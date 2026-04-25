Harcba keveredett a Wagner csoport, meredten figyeli a visszatérést Kína és az egész technológiai ipar
Mali hadserege szombaton jelentette, hogy az al-Kaidához kötődő fegyveres harcosok támadták meg a laktanyáikat Bamakóban és az ország más részein. Míg egy orosz nagykövetségi tisztviselő azt közölte, hogy az Afrikai Hadtest – a Wagner zsoldoscsoport afrikai műveleteinek Kreml által ellenőrzött utódszervezete – támogatja a mali erőket a fővároson kívüli fegyveresek elleni küzdelemben.
Füst és robbanások Bamakóban
Maliban élők helyi idő szerint reggel 7:30 körül füstről és robbanásokról számoltak be Bamako repülőtere közelében.
A lázadó Azawad Felszabadítási Front azt állította, hogy lelőttek egy katonai helikoptert az északi Kidal városában. A hadsereg szóvivőjét nem érte el a Bloomberg.
A dzsihadisták egyre nagyobb nyomást gyakorolnak Bamakóra:
- az üzemanyag-ellátás zavarai,
- a katonai konvojok elleni ismételt támadások az elmúlt hónapokban destabilizálták a fővárost.
Az Egyesült Államok nemrégiben megújította diplomáciai kapcsolatait Malival.
Az orosz Wagner zsoldosok a franciákat váltották
Az egyik al-Kaidához köthető csoport, a Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, növelte a főváros feletti ellenőrzését, ami a felkelés eszkalációjával fenyeget.
Hatalmas a tét: a lítium.
Mali – Afrika egyik legnagyobb aranytermelője – éppen kulcsfontosságú lítiumszereplővé válik:
a kínai támogatású projektek, köztük a Goulamina bánya stratégiai súlya egyre nagyobb az iparágban.
A lítium a nagy kapacitású adattárolók és az elektromos autók gyártásában tölt be fontos szerepet.
A biztonsági kihívások továbbra is fennállnak:
- az orosz kötelékű erők a francia csapatokat váltották fel.
- Kína, az Egyesült Államok és Oroszország versengenek a befolyásért.
Kína átveszi az uralmat egy egész kontinensen, kiszorítja Európát: egyetlen országot azonban feketelistára tett
Május 1-jétől nem kell vámot fizetnie kínai exportárui után gyakorlatilag egész Afrikának. Kína megszünteti a vámokat, kivéve egy országot. Európa egyelőre nagyobb gazdasági partnere a térségnek, de Kína éppen most veszi át az elsőséget.