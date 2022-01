Ambiciózus tervezeket jelentett be 2022-re a SpaceX. Elon Mukz kereskedelmi űrvállalata idén összesen 52 repülést tervez indítani, közölték be a NASA biztonsági bizottságának pénteki ülésén – írta meg a The Verge.

Amennyiben sikerül megvalósítani a terveket, azzal a vállalat eddigi legsikeresebb évet teljesíti, az eddigi rekord a tavalyi 31 indítás volt.

A tervezetet a NASA űrhajózási biztonsági tanácsadó testületének (Aerospace Safety Advisory Panel, ASAP) online ülésén mutatták be, amely iránymutatást ad az űrügynökségnek arról, hogy miként tartsa fenn a biztonságot a legnagyobb programjain belül.

A NASA-nak és a SpaceX-nek 2022 folyamán ébernek kell lennie, hogy ne váljanak korábbi sikereik áldozatává – hívta fel a figyelmet Sandy Magnus, a NASA volt űrhajósa, a testület tagja az ülés során.

A SpaceX az elmúlt időszakban a NASA egyik legfontosabb partnerévé vált az emberes űrrepülésben. A vállalathoz köthető a NASA űrhajósainak és rakományának a Nemzetközi Űrállomásra és onnan visszaszállítása a Crew Dragon űrhajóval. A SpaceX jelenleg egy következő generációs rakétarendszert fejleszt Starship néven, amelynek segítségével a NASA Artemis programjának keretében szállítanának embereket a Holdra.

A NASA ugyanakkor nem az egyetlen ügyfele a SpaceX-nek. Rendszeresen indít űrhajókat más vállalatok, nemzetközi ügyfelek és a Védelmi Minisztérium számára egyaránt. Az idei űrhajó-indítások nagy részét azonban a SpaceX saját maga számára végzi. A vállalat a Starlink nevű hatalmas műholdkonstelláció kiépítésének kellős közepén jár. A projekt során több ezer műholdat állítanak alacsony és közepes Föld körüli pályára, hogy szélessávú internet-hozzáférést biztosítsanak az egész bolygón. A SpaceX pár hetente mindegy 50-60 járműből álló tételekben indítja útjára ezeket a műholdakat.

Az űrrepülések menetrendje a korábbi évek gyakorlatából kiindulva nem ritkán változik, így semmi garancia nincs arra, hogy a SpaceX tartani tudja az 52 indításos célkitűzést. Erre jó példa, hogy Musk vállalata 2021-ben 48 indítást szeretett volna megvalósítani, de csak 31-ig jutott.

Idén már három küldetésnél tart a SpaceX, és péntek délutánra tervezi a következőt.