A Wagner-csoport új birodalmat épített Afrikában – Prigozsin fia tömegeket tesz drogfüggővé
Nem omlott össze a Wagner-birodalom Jevgenyij Prigozsin halála után, csak átalakult. A Közép-afrikai Köztársaságba vették be magukat a zsoldosok. és ma már nemcsak fegyverekkel, hanem egy jövedelmező drog- és aranykereskedelmi hálózattal is biztosítják működésüket, amely évente száz millió dolláros bevételt termelhet számukra. A Maszol a The Wall Street Journal friss oknyomozására hivatkozva arról számolt be, hogy a Wagner-csoport tevékenységéről.
Nemzetközi oknyomozó csoportok folyamatosan követik a Wagner-csoport aktivitását és afrikai tevékenységét. A csoport alapítója, Jevgenyij Prigozsin halála után Moszkva ugyan átvette a szervezet afrikai műveleteinek jelentős részét, a Közép-afrikai Köztársaságban azonban mintegy 500 veterán zsoldos gyakorlatilag önálló hatalmi övezetet alakított ki - írja a cikk. Az Oubangui folyó térségében az
- aranybányák,
- a fakitermelés,
- a folyami kereskedelmi útvonalak
- és a fegyveres csoportok révén továbbra is jelentős gazdasági és politikai befolyással rendelkeznek.
A Wagner-csoport zsoldosai ráálltak a fájdalomcsillapítókra
A szervezet egyik legfontosabb új bevételi forrása a tramadol kereskedelme lett. Az eredetileg fájdalomcsillapítóként használt opioid, nagy dózisban függőséget okoz, a a gyógyszer szedése csökkenti a félelemérzetet és fokozza az agresszivitást. A bányamunkások a nehéz fizikai munka és a testi fájdalmak elviselésére, a fegyveresek pedig harc előtt fogyasztják.
Élénkítő hatása miatt több afrikai országban a szegények kokainjaként emlegetik.
A Közép-afrikai Köztársaságban a szokásosnál, ami 50-100 milligramm, jóval erősebb, 200 milligrammos tabletták is könnyen hozzáférhetők. A dupla adag bódulttál, felajzottá és vakmerővé teszi a fegyvereseket. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már évekkel ezelőtt felhívta a figyelmet arra, hogy Nyugat- és Közép-Afrikában tömegesen használják nem orvosi célokra a szert. A WHO az illegális kereskedelem súlyos közegészségügyi problémát jelent, mivel tömegek váltak gyógyszerfüggővé.
A tramadol útja
A tényfeltárók nyomozása kiderítette, hogy a tramadol Indiából érkezik a Kongói Demokratikus Köztársaságba, majd az Oubangui folyón keresztül csempészik át a Közép-afrikai Köztársaságba. A helyi kereslet miatt az ára egy év alatt megháromszorozódott, a Kamerunba továbbértékesített szállítmányok értéke pedig akár a háromszorosára nőhet. Az útvonalak használatáért a kereskedők kenőpénzt fizetnek a Wagner embereinek és szövetségeseiknek.
A kutatások szerint a Wagner évente mintegy 180 millió dollárhoz juthat az országból illegálisan kivitt aranyból, miközben a tramadol folyamatos készpénzforrást biztosít a fegyveres hálózat fenntartásához.
A szervezet az elnöki gárda egyes tagjait és kormánypárti milíciákat is elláthat a szerrel, miközben a fővárosban működő Wagnerhez kötődő csoportokat az ellenzék megfélemlítésével is összefüggésbe hozzák.
A csoportot Prigozsin fia irányítja
A Wagner 2018-ban jelent meg az országban az orosz–közép-afrikai biztonsági megállapodás nyomán. Az eredeti katonai szerep idővel politikai és gazdasági befolyássá alakult, a szervezet mélyen beépült az állami intézményekbe. Elemzők szerint a helyi hálózatot ma már Prigozsin fia, Pavel Prigozsin irányítja. Moszkva beletörődött a kialakult helyzetbe, nem akarnak konfliktust vállaljon a megmaradt zsoldosokkal. Figyelemre méltó, hogy a Wall Street Journal oknyomozása az orosz független sajtóban (Mediazona, Meduza) visszhangot kapott, de a nagy állami orosz hírügynökségek és lapok ugyanakkor nem reagáltak az állításokra.
A fegyveresek megerősödése súlyos következményekkel jár a térség biztonságára. Egy Wagnerhez köthető alakulat 2025 februárjában mintegy 130 fuláni pásztort ölt meg a kameruni határ közelében, míg az ásványkincsekért folytatott harcok egy év alatt csaknem 20 százalékkal véresebbé váltak, a halálos áldozatok száma elérte az 500 főt. A szakértők szerint a Közép-afrikai Köztársaság továbbra is a Wagner legfontosabb afrikai bázisa, ahonnan Szudán dárfúri térsége felé is terjeszkedik.