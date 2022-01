Négy hónapon belül másodszor emelt profitkilátásain a Tesco, ezúttal a vártnál is magasabb karácsonyi forgalomnak köszönhetően. A piacvezető brit kiskereskedelmi óriás hazai piacán a tavalyi, novemberrel véget ért pénzügyi negyedévben 0,2 százalékkal, az azóta eltelt hat hétben pedig 0,3 százalékkal növelte bevételeit az egy évvel korábbi hasonló időszakhoz képest.

A Tesco csütörtökön bejelentette, hogy a február végén záruló pénzügyi évét a korábban jelzett 2,5-2,6 milliárd fontos sávból kitörve, annál „enyhén magasabb” üzemi eredménnyel zárhatja. A Tesco saját bankjánál is jobban alakulnak a dolgok, az onnan származó üzemi eredmény az üzleti évben 160 és 200 millió font között lehet majd, miután a cégnek a becsültnél kevesebb céltartalékot kell képeznie bedőléssel fenyegető hitelkihelyezései mögé.

A brit karácsonyi szezon forgalmát egyébként nehéz összevetni az egy évvel korábbival, mivel akkor az elrendelt szigorú Covid-korlátozások miatt felvásárlási láz tört ki – a kiskereskedelmi láncok nem kis örömére. Ahhoz képest a decemberben elrendelt, az omikron vírusvariáns terjedésének lassítására hozott intézkedések sokkal enyhébben voltak, így tehát az eleve magas bázist is könnyebb meghaladni. A karanténből kiszabadult angolok a vásárlóereje is jóval nagyobb lett, nem szólva arról, hogy az áruházláncok bevételeit a meglódult infláció is hizlalta.

Visszatérve a Tescóhoz: a brit kiskereskedelmi piac közel 28 százalékát uraló láncnál a pandémiát megelőző 2019-es év harmadik negyedéhez képest 6,9 százalékkal, a karácsony előtti hat hétben viszonyítottan pedig 8,8 százalékkal hagytak több pénzt most a vásárlók.