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opioidjárvány
Közép-afrikai Köztársaság
wagner-csoport
Pavel Prigozsin
Jevgenij Prigozsin

A Wagner-csoport új birodalmat épített Afrikában – Prigozsin fia tömegeket tesz drogfüggővé

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jevgenyij Prigozsin halála után nem szívódtak fel teljesen a zsoldosai. A Wagner-csoport a Közép-afrikai Köztársaságba tette át a telephelyét, és mára pénzügyi hátterét is stabilizálta, saját drog- és aranybirodalmat építettek ki. Az üzlet a függőséget okozó tramadol csempészetére épül elsősorban, emellett illegális aranykereskedelemből finanszírozzák fegyveres hálózatukat, miközben tovább erősítik befolyásukat a térségben.
Lengyel Gabriella
2026.07.28, 10:21
Frissítve: 2026.07.28, 10:26

Nem omlott össze a Wagner-birodalom Jevgenyij Prigozsin halála után, csak átalakult. A Közép-afrikai Köztársaságba vették be magukat a zsoldosok. és ma már nemcsak fegyverekkel, hanem egy jövedelmező drog- és aranykereskedelmi hálózattal is biztosítják működésüket, amely évente száz millió dolláros bevételt termelhet számukra. A Maszol a The Wall Street Journal friss oknyomozására hivatkozva arról számolt be, hogy a Wagner-csoport tevékenységéről. 

Wagner-csoport
Prigozsin hagyatéka a fia kezében összpontosul, illegális gyógyszereket árul a Wagner-csoport/Fotó: AFP HANDOUT / TELEGRAM / @ razgruzka_vagnera / AFP

Nemzetközi oknyomozó csoportok folyamatosan követik a Wagner-csoport aktivitását és afrikai tevékenységét. A csoport alapítója, Jevgenyij Prigozsin halála után Moszkva ugyan átvette a szervezet afrikai műveleteinek jelentős részét, a Közép-afrikai Köztársaságban azonban mintegy 500 veterán zsoldos gyakorlatilag önálló hatalmi övezetet alakított ki - írja a cikk. Az Oubangui folyó térségében az

  •  aranybányák,
  •  a fakitermelés, 
  • a folyami kereskedelmi útvonalak 
  • és a fegyveres csoportok révén továbbra is jelentős gazdasági és politikai befolyással rendelkeznek.

A Wagner-csoport zsoldosai ráálltak a fájdalomcsillapítókra

A szervezet egyik legfontosabb új bevételi forrása a tramadol kereskedelme lett. Az eredetileg fájdalomcsillapítóként használt opioid, nagy dózisban függőséget okoz, a a gyógyszer szedése csökkenti a félelemérzetet és fokozza az agresszivitást. A bányamunkások a nehéz fizikai munka és a testi fájdalmak elviselésére, a fegyveresek pedig harc előtt fogyasztják.  

Élénkítő hatása miatt több afrikai országban a szegények kokainjaként emlegetik.

 A Közép-afrikai Köztársaságban a szokásosnál, ami 50-100 milligramm, jóval erősebb, 200 milligrammos tabletták is könnyen hozzáférhetők. A dupla adag bódulttál, felajzottá és vakmerővé teszi a fegyvereseket. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már évekkel ezelőtt felhívta a figyelmet arra, hogy Nyugat- és Közép-Afrikában tömegesen használják nem orvosi célokra a szert. A WHO az illegális kereskedelem súlyos közegészségügyi problémát jelent,  mivel tömegek váltak gyógyszerfüggővé.

A tramadol útja

A tényfeltárók nyomozása kiderítette, hogy a tramadol Indiából érkezik a Kongói Demokratikus Köztársaságba, majd az Oubangui folyón keresztül csempészik át a Közép-afrikai Köztársaságba. A helyi kereslet miatt az ára egy év alatt megháromszorozódott, a Kamerunba továbbértékesített szállítmányok értéke pedig akár a háromszorosára nőhet. Az útvonalak használatáért a kereskedők kenőpénzt fizetnek a Wagner embereinek és szövetségeseiknek.

A kutatások szerint a Wagner évente mintegy 180 millió dollárhoz juthat az országból illegálisan kivitt aranyból, miközben a tramadol folyamatos készpénzforrást biztosít a fegyveres hálózat fenntartásához.

 A szervezet az elnöki gárda egyes tagjait és kormánypárti milíciákat is elláthat a szerrel, miközben a fővárosban működő Wagnerhez kötődő csoportokat az ellenzék megfélemlítésével is összefüggésbe hozzák.

A csoportot Prigozsin fia irányítja

A Wagner 2018-ban jelent meg az országban az orosz–közép-afrikai biztonsági megállapodás nyomán. Az eredeti katonai szerep idővel politikai és gazdasági befolyássá alakult, a szervezet mélyen beépült az állami intézményekbe. Elemzők szerint a helyi hálózatot ma már Prigozsin fia, Pavel Prigozsin irányítja. Moszkva beletörődött a kialakult helyzetbe, nem akarnak konfliktust vállaljon a megmaradt zsoldosokkal. Figyelemre méltó, hogy a Wall Street Journal oknyomozása az orosz független sajtóban (Mediazona, Meduza) visszhangot kapott,  de a nagy állami orosz hírügynökségek és lapok ugyanakkor nem reagáltak az állításokra.

A fegyveresek megerősödése súlyos következményekkel jár a térség biztonságára. Egy Wagnerhez köthető alakulat 2025 februárjában mintegy 130 fuláni pásztort ölt meg a kameruni határ közelében, míg az ásványkincsekért folytatott harcok egy év alatt csaknem 20 százalékkal véresebbé váltak, a halálos áldozatok száma elérte az 500 főt. A szakértők szerint a Közép-afrikai Köztársaság továbbra is a Wagner legfontosabb afrikai bázisa, ahonnan Szudán dárfúri térsége felé is terjeszkedik.

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