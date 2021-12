Lemondott az Enefinél betöltött igazgatósági tagságáról Petykó Zoltán

– közölte szerda este a tőzsde Standard kategóriájában jegyzett cég. Petykó Zoltán visszalépését azzal indokolta, hogy a jelenlegi, véleménye szerint sokszor ellentmondásos, következetlennek tűnő szabályozási, jogszabályi, hatósági közeg jelentősen akadályozza a friss tőke bevonását és az akvizíciókat is.

Külön közleményben a társaság azt is bejelentette, hogy bekerülési értéken értékesítette a Budapest XIII. kerületében, a Marina-parton található Meder utcai ingatlanait. A vételár kifizetésére még nem került sor. A vállalatnál, úgy tűnik, felpörögtek az események. Kedden este is több ügyletről számolt be az Enefi.