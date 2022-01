Csalódást keltő, 70 százalékos bevételnövekedést érhetett csak el a rövid videók megosztására szakosodott TikTok anyavállalata, a ByteDance.

A fiatalok körében népszerű közösségi oldal kínai üzemeltetője 58 milliárd dollárt könyvelhetett el, az adatokat a ByteDance-hez közelálló források közölték a Reutersszel.

A cég adatai nem nyilvánosak, a ByteDance ugyanis a kínai-amerikai nagypolitikai asszók egyik áldozataként eddig nem tudott tőzsdére menni, pedig már szervezték az elődleges részvénykibocsátását (IPO),

azonban Donald Trump 2020 nyarától a TikTok betiltását kezdeményezte az Egyesült Államokban adatkezelési anomáliákra és a cégnek a pekingi pártközponthoz való feltételezett becsatornázottságára hivatkozva.

A ByteDance amerikai üzletágáért az Oracle, a Microsoft és a Walmart szállt harcba, de mire eldőlt volna a verseny, addigra Trump, és vele a kitiltás ötlete is elbukott.

Fotó: Andrew Gombert / Los Angeles Times / Getty Images

A TikTok népszerűségének nem ártott az affér, anyatársasasága 2020-at 34,3 milliárd dolláros bevétellel zárta, azaz megduplázta előző évi teljesítményét.

Szakértők a ByteDance robusztus, ám várakozás alatti teljesítményét a kínai hatóságok bekeményítésére vezetik vissza. A túl gyorsan, túl nagyra nőtt kínai technológiai óriások az utóbbi egy évben sorra kapták a pofonokat és rekordbírságokat versenykorlátozó tevékenységükért, illetve hanyag adat- és ügyfélkezelésükért, elég az Alibaba, a Tencent és a Didi Global eseteit felidézni. A ByteDance-t – talán épp pekingi kötődése miatt – nem érte a többiekéhez mérhető csapás, így meg tudta őrizni második helyét a kínai online hirdetési piacon, beékelődve az Alibaba és a Tencent közé.

Piaci részesedése most 21 százalékos. A szigorítások dacára az online hirdetési piac 9,3 százalékkal bővülni tudott tavaly, de a dinamika elmaradt a 2020-as 13,8 százaléktól.

A ByteDance egyébként az első félévre tervezte hongkongi (és talán New York-i) IPO-ját de a Financial Times szerint a már többször elhalasztott bevezetésből most sem lesz semmi. A ByteDance korábbi felvásárlásait ugyanis vizsgálja a versenyhatóság, ami befektetői szemmel nézve erős kockázatot jelent. Figyelemre méltó, hogy a lap szerint a napokban szélnek eresztették a ByteDance 50-100 fős befektetési részlegét, amely kifejezetten az akvizíciós célpontokat térképezte fel. A cég tucatszám vásárolta fel a startupokat és a feltörekvő potenciális riválisokat, tavaly szám szerint 78 befektetést eszközölt, szemben az egy évvel korábbi 38-cal. Arról nincs megerősített hír, hogy ez a gyakorlata milyen szinten szúrt szemet a versenyhatóságnál és van-e közvetlen összefüggés a részleg felszámolásával.