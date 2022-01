Egy évvel ezelőtt, 2021 januárjában, amikor még javában zajlott a Wall Street-i csata, s a közösségi médiában szerveződő redditor kisbefektető vásárlók nekifeszültek a gigantikus short pozíciókat halmozó, eladói oldalon álló hedge fundoknak, még minden az egekbe hájpolt, fundamentálisan értéktelen mémrészvényekről szólt. Most úgy tűnik, hogy a lakossági befektetők portfóliójának mintázata visszatért a járvány előtti modellekhez. Újra népszerűek az avittas blue chipek, s a mémpapírok háttérbe szorultak.

Vajon valóban búcsút mondhatunk a tőzsdei mémeknek? Nos, néhány tőzsdeguru óvatosságra int, és arra figyelmeztet, ne temessük még a mémrészvényeket.

Mert ezek az „agyonvert” papírok hamar magukhoz térhetnek, s ha profitot termelnek, segíthetnek helyreállítani a megtépázott befektetői hangulatot.

Fotó: Bloomberg

Bízik a tetszhalott mémrészvények újraélesztésében az Evercore stratégája, Julian Emanuel, aki már 2019 végén megjósolta a lakossági befektetések boomját. Most azt mondja, hogy a gazdaság újraéledése segítheti ezt a folyamatot, de fontos, hogy a befektetők hideg fejjel döntsenek, s leküzdjék a negatív hangulatot. A tavalyi őrület vezető részvényeit jóval a csúcsszintek alatt jegyzik, mert a piac aggódik a Fed kamatemelési ciklusa és az emelkedő infláció miatt. A Nomura és a Wolfe Research felmérése szerint a kisbefektetők kedvenc részvényeinek mérőszáma a tavaly novemberi értékről 30 százalékot esett vissza. A mostani árazás már lehetőséget nyújt a piac stabilizálódására, és akár újabb rali épülhet. Egy másik gyakran idézett szakértő, Cathie Wood is úgy véli, hogy az ARK Investment által értékesített, tőzsdén kereskedett alapok magas kockázatú részvényei most olyan olcsók, hogy elkerülhetetlenül emelkedni fognak. A várakozást az is alátámasztja, hogy a múlt héten, amikor az ARK Innovation ETF árai a tavalyelőtti árszintekre süllyedtek, közel 168 millió dollár friss tőke áramlott be ezekbe az alapokba a FactSet szerint. Ami figyelemre méltó bizalmi szavazás egy olyan hónapban, amikor az alap 27 százalékot veszített az eszközértékéből.

Nehezen moderálható vita folyik arról, hogy a mémrészvények olcsóságából vajon következik-e a gyors felpattanás. A tőzsdei tapasztalatból kiindulva akár mindkét oldalnak igaza lehet, hiszen ami a porba hullik, azt előbb-utóbb felszedik a spekulánsok. És ezt a várakozást erősítheti idén a növekvő volatilitás. Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy

a Fed kamatemelési ciklusának közeledtével kisimulhatnak a részvénypiaci túlárazások.

Felértékelődik a kockázatmentes hozam jelentősége, s az értékalapú vállalatok papírjai felé billen a mérleg. Annak ellenére is, ha időlegesen ettől eltérő kilengéseket tapasztalunk. Az i-re a pontot az teheti fel, ha a Fed megkezdi a likviditás csökkentését.