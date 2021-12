Bár az elmúlt hetekben az új koronavírus variánsról napvilágot látott első hírek alapján kisebb optimizmus tört fel a járvány végét váró tömegekben, szakértők sora nyilatkozik úgy, hogy tartogathat még meglepetést az omikron variáns. Olvashattunk olyan híreket, mely szerint az új variáns 4,2-szer gyorsabban terjed, mint a jelenleg globálisan dominánsnak számító delta variáns, ugyanakkor volt olyan hongkongi kutatócsapat, aki 70-szer gyorsabb terjedést mért a vírusvariánsra. A terjedési sebesség már csak azért sem mindegy, mert amennyiben a vakcinák veszítettek korábbi hatékonyságukból az omikron ellen, akkor a kórházak leterheltsége még az arányaiban kevésbé súlyos megbetegedést okozó vírusvariáns esetén is számos országban elérheti a maximumát.

Fotó: AFP

A következő két-három hét során már több információval fogunk rendelkezni, hogy megjósoljuk, kellenek-e ismét lezárások a nyugati világban (ahol jellemzően nagyobb a lakosság átoltottsága). E tekintetben érdemes a brit adatokat figyelni, egyrészt annak prudenssége miatt, másrészt mert Európában ott látszik először, hogy dominánssá válna a vírus. Amennyiben a negatív szcenárió igazolódik be és ismét lezárások tarkítják a következő év első negyedévét, akkor érdemes lehet befektetési alternatívaként ismét a már bevált recepthez fordulni, mely az adatok alapján a korábbi hullámok idején is tarolt, ez pedig nem más, mint a gaming szektor. Maga a videojáték szegmens egyébként is növekedésre ítéltetett, a Newzoo elemzése szerint az iparág teljes árbevétele 2019 és 2023 között évi 7,2 százalékkal fog bővülni, ezzel 2023-ra meghaladva a 200 milliárd amerikai dollárt.

Természetesen a szegmens egyes szereplői között vannak különbségek, illetve a szektoron belül is egyes ágazatok - mint például a mobil gaming – nagyobb ütemben növekednek, mint a többi. Ugyanakkor, ha nem akarjuk az egyedi részvények kockázatát futni, akkor érdemes külön szegmensre specializálódott befektetési alapban, azaz ETF-ben gondolkozni. Esetünkben erre kínál alternatívát a VanEck Video Gaming and eSports névre hallgató ETF-je, mely a szoftverfejlesztő cégek mellett a videojátékokhoz elengedhetetlen eszközöket gyártó vállalatokat is tartalmaz.