A 4iG Nyrt. reggeli tájékoztatása szerint az átvilágítás befejezését követően végleges adásvételi szerződést írt alá az RCS & RDS csoporttal a DIGI Távközlési Szolgáltató Kft. és leányvállalatai, azaz Invitel Zrt. az I TV Zrt. és a DIGI Infrastruktúra Kft. 100 százalékos üzletrészének megvásárlásáról.

A tranzakció értéke 625 millió euró, megközelítőleg 232 milliárd forint. A tranzakció a tervek szerint januárban zárulhat le, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jóváhagyását követően.

A DIGI a magyar vezetékes hang, internet és televíziós piac második helyét foglalja el. Az előfizetői végpontig kiépített optikai hálózatának (FTTH – Fiber to the home), megerősített gerinchálózati és műholdas infrastruktúrafejlesztéseinek köszönhetően az ország bármely pontján képes szolgáltatni. A médiavállalat saját gyártású televíziós csatornákkal is rendelkezik, sportadói mellett további négy tematikus csatornával van jelen a televíziós műsorszolgáltatók között.

Fotó: Vémi Zoltán / VG

A DIGI 2019 májusában indította el mobiltávközlési szolgáltatását Magyarországon. A vállalat 2300 saját tulajdonú bázisállomással rendelkezik, a DIGIMobil szolgáltatás a lakosság több mint 90 százalékának biztosít kültéri mobillefedettséget. A hazai szolgáltatók között elsőként, a régióban pedig elsők között indította el Magyarország jelenleg leggyorsabb lakossági internetszolgáltatását, 10 Gbit/s sávszélességgel.

A DIGI megvásárlása fontos lépés az állami és magántőke egyesítésével létrejövő stratégiai távközlési és telekommunikációs infrastruktúra-szolgáltató vállalat létrehozásában, amelynek platformtársasága az Antenna Hungária lesz a felek augusztus végi bejelentésének megfelelően. A 4iG az állammal kötött stratégiai megállapodás értelmében az Antenna Hungária Zrt.-be apportálja majd telekommunikációs érdekeltségeit, mellyel a 4iG többségi tulajdont szerez a vállalatban. A fúzió eredményeként új regionális távközlési holdingvállalat jön majd létre, amelynek hazai érdekeltségei (Antenna Hungária, DIGI, Invitel, Invitech, AH NET) a nyugat-balkáni régióban folyamatban lévő akvizícióknak köszönhetően, további távközlési vállalatokkal egészülhetnek ki.

„A DIGI megvásárlása több szempontból is meghatározó stratégiai előrelépést jelent társaságunk számára. Az RCS & RDS médiakonszernnel kötött megállapodásnak, illetve az elmúlt időszakban a telekommunikációs iparágban végrehajtott hazai- és nemzetközi akvizícióinknak köszönhetően egy új regionális távközlési csoport alapköveit raktuk le az elmúlt nagyjából egy éves periódusban. Az akvizíciókkal jelentősen megerősítjük piaci pozícióinkat az infokommunikációs szektorban, és a legnagyobb távközlési vállalatok közé lépünk Magyarországon is. A távközlés, illetve a távközlési infrastruktúra területén eszközölt befektetéseink a DIGI csúcstechnológiás optikai és mobiltávközlési infrastruktúrájával kiegészülve új szintre emelik a 4iG csoport lehetőségeit a hazai és a régiós lakossági, illetve üzleti ügyfelek kiszolgálásában” – hangsúlyozta a megállapodás kapcsán Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója.