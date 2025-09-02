Óriási pénzeket nyúltak le az uniós agrártámogatásokból – unión kívüli földek, nem létező állatok a listán

Hamis adatokat megadó gazdáknak és agrárvállalkozásoknak legalább 22,6 millió euró (8,9 milliárd forint) értékben fizettek ki jogosulatlanul uniós agrártámogatást Görögországban – mondta kedden Mihálisz Hriszohoídisz, a görög állampolgárok védelméért felelős miniszter. Az Európai Unió már tavaly tavasszal jelezte a visszaélés, így az ügyben már hónapok óta folyik a vizsgálat.

Nem létező állatok után is felvették az uniós agrártámogatást/Fotó: NurPhoto via AFP

Sokan vehettek részt az agrártámogatásokkal kapcsolatos csalásokban

Eddig a görög hatóságok mintegy 6300 támogatási kérelmet ellenőriztek, amiből több mint ezer esetben találtak szabálytalanságot. A jogosulatlanul felvett összeg elérte a 22,6 millió eurót az ügyészség szerint és az egyes pályázatokhoz kapcsolódó csalások átlagértéke 40 ezer euró (15,8 millió forint) körül mozgott.

Már be is fagyasztották az érintett gazdák és agrárvállalkozók számláit, sőt csalás, okirat-hamisítás és bűnszervezetben való részvétel gyanújával büntetőeljárás is indul ellenük.

Például a gazdák és vállalkozók olyan területeket is művelés alatt állókén jelentettek be, melyek sziklásak, erdősek vagy épp beépítettek voltak, de olyan kérelmek is voltak, amik Észak-Macedóniában fekvő területekre igényeltek támogatást vagy fiktív állatállomány után kérek pénzt. 2024 márciusában azonban az Európai Unió csalás elleni hivatala (OLAF) felhívta a figyelmet a visszaélésekre.

Hihetetlen összegnek kelhetett lába

Mára számos részlet napvilágra került a csalássorozatról, így korábbi becslések szerint 2017 óta a tényleges veszteség akár a 170 millió eurót is elérheti. A botrány középpontjában az uniós agrártámogatások kezeléséért és kifizetéséért egykor felelős görög hatóság, az OPEKEPE áll, mely évente több mint 3 milliárd eurót osztott szét mintegy 680 ezer gazdának.

Időközben meg is szüntették a hivatalt, sőt annak több munkatársa ellen vizsgálat is indult,

a szervezet athéni központjában pedig az EU ellenőrei tartottak razziát, súlyos szabálytalanságokra derítve fényt.

Júniusban az ügy miatt lemondott Mákisz Vorídisz volt agrárminiszter is, miután egy uniós vizsgálat során felmerült a gyanú, hogy köze lehetett nagy összegű támogatások szabálytalan felhasználásához.