A továbbra is legdominánsabb bitcoin ára az év eleji kurzusánál 70 százalékkal van magasabban, ezzel lekörözte az arany áremelkedését is.

A digitális arany az év elején 32 ezer dollár körül állt, azaz már az idei ralli előtt is meghaladta 2017-ben elért, 20 ezer dolláros történelmi csúcsát.

Fotó: Shutterstock

Áprilisra új rekordot ért el, 64 ezer dollár felett cserélt gazdát. Nemcsak a kriptodevizák elfogadottságának növekedése, hanem több cég, és üzletember kriptopiaci megjelenése is hajtotta a kurzust.

Emlékezetes, hogy a Tesla elkezdte elfogadni a Bitcoint fizetőeszközként elektromos járműveiért; A MicroStrategy folytatta a Bitcoin felhalmozását, és a Salvador pedig törvényes fizetőeszközeként fogadja el a Bitcoint. Közben Kína betiltotta a kriptoeszközök bányászatát, valószínűsíthetően ez a hír is nyomás alatt tartotta az év közepéig a digitális arany árfolyamát, a legismertebb kriptoeszköz egysége 30 ezer dollárnál is kevesebbet ért júliusban.

A kínai kormányzat azonban itt nem állt meg, ugyanis megtiltotta a Kínai Népi bank és más pénzintézetek számára, hogy üzleteljenek a kriptopiacon, a lépés miatt több helyi tőzsde is befejezte a működését.

A számtalanszor a kriptopiac mellett kiálló Elon Musk Tesla-vezér is támadni kezdte a kriptoeszközöket, hatalmas energiafogyasztásuk miatt.

A mélyrepülés után aztán szeptemberben jött a fordulat. Ebben a hónapban vezette be a Bitcoint törvényes fizetőeszközként Salvador, és a bányák is tömegével kezdtek működni Észak-Amerikában. A Yahoo Finance cikke szerint 69 ezer dollár fölött állította fel új csúcsát a Bitcoin novemberben, amikor a intézményi befektetők, és több cég is érdeklődni kezdett a kriptoeszközök iránt. Az év végére 50 ezer dollár köré gyengült ismét az árfolyam, döntően kínai eladási nyomás miatt.

Újabb erősödés jöhet 2022-ben. Vijay Ayyar, a Luno kriptotőzsde vállalatfejlesztési és globális terjeszkedési alelnöke biztos abban, hogy az Egyesült Államokban elindul az első azonnali Bitcoin tőzsdén kereskedett alap (ETF). Ugyanis szerinte a magas költségeik miatt a már meglévő határidős ETF-ek, nem igazán befektetőbarátok

Kate Waltman, egy New York-i székhelyű, kriptográfiai szakterületre specializálódott könyvelő, arra számít, hogy a Bitcoin ára 2022 első negyedévében eléri a 100 ezer dollárt.