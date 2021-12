Megint visszafogja az ázsiai növekedést a járvány Lelassult Dél-Korea gazdasági növekedése, még a vártnál is jobban, és hasonlóra számíthat Tajvan is. A Covid–19 továbbra is visszafogja Ázsia gazdaságait, beleértve Kínát is, ahol továbbra is a zéró tolerancia elve uralkodik a járvány helyi fellángolásaival szemben.