, ahol az érintett bányák is vannak. Akkor miniszterelnök azt ígérte, a kormány segíteni fogja a szennyezett településeket, ugyanakkor a szennyező fizet elvét akarják érvényesíteni.

A mai kormányszóvivői tájékoztatón ezzel összefüggésben kiderült, hogy az állam megelőlegezi a kármentesítés költségeit, ugyanakkor álláspontjuk szerint a felelősség több szereplőt terhel. 

A vállalkozó is érintett lehet, ha tisztában volt azzal, hogy milyen súlyosan szennyező a kövezet, amit letesz, valamint az osztrák bánya és szövetségi köztársaság érintettsége is felmerülhet

 – közölte Magyar Péter kormányfő, majd bejelentette, hogy a közvetlen állami felelősségvállalás, valamint a kártérítés rendezése érdekében újabb sürgős kétoldalú találkozót kezdeményez az osztrák kancellárral.

A miniszterelnök egyúttal kifejtette, hogy a korábban létrehozott magyar-osztrák közös munkacsoport csődöt mondott és kudarcot vallott, nem tudott érdemi előrelépést elérni, ezért szavai szerint: ezt már nem lehet szőnyeg alá spöröni. 

Sorra mutatják ki az azbesztszennyezést a nyugat-magyarországi városokban

Először az év elején derült ki, hogy a Szombathely Olad elenevezésű városrészében mintegy 35 utcában mutatták ki az azbeszt jelenlétét, emiatt a város egészségyügyi vészhelyzetet hirdetett ki. Nemény András polgármester azt mondta, az érintett kőzetanyagot osztrák bányákból szállították a helyszínre. 

A Greenpeace már év elején súlyos azbesztszennyezést tárt fel Magyarországon és Ausztriában is, olyan közterületeken, ahova feltételezhetően a már bezárt burgenlandi bányákból származó kőzeteket szállítottak. Ezek után kezdett el vizsgálódni a Vas vármegyei kormányhivatal is. Az azbeszt egészségkárosító hatása nem az anyag jelenlétével, hanem a felporzással, a por belélegzésekor, a tüdőbe jutva jelentkezik. Egyelőre ezzel összefüggő megbetegedésről nem tudnak, a betegség ugyanis csak 20-30 év után alakul ki.

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