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A traktor úgy fogy, mint a cukor, de hatalmas a turpisság – nem a világ dübörög, és nem is Európa

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Látványosan nőtt a traktorok iránti globális kereslet 2026 első négy hónapjában, a kedvező összkép mögött azonban van egy turpisság. A kiugró teljesítmény mellett, szinte teljes egészében egy ország áll. A traktoreladások össz-számai tehát kedvező képet mutatnak, de kulcsfontosságú országokban alig van elmozdulás.
Dénes Zoltán
2026.07.28, 10:26

Meredeken emelkedett a traktoreladások sázma az idei év első négy hónapjában. Világszerte 512 ezer traktort értékesítettek 2026 januárja és áprilisa között, 18 százalékkal többet az egy évvel korábbi 433 ezernél – derül ki az Olasz Mezőgazdasági Gépgyártók Szövetségének, a FederUnacoma összesítéséből.

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A gazdák világszerte több traktort vásároltak – de a számok nagyon félrevezetőek Fotó: Szendi Péter

A legtöbb traktort messze Indiában vásárolták: az országban mindössze négy hónap alatt 375 ezer gépet értékesítettek. Ez a világpiacon eladott traktorok csaknem háromnegyedének felel meg, vagyis a globális növekedés döntő része egyetlen országhoz köthető.

Traktor: egy ország lendítette fel a piacot

A FederUnacoma szerint India 2026-ban ismét átlépheti az egymilliós éves értékesítési határt. Az ország már jelenleg is a világ legnagyobb traktorpiaca, és éves alapon a globális forgalom mintegy 40 százalékát adhatja.

Az indiai piac sajátossága, hogy elsősorban a kis és közepes teljesítményű traktorok iránt erős a kereslet. A gépeket ráadásul nem kizárólag mezőgazdasági munkákra használják: sok térségben áruk, sőt emberek szállításában is fontos szerepet töltenek be. Emiatt az indiai eladási darabszámokat nem lehet közvetlenül összevetni a nagyobb teljesítményű és lényegesen drágább gépek által uralt nyugati piacokkal.

Amerika veszített a lendületéből

A hagyományos traktorpiacokon jóval gyengébb eredmények születtek. Az Egyesült Államokban 53,8 ezer gépet értékesítettek az első négy hónapban, ami 9 százalékos visszaesésnek felel meg. Az amerikai piac már 2024-ben 13, 2025-ben pedig további 10 százalékkal zsugorodott, így a lejtmenet immár harmadik éve tart.

Kanadában 8 százalékkal, 6100 darabra, Brazíliában pedig 15 százalékkal, 12,3 ezerre esett az értékesítés. Még ennél is nagyobb volt a zuhanás Törökországban, ahol 7250 traktort helyeztek forgalomba, feleannyit, mint egy évvel korábban.

Európa tartotta magát

Európában összességében 4 százalékkal, több mint 45 ezer darabra nőtt a forgalom, az egyes országok között azonban jelentős eltérések mutatkoztak:

  • Németországban 0,7 százalékkal, 9240-re, 
  • Lengyelországban pedig 14,8 százalékkal, 2670-re csökkent 

az eladott traktorok száma.

Olaszországban ezzel szemben 4,6 százalékos növekedés mellett 5250 gépet, Franciaországban 1,1 százalékos bővüléssel 7340 traktort értékesítettek. A legerőteljesebb európai növekedést az Egyesült Királyság produkálta: ott 25 százalékkal, 4550 darabra emelkedett a forgalom.

Mariateresa Maschio, a FederUnacoma elnöke szerint 

a mezőgazdasági géppiacot továbbra is a geopolitikai feszültségek, a világgazdaság regionalizálódása és a protekcionista intézkedések alakítják.

 Az energia- és műtrágyaköltségek emelkedése tovább szűkítheti a gazdaságok beruházási lehetőségeit. A globális traktorpiac 18 százalékos növekedése ezért önmagában megtévesztő lehet: India rekordja nélkül a világ jelentős géppiacain inkább stagnálás vagy visszaesés látható.

A kormányváltás előtt vett lendületet a magyar piac

A gépberuházás bizalmat jelez a jövőben, a magyar mezőgazdaság pedig ezen a téren nekilendült az áprilisi választás előtt. Az AKI összesítése szerint:

  • az első negyedévben 44 százalékkal több mezőgazdasági gépet és eszközt forgalmaztak értékben Magyarországon, mint a múlt év első három hónapjában.
  • Eközben alkatrészből is több fogyott, 6 százalékkal.
  • Az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 54,3 milliárd forintért vettek új mezőgazdasági gépeket és eszközöket, alkatrészeket 24,5 milliárd forintért.
  • Az erőgépek beszerzésére 28 milliárd forint ment el – ez hajszállal több, mint az összes mezőgazdasági gépberuházások fele.

Még mindig van azonban hova növekedni: a 44 százalékos szárnyalás után a forgalom még mindig elmarad a 2022. I. negyedévi eredménytől. A támogatási források rendelkezésre állásától függő új gépek értékesítése mellett az alkatrészeladás viszont az elmúlt években folyamatos emelkedést mutat. A gazdák egy része nem új gépet vesz, hanem a régieket tartja karban.

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