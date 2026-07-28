EU-pénzekért lépett az Országgyűlés: nem lesz ebadó, de jöhet más, fizetni kell a Molnak – és még sok minden más

Magyarország 2026. augusztus 31-ig eleget kíván tenni azoknak az adóztatást érintő feltételeknek, amelyek révén hozzáfér az uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (Recovery and Resilience Facility – RRF) forrásaihoz. A vállalásokat tartalmazó törvényjavaslat-csomagot az Országgyűlés sürgősségi eljárásban tárgyalta, és elfogadta. Többek között megszűnik a bizalmi vagyonkezelés személyi jövedelemadózásban biztosított adómentessége, szűküla társasági adó kedvezményes elemeinek köre, egységesebbé válnak a kiskereskedelmi adó versenyfeltételei, valamint csökken az adónemek száma.

RRF-csomag: a Mol különadója jövőre is megmarad/Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A fő változásokat – amelyek egyben az RRF-forrásokhoz való hozzáférés feltéteit jelentik – a Világgazdaság a PWC azon összefoglalója alapján számol be, amely a javaslatcsomag alapján készült.

Kulcsfontosságú változások lesznek az adózásban

Bizalmi vagyonkezelés és magánalapítványok adózása esetében jelentős szja-szigorítás várható. A törvény érdemben alakítja át a bizalmi vagyonkezelések és magánalapítványok személyi jövedelemadózási szabályait. A szén-dioxid kvóta adó a bevezetésének időpontjára (2023. október 7.) visszamenőleges hatállyal megszűnik, amely összhangban van az Európai Unió Bíróságának 2026 áprilisában hozott azon döntésével, hogy a CO2 kvóta adó sérti az uniós jogot. A törvény rendelkezik a korábban megfizetett szén-dioxid kvóta adó és a kapcsolódó kamatok visszaigényléséről is, amelyet az adózók a hatálybalépést követő 90 napon belül benyújtott kérelem alapján kérhetnek vissza az adóhatóságtól.

Az adózó akkor jogosult a visszaigénylési kérelmet előterjeszteni, ha a szén-dioxid kvóta adóval és annak kamataival összefüggő követelését más úton nem érvényesítette, a kamatot a jegybanki alapkamat két százalékponttal növelt mértékében határozzák meg.

A szén-dioxid kvóta adó kivezetésével a duplájára nő a környezetterhelési (levegőterhelési) díj. A módosítás célja továbbra is a „szennyező fizet” elvének érvényesítése és a kibocsátások csökkentésének, a tisztább technológiák alkalmazásának ösztönzése.