A Wagner-csoport új birodalmat épített Afrikában – Prigozsin fia tömegeket tesz drogfüggővé

Nem omlott össze a Wagner-birodalom Jevgenyij Prigozsin halála után, csak átalakult. A Közép-afrikai Köztársaságba vették be magukat a zsoldosok. és ma már nemcsak fegyverekkel, hanem egy jövedelmező drog- és aranykereskedelmi hálózattal is biztosítják működésüket, amely évente száz millió dolláros bevételt termelhet számukra. A Maszol a The Wall Street Journal friss oknyomozására hivatkozva arról számolt be, hogy a Wagner-csoport tevékenységéről.

Prigozsin hagyatéka a fia kezében összpontosul, illegális gyógyszereket árul a Wagner-csoport/Fotó: AFP HANDOUT / TELEGRAM / @ razgruzka_vagnera / AFP

Nemzetközi oknyomozó csoportok folyamatosan követik a Wagner-csoport aktivitását és afrikai tevékenységét. A csoport alapítója, Jevgenyij Prigozsin halála után Moszkva ugyan átvette a szervezet afrikai műveleteinek jelentős részét, a Közép-afrikai Köztársaságban azonban mintegy 500 veterán zsoldos gyakorlatilag önálló hatalmi övezetet alakított ki - írja a cikk. Az Oubangui folyó térségében az

aranybányák,

a fakitermelés,

a folyami kereskedelmi útvonalak

és a fegyveres csoportok révén továbbra is jelentős gazdasági és politikai befolyással rendelkeznek.

A Wagner-csoport zsoldosai ráálltak a fájdalomcsillapítókra

A szervezet egyik legfontosabb új bevételi forrása a tramadol kereskedelme lett. Az eredetileg fájdalomcsillapítóként használt opioid, nagy dózisban függőséget okoz, a a gyógyszer szedése csökkenti a félelemérzetet és fokozza az agresszivitást. A bányamunkások a nehéz fizikai munka és a testi fájdalmak elviselésére, a fegyveresek pedig harc előtt fogyasztják.

Élénkítő hatása miatt több afrikai országban a szegények kokainjaként emlegetik.

A Közép-afrikai Köztársaságban a szokásosnál, ami 50-100 milligramm, jóval erősebb, 200 milligrammos tabletták is könnyen hozzáférhetők. A dupla adag bódulttál, felajzottá és vakmerővé teszi a fegyvereseket. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már évekkel ezelőtt felhívta a figyelmet arra, hogy Nyugat- és Közép-Afrikában tömegesen használják nem orvosi célokra a szert. A WHO az illegális kereskedelem súlyos közegészségügyi problémát jelent, mivel tömegek váltak gyógyszerfüggővé.

A tramadol útja

A tényfeltárók nyomozása kiderítette, hogy a tramadol Indiából érkezik a Kongói Demokratikus Köztársaságba, majd az Oubangui folyón keresztül csempészik át a Közép-afrikai Köztársaságba. A helyi kereslet miatt az ára egy év alatt megháromszorozódott, a Kamerunba továbbértékesített szállítmányok értéke pedig akár a háromszorosára nőhet. Az útvonalak használatáért a kereskedők kenőpénzt fizetnek a Wagner embereinek és szövetségeseiknek.

A kutatások szerint a Wagner évente mintegy 180 millió dollárhoz juthat az országból illegálisan kivitt aranyból, miközben a tramadol folyamatos készpénzforrást biztosít a fegyveres hálózat fenntartásához.

A szervezet az elnöki gárda egyes tagjait és kormánypárti milíciákat is elláthat a szerrel, miközben a fővárosban működő Wagnerhez kötődő csoportokat az ellenzék megfélemlítésével is összefüggésbe hozzák.