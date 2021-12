Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) egyre nyitottabb a határidős tőzsdén kereskedett alapok (ETF) elfogadására. A legutóbb áldását adta a VanEck alapkezelő bitcoin alapú ETF-ével történő kereskedésre is – számolt be róla az Invezz befektetés portál.

A Chicago Board Options Exchange (CBOE) hétfői közleménye alapján a VanEck Bitcoin Strategy ETF-e november 16-án kedden lesz először megvásárolható, és XBTF szimbólummal lehet majd megtalálni.

A VanEck az első az amerikai vagyonkezelő cégek sorában, amely Bitcoin ETF-et szeretett volna indítani. Azonban mivel a SEC a határidős ETF-eket részesíti előnyben a spot ETF-ekkel szemben, a VanEck az utóbbit nyújtotta be a felügyelethez, amely meg is kapta a zöld lámpát.

Ugyanakkor a VanEck nem lesz úttörő a Bitcoin EFT-et kínáló cégek között, egy olyan listára iratkozik fel, ahol többek között a ProShares és a Valkyrie is szerepel már.

A VanEck egy amerikai alapkezelő cég, amelyet 1955-ben alapítottak. Elsősorban az aranyalapú ETF-ekre, a befektetési alapokra és egyéb alapokra fókuszált eddig. Mivel az első cégek közé tartozott, amelyek ETF-bejelentést nyújtottak be a SEC-nél, ez növelte a népszerűségüket az egyre bővülő kriptoközösség körében is, így célszerű volt ebbe az irányba is nyitniuk.

Fotó: Shutterstock

A vállalat több ETF-bejelentést is benyújtott a bizottsághoz, de a SEC egyelőre csak a határidős ETF-re adott engedélyt.

A SEC még mindig a határidős ETF-eket részesíti előnyben

Mielőtt a VanEck Bitcoin határidős ETF-jét jóváhagyta volna a felügyelet, hivatalos formában elutasították a vállalat spot Bitcoin ETF-re vonatkozó kérvényét.

A szabályozó ezt azzal indokolta, hogy nem felelt meg a manipulatív cselekmények megelőzésére vonatozó irányelveknek.

A SEC a befektetővédelmet és a közérdeket sorolta fel az okok között, amelyek elrettentik az érdeklődőket a spot Bitcoin ETF bevezetésétől. A SEC elnöke, Gary Gensler korábban már kijelentette, hogy a spottal ellentétben a határidős ETF-ek jóváhagyására sokkal inkább nyitott a tőzsdefelügyelet.

Ebbe azonban nem mindenki szeretne beletörődni.

A kriptopiaci befektetésekre specializálódott Bitwise továbbra is reménykedik abban, hogy spot Bitcoin ETF-e jóváhagyásra kerülhet, annak ellenére is, hogy erre vonatkozó kérelmét a műt héten egyszer már elutasították.

Matt Hougan befektetési igazgatója szerint a Bitwise folytatja a spot Bitcoin ET bevezetésére irányuló törekvését, mert ez az ügyfeleik igényét tükrözi.

Továbbra is meg szeretnénk valósítani ezt a célunkat, és más módokat is keresni fogunk, hogy segítsük a befektetőket abban, hogy hozzáférjenek a kriptoeszközökben rejlő hihetetlen lehetőségekhez

– jelentette ki Hougan.