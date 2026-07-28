A traktor úgy fogy, mint a cukor, de hatalmas a turpisság – nem a világ dübörög, és nem is Európa

Meredeken emelkedett a traktoreladások sázma az idei év első négy hónapjában. Világszerte 512 ezer traktort értékesítettek 2026 januárja és áprilisa között, 18 százalékkal többet az egy évvel korábbi 433 ezernél – derül ki az Olasz Mezőgazdasági Gépgyártók Szövetségének, a FederUnacoma összesítéséből.

A gazdák világszerte több traktort vásároltak – de a számok nagyon félrevezetőek Fotó: Szendi Péter

A legtöbb traktort messze Indiában vásárolták: az országban mindössze négy hónap alatt 375 ezer gépet értékesítettek. Ez a világpiacon eladott traktorok csaknem háromnegyedének felel meg, vagyis a globális növekedés döntő része egyetlen országhoz köthető.

Traktor: egy ország lendítette fel a piacot

A FederUnacoma szerint India 2026-ban ismét átlépheti az egymilliós éves értékesítési határt. Az ország már jelenleg is a világ legnagyobb traktorpiaca, és éves alapon a globális forgalom mintegy 40 százalékát adhatja.

Az indiai piac sajátossága, hogy elsősorban a kis és közepes teljesítményű traktorok iránt erős a kereslet. A gépeket ráadásul nem kizárólag mezőgazdasági munkákra használják: sok térségben áruk, sőt emberek szállításában is fontos szerepet töltenek be. Emiatt az indiai eladási darabszámokat nem lehet közvetlenül összevetni a nagyobb teljesítményű és lényegesen drágább gépek által uralt nyugati piacokkal.

Amerika veszített a lendületéből

A hagyományos traktorpiacokon jóval gyengébb eredmények születtek. Az Egyesült Államokban 53,8 ezer gépet értékesítettek az első négy hónapban, ami 9 százalékos visszaesésnek felel meg. Az amerikai piac már 2024-ben 13, 2025-ben pedig további 10 százalékkal zsugorodott, így a lejtmenet immár harmadik éve tart.

Kanadában 8 százalékkal, 6100 darabra, Brazíliában pedig 15 százalékkal, 12,3 ezerre esett az értékesítés. Még ennél is nagyobb volt a zuhanás Törökországban, ahol 7250 traktort helyeztek forgalomba, feleannyit, mint egy évvel korábban.

Európa tartotta magát

Európában összességében 4 százalékkal, több mint 45 ezer darabra nőtt a forgalom, az egyes országok között azonban jelentős eltérések mutatkoztak:

Németországban 0,7 százalékkal, 9240-re,

Lengyelországban pedig 14,8 százalékkal, 2670-re csökkent

az eladott traktorok száma.