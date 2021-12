Örömmel fogadták a 4iG hazai befektetői a kedd reggeli bejelentést, miszerint az informatikai társaság 625 millió euróért megvásárolja a Digi Kft.-t és leányvállalatait a romániai RCS & RDS csoporttól. A 232 milliárd forintos üzlet nyélbe ütésének hírére 4 százalékkal lőtt ki a 4iG-részvények kurzusa. A kibocsátó a keddi befektetői tájékoztatóban kitért arra, hogy a tranzakciós ár kevésbé a vállalati érték/EBITDA-mutató alapján értékelendő, inkább a számukra fontosabb, élő szerződések számával kalkuláltak.

Fotó: KALLUS GYORGY

A tranzakciós ár alapján az látszik, hogy szerződésenként 253 eurót ért meg a 4iG-nek Digi. Ez az összeg a szektorban az elmúlt öt évben a régióban megvalósult felvásárlásokat tekintve nem magas, sőt, az egyik legalacsonyabb. A Digi tavalyi EBITDA-ja 54 millió euró volt, ehhez képest a 625 milliós vételár annak a 11,6-szerese. Ezt figyelembe véve Miró József, az Erste Befektetési Zrt. stratégája szerint már kifejezetten magas a tranzakciós ár, főleg annak ismeretében, hogy a szektortársak EV/EBITDA-mutatója 3 és 6 közötti. Sőt a magyar érdekeltségért fizetett összeg a bukaresti tőzsdén forgó anyacég – Digi Communications – jelenleg 716 millió eurós piaci kapitalizációjához képest is sok, annak a 87 százaléka.

Miró József úgy véli, ilyen magas vételár csak kifejezetten jó növekedési kilátások mellett lehet racionális, amire egyébként most jó az esély, tekintve, hogy a Digi Magyarországon jelentős fejlesztéseket hajtott végre, érdemi befektetést most nem igényel a cég. A 2022-re becsült EBITDA-val összevetve pedig már csak kilencszeres árat kell fizetnie a 4iG-nek.

Az Ersténél úgy vélik, hogy bár rengeteg még a nyitott kérdés, végső soron egy kisebbfajta Magyar Telekom szintű holding létrehozása a távlati cél. A távközlési szuperholding pedig az akvizíciós lépések végén még a Telenor Magyarországgal is gyarapodhat, ennek esélye a Digi bejelentése után most megnőtt – véli az Erste szakértője. „Működőképes lehet az így létrejövő üzleti modell, hiszen ugyanazon a hálózaton működne a Digi és a Telenor szolgáltatása, immár egy tulajdonosi körben. Kérdés persze, hogy ez az opció milyen feltételek mentén valósulhat meg, véleményünk szerint lehet realitása, hogy a 4iG a Digi telekommunikációs tornyainak átadásáért szerezné meg a Telenor hazai leányát és a frekvenciajogosultságokat” – fogalmazott Miró József.

A Digiért fizetendő vételár többek között azért is lényeges, mert ezen is múlik, hogy szolgáltatóként mennyire lesz képes a 4iG versenyt támasztani. A tranzakció létrejöttének feltétele a 350 milliárd forintra tervezett kötvénykibocsátás. A Növekedési kötvényprogramon keresztül tízéves lejáratú kötvényeket bocsátanak ki, a hitelpapírok tőketörlesztése az 5–9. években 10 százalék, lejáratkor pedig 50 százalék. Az Ersténél azzal kalkulálnak, hogy az akvizíciós sorozat végén, az idén még „csak” 6-7 milliárd forintra várt EBITDA az új cégekkel felvértezve 20-30 milliárd forintra emelkedhet. Sokat nő a részvénypiaci kapitalizáció is, amely végül meghaladhatja a 300 milliárd forintot a napokban bejelentett tőkeemelés és a cégfelvásárlások nyomán.

A folyamatban lévő tranzakciók közül az izraeli Spacecom műhold-üzemeltető 51 százalékos részvénycsomagjához decemberben juthat hozzá a 4iG, s a Telenor Montenegro is valószínűleg még az idén átkerül a magyar társaság mérlegébe. A Digi-ügylet várható zárása január, mint ahogy az Antenna Hungáriáé is, ez utóbbiban végül 70-80 százalékos befolyást szerezhet a kibocsátó.