Amikor a Moderna vezérigazgatója Stephane Bancel interjút adott a Financial Timesnak, nem biztos, hogy gondolta volna azt, hogy szavai milyen hatást tesznek a nemzetközi tőzsdékre. Azt pedig talán még kevésbé gondolta volna, hogy a koronavírus új változata, az omikron ellen szükséges új vakcina gondolatának felvetése saját cégének árfolyamát is bedönti.

Pedig éppen ez történt az amerikai tőzsdenyitást követően, hiszen a Moderna részvényei szabadesésbe kezdtek és több mint 7 százalékot zuhantak a kereskedés kezdetén. Bancel szerint cégének több hónapba is telhet az új variáns ellen is megfelelő védettséget nyújtó oltás kidolgozása és arról is beszélt, hogy a jelenlegi vakcinák szinte biztos, hogy gyengébbek az omikron ellen.

Fotó: Shutterstock

Ezzel szemben a versenytársak jóval optimistábban nyilatkoztak, így a Pfizer papírjai felfelé indultak és több mint 2 százalékot emelkedtek, noha az is igaz, hogy partnerük a vakcinafejlesztésben, a BioNTech részvényei pedig több mint 7 százalékot gyengültek. Időközben mind a két biotechnológiai cég ledolgozott egy keveset veszteségeiből.

A Johnson&Johnson 1 százalékot veszített értékéből, míg az AstraZeneca árfolyama ennél kisebb mértékben gyengült.