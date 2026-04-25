Deviza
EUR/HUF364,56 -0,18% USD/HUF311,04 -0,16% GBP/HUF420,88 -0,17% CHF/HUF396,2 -0,16% PLN/HUF85,96 -0,11% RON/HUF71,66 -0,16% CZK/HUF14,97 -0,16% EUR/HUF364,56 -0,18% USD/HUF311,04 -0,16% GBP/HUF420,88 -0,17% CHF/HUF396,2 -0,16% PLN/HUF85,96 -0,11% RON/HUF71,66 -0,16% CZK/HUF14,97 -0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Wagner
Al-Kaida
Afrika
lítium

Harcba keveredett a Wagner csoport, meredten figyeli a visszatérést Kína és az egész technológiai ipar

Kína, az Egyesült Államok és Oroszország verseng Mali lítiumkincséért. A franciákat váltó orosz zsoldosok az al-Kaidához kötődő lázadók ellen harcolva támogatják a kormányerőket.
VG
2026.04.25, 17:21
Frissítve: 2026.04.25, 21:34

Mali hadserege szombaton jelentette, hogy az al-Kaidához kötődő fegyveres harcosok támadták meg a laktanyáikat Bamakóban és az ország más részein. Míg egy orosz nagykövetségi tisztviselő azt közölte, hogy az Afrikai Hadtest – a Wagner zsoldoscsoport afrikai műveleteinek Kreml által ellenőrzött utódszervezete – támogatja a mali erőket a fővároson kívüli fegyveresek elleni küzdelemben.

Wagner zsoldosok harcolnak az afrikai országban / Fotó: AFP

Füst és robbanások Bamakóban

Maliban élők helyi idő szerint reggel 7:30 körül füstről és robbanásokról számoltak be Bamako repülőtere közelében. 

A lázadó Azawad Felszabadítási Front azt állította, hogy lelőttek egy katonai helikoptert az északi Kidal városában. A hadsereg szóvivőjét nem érte el a Bloomberg.

A dzsihadisták egyre nagyobb nyomást gyakorolnak Bamakóra:

  • az üzemanyag-ellátás zavarai,
  • a katonai konvojok elleni ismételt támadások az elmúlt hónapokban destabilizálták a fővárost.

Az Egyesült Államok nemrégiben megújította diplomáciai kapcsolatait Malival.

Az orosz Wagner zsoldosok a franciákat váltották

Az egyik al-Kaidához köthető csoport, a Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, növelte a főváros feletti ellenőrzését, ami a felkelés eszkalációjával fenyeget. 

Hatalmas a tét: a lítium.

Mali – Afrika egyik legnagyobb aranytermelője – éppen kulcsfontosságú lítiumszereplővé válik: 

a kínai támogatású projektek, köztük a Goulamina bánya stratégiai súlya egyre nagyobb az iparágban.

A lítium a nagy kapacitású adattárolók és az elektromos autók gyártásában tölt be fontos szerepet.

A biztonsági kihívások továbbra is fennállnak: 

  • az orosz kötelékű erők a francia csapatokat váltották fel.
  • Kína, az Egyesült Államok és Oroszország versengenek a befolyásért.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
