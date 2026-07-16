Azbesztbotrány: Magyar Péter sürgősen találkozni akar az osztrák kancellárral – "Ezt már nem lehet a szőnyeg alá söpörni"
A csütörtöki – a miniszterelnök részvételével zajló – kormányinfón elhangzottak szerint szerint a mérések alapján a szennyezés mértéke ugyan mindenhol az egészségügyi határérték alatt marad, azonban a szombathelyi Oladi Platón az azbesztszennyezett terület kiterjedése indokolttá teszi a beavatkozást.
Megelőlegzi az állam az azbesztszennyezés kármentesítési költségeit
Szondi Vanda kormányszóvivő ennek kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok szerint más településeken és helyszíneken nincs szükség hasonló intézkedésekre. A munkálatok finanszírozásának részleteit később ismertetik, a kormány pedig még ezen a héten egyeztet Szombathely polgármesterével a végrehajtásról.
Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, Magyar Péter e hétre ígérte a bejelentést az azbesztszennyezési ügy kapcsán. A kormányfő második hivatalos külföldi útja Lengyelország után Ausztriába vezetett, ahol az érintett bányák is vannak. Akkor miniszterelnök azt ígérte, a kormány segíteni fogja a szennyezett településeket, ugyanakkor a szennyező fizet elvét akarják érvényesíteni.
A mai kormányszóvivői tájékoztatón ezzel összefüggésben kiderült, hogy az állam megelőlegezi a kármentesítés költségeit, ugyanakkor álláspontjuk szerint a felelősség több szereplőt terhel.
A vállalkozó is érintett lehet, ha tisztában volt azzal, hogy milyen súlyosan szennyező a kövezet, amit letesz, valamint az osztrák bánya és szövetségi köztársaság érintettsége is felmerülhet
– közölte Magyar Péter kormányfő, majd bejelentette, hogy a közvetlen állami felelősségvállalás, valamint a kártérítés rendezése érdekében újabb sürgős kétoldalú találkozót kezdeményez az osztrák kancellárral.
A miniszterelnök egyúttal kifejtette, hogy a korábban létrehozott magyar-osztrák közös munkacsoport csődöt mondott és kudarcot vallott, nem tudott érdemi előrelépést elérni, ezért szavai szerint: ezt már nem lehet szőnyeg alá spöröni.
Sorra mutatják ki az azbesztszennyezést a nyugat-magyarországi városokban
Először az év elején derült ki, hogy a Szombathely Olad elenevezésű városrészében mintegy 35 utcában mutatták ki az azbeszt jelenlétét, emiatt a város egészségyügyi vészhelyzetet hirdetett ki. Nemény András polgármester azt mondta, az érintett kőzetanyagot osztrák bányákból szállították a helyszínre.
A Greenpeace már év elején súlyos azbesztszennyezést tárt fel Magyarországon és Ausztriában is, olyan közterületeken, ahova feltételezhetően a már bezárt burgenlandi bányákból származó kőzeteket szállítottak. Ezek után kezdett el vizsgálódni a Vas vármegyei kormányhivatal is. Az azbeszt egészségkárosító hatása nem az anyag jelenlétével, hanem a felporzással, a por belélegzésekor, a tüdőbe jutva jelentkezik. Egyelőre ezzel összefüggő megbetegedésről nem tudnak, a betegség ugyanis csak 20-30 év után alakul ki.