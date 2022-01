A hidrogén a periódusos rendszer első eleme, színtelen, szagtalan, nem mérgező gáz, amely nagy energiafelszabadulással járó reakcióban vízzé ég el. Végzett mérnökként különösen érdekelnek a technológiai befektetések.

Nagyon csodálkozom azon, hogy miközben mindenki a fenntarthatóságról – divatos nevén az ESG-ről – beszél, és a világ a klímaváltozás ellen harcol, csak tavaly lett befektetési trend a hidrogén, amely egy tiszta, környezetkímélő energiaforrás.

Fotó: MENG TAO / AFP

Miközben rengeteg pénz folyik az elektromosautó-gyártásba – és közben általában nem esik szó az elektromos áram előállításának módjáról –, addig a kormányok és a nagybefektetők csak mostanában kezdenek invesztálni a hidrogénnel kapcsolatos iparágakba. Természetesen rengeteg problémát kell még megoldani technológiai oldalról – például a hidrogén szállítását –, de megkérdőjelezhetetlen, hogy ennél tisztább energiaforrás nem létezik: két hidrogénatomot oxigénnel összeengedve energia szabadul fel, és emellett csak víz keletkezik, semmi káros kibocsátás.

Az elektrolízis folyamán keletkező gáznak számos alkalmazási területe van. Fontos szerepe lehet például az energiatárolás területén, hiszen a felesleges nap- és szélenergia felhasználható a hidrogéngyártáshoz is, és az így előállított hidrogén hajtja majd a vonatokat, a hajókat, az autókat vagy a kamionokat. Szakemberek szerint a klímafordulatot hidrogén nélkül nem lehet elérni, ennek ellenére jelenleg világszerte csak húsz országnak van H2-koncepciója, 37 milliárd euró állami és 300 milliárd euró magánbefektetéssel.

Fotó: VG

A vezető autógyártók többségének már vannak szériában gyártott hidrogénautó-modelljei, és hamarosan a hazai vasúti közlekedésben is megjelenhetnek a hidrogénhajtású vonatok, a Mol és az Alstom már vizsgálja ezek alkalmazhatóságát. Jelenleg ugyan még drága és részben veszélyes is a technológia, de láthatjuk, hogy a jövő a zöldhidrogéné, a klímacélok ugyanis csak a dekarbonizálás révén érhetők el. Ezért gondolom, hogy jelentősen emelkedni fog a hidrogénnel foglalkozó cégek árfolyama, így vonzó befektetési célpontokat találhatunk az egyedi részvények között is, de érdemes figyelni például a Legal & General Hydrogen Economy UCITS tőzsdén kereskedett alap teljesítményét is.