Dunarolling: bukott az értékesítés – újabb fordulat a Dunaferr ügyében

A Fővárosi Törvényszék felszámolási eljárásában hozott döntés nyomán nyilvánosságra hozták, hogy eredménytelenül zárult a felszámolás alatt álló Dunarolling Dunai Vasmű Kft. vagyonelemeinek értékesítése. Ezzel tovább bonyolódik a Dunaferr ügye, amelynek kimenetele meghatározhatja a hazai acélipar egyik központi szereplőjének a jövőjét – írta a Duol.

A kudarc tovább növeli a bizonytalanságot a Dunaferr felszámolási folyamatában, amely a térség egyik legnagyobb ipari szereplőjének jövőjét érinti / Fotó: Shutterstock

A Dunaferr felszámolását 2024. november 18-án rendelte el a bíróság. A felszámoló, a De Lege lata Zrt., a veszélyhelyzeti szabályok alapján létrehozta a Dunai Hengermű Kft.-t, amelybe apportálták a működéshez szükséges vagyont.

A cél az volt, hogy a társaság üzletrészeit – a teljes, százszázalékos tulajdonrészt – értékesítsék, így biztosítva a termelés folytonosságát.

A független értékbecslés alapján 35,77 millió eurós minimálárat határoztak meg, az ajánlattétel feltétele pedig 5,4 millió euró ajánlati biztosíték befizetése volt.

Az értékesítési folyamat több szakaszból állt: áprilisban közzétett részvételi felhívás, majd júliusi ajánlattételi felhívás, amit később augusztus 5-ig meghosszabbítottak.

A határidőig mindössze egy ajánlat érkezett, a szlovákiai Dunaferr Steel Rolling a.s.-től. Az ajánlat azonban nem érte el a meghatározott minimálárat, és a szükséges biztosítékot sem fizették be. A felszámoló így a jogszabályi előírásoknak megfelelően érvénytelennek nyilvánította az ajánlatot, az eljárás pedig eredménytelenül zárult.

Ismét megakadt a Dunaferr felszámolása

A kudarc azt jelenti, hogy a Dunarolling vagyonelemei a tervezett módon nem keltek el.

A felszámoló várhatóan új értékesítési kísérletet tesz, vagy más lehetőséget keres a cég vagyonának hasznosítására, miközben a térség acélipari jövője továbbra is kérdéses marad.