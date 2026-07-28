A traktor úgy fogy, mint a cukor, de hatalmas a turpisság – nem a világ dübörög, és nem is Európa
Meredeken emelkedett a traktoreladások sázma az idei év első négy hónapjában. Világszerte 512 ezer traktort értékesítettek 2026 januárja és áprilisa között, 18 százalékkal többet az egy évvel korábbi 433 ezernél – derül ki az Olasz Mezőgazdasági Gépgyártók Szövetségének, a FederUnacoma összesítéséből.
A legtöbb traktort messze Indiában vásárolták: az országban mindössze négy hónap alatt 375 ezer gépet értékesítettek. Ez a világpiacon eladott traktorok csaknem háromnegyedének felel meg, vagyis a globális növekedés döntő része egyetlen országhoz köthető.
Traktor: egy ország lendítette fel a piacot
A FederUnacoma szerint India 2026-ban ismét átlépheti az egymilliós éves értékesítési határt. Az ország már jelenleg is a világ legnagyobb traktorpiaca, és éves alapon a globális forgalom mintegy 40 százalékát adhatja.
Az indiai piac sajátossága, hogy elsősorban a kis és közepes teljesítményű traktorok iránt erős a kereslet. A gépeket ráadásul nem kizárólag mezőgazdasági munkákra használják: sok térségben áruk, sőt emberek szállításában is fontos szerepet töltenek be. Emiatt az indiai eladási darabszámokat nem lehet közvetlenül összevetni a nagyobb teljesítményű és lényegesen drágább gépek által uralt nyugati piacokkal.
Amerika veszített a lendületéből
A hagyományos traktorpiacokon jóval gyengébb eredmények születtek. Az Egyesült Államokban 53,8 ezer gépet értékesítettek az első négy hónapban, ami 9 százalékos visszaesésnek felel meg. Az amerikai piac már 2024-ben 13, 2025-ben pedig további 10 százalékkal zsugorodott, így a lejtmenet immár harmadik éve tart.
Kanadában 8 százalékkal, 6100 darabra, Brazíliában pedig 15 százalékkal, 12,3 ezerre esett az értékesítés. Még ennél is nagyobb volt a zuhanás Törökországban, ahol 7250 traktort helyeztek forgalomba, feleannyit, mint egy évvel korábban.
Európa tartotta magát
Európában összességében 4 százalékkal, több mint 45 ezer darabra nőtt a forgalom, az egyes országok között azonban jelentős eltérések mutatkoztak:
- Németországban 0,7 százalékkal, 9240-re,
- Lengyelországban pedig 14,8 százalékkal, 2670-re csökkent
az eladott traktorok száma.
Olaszországban ezzel szemben 4,6 százalékos növekedés mellett 5250 gépet, Franciaországban 1,1 százalékos bővüléssel 7340 traktort értékesítettek. A legerőteljesebb európai növekedést az Egyesült Királyság produkálta: ott 25 százalékkal, 4550 darabra emelkedett a forgalom.
Mariateresa Maschio, a FederUnacoma elnöke szerint
a mezőgazdasági géppiacot továbbra is a geopolitikai feszültségek, a világgazdaság regionalizálódása és a protekcionista intézkedések alakítják.
Az energia- és műtrágyaköltségek emelkedése tovább szűkítheti a gazdaságok beruházási lehetőségeit. A globális traktorpiac 18 százalékos növekedése ezért önmagában megtévesztő lehet: India rekordja nélkül a világ jelentős géppiacain inkább stagnálás vagy visszaesés látható.
A kormányváltás előtt vett lendületet a magyar piac
A gépberuházás bizalmat jelez a jövőben, a magyar mezőgazdaság pedig ezen a téren nekilendült az áprilisi választás előtt. Az AKI összesítése szerint:
- az első negyedévben 44 százalékkal több mezőgazdasági gépet és eszközt forgalmaztak értékben Magyarországon, mint a múlt év első három hónapjában.
- Eközben alkatrészből is több fogyott, 6 százalékkal.
- Az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 54,3 milliárd forintért vettek új mezőgazdasági gépeket és eszközöket, alkatrészeket 24,5 milliárd forintért.
- Az erőgépek beszerzésére 28 milliárd forint ment el – ez hajszállal több, mint az összes mezőgazdasági gépberuházások fele.
Még mindig van azonban hova növekedni: a 44 százalékos szárnyalás után a forgalom még mindig elmarad a 2022. I. negyedévi eredménytől. A támogatási források rendelkezésre állásától függő új gépek értékesítése mellett az alkatrészeladás viszont az elmúlt években folyamatos emelkedést mutat. A gazdák egy része nem új gépet vesz, hanem a régieket tartja karban.