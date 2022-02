Amíg meg nem szólalt Joe Biden amerikai elnök, egész jól ment csütörtökön a piacoknak, a DAX és a párizsi CAC 40 is pluszban járt még fél három körül is. Aztán jött a nyilatkozat, amely szerint továbbra is nagyon magas az Ukrajna elleni orosz támadás valószínűsége, és azon nyomban önteni kezdték a befektetők a részvényeket, a frankfurti tőzsdemutató például lapzártáig több mint 1 százalékkal esett.

A BUX is csak egy hajszállal nyújtott jobb teljesítményt, 0,9 százalékkal, 51 308 pontra gyengülve.

A magyar részvények forgalma 12 milliárd forint alatt maradt.

A hazai blue chipek közül az OTP 1,7 százalékkal, egészen 17 165 forintig zuhant, miközben 7,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a bankpapírok. Lefelé tartott a Mol és a Magyar Telekom is. Az olajrészvény 0,4 százalékkal, 2652 forintra gyengült, míg a Telekom-papírok kurzusa 0,9 százalékot veszített értékéből, és 433 forinton zárt. A Richter 8100 forinton stagnált.

Jól szerepelt ugyanakkor a 2,4 százalékkal, 1690 forintig hajrázó ANY, és még jobban a belföldi akvizíciót bejelentő DM-Ker, amely a közzétételt követően 7,6 százalékkal, 57 forintig száguldott. A magyar fizetőeszköz gyengélkedett, körülbelül fél százalékkal értékelődött le. Egy euróért estefelé 356,8 forintot, a dollárért pedig 313,9 forintot kellett adni.